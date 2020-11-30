因iPhone防水广告存在误导商业行为，意大利向苹果开出1200万美元罚单

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:意大利反垄断机构周一表示，已经对苹果公司处以1000万欧元（1200万美元）的罚款，原因是该公司在iphone上采取了“激进和误导性”商业行为。

意大利监管机构在一份声明中表示，该公司广告称，几款iPhone型号是防水的，但没有明确说明只是在某些条件下才具备防水功能。

它补充说，在苹果的免责声明中，其手机在受到液体损坏时不在保修范围内，这欺骗了客户，当他们的手机因水或其他液体损坏时，并没有得到支持。

对此，苹果拒绝置评。

这并不是意大利对苹果公司首次开出罚单!2018年，因软件更新导致的iPhone速度变慢，意大利也对苹果罚款1000万欧元，随后苹果对此提出上诉。2020年5月份，法院最终驳回了苹果的上诉，也就是以苹果失败告终。

除了意大利，法国也曾对苹果开出巨额罚款。今年3月份，法国竞争管理局也向苹果公司开出11亿欧元的罚单。法国开出的这张罚单理由是，苹果与当地两家批发商Tech Data和Ingram Micro存在非法商品定价，反垄断机构任务“苹果和这两家批发商同意不相互竞争，并阻止分销商相互竞争，从而保护了苹果产品的批发市场。”

当时，法国竞争总局表示，这次开出的12.4亿欧元是有史以来该机构在一起案件中做出的最大罚款。