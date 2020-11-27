自从用了图夫设计，我再也没打开过PS

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自从用了图夫设计，我再也没打开过PS

2020-11-27 09:34 · 稿源：站长之家

对于图片处理工具，大家最熟悉的肯定是Photoshop（以下简称ps）。但是只要接触过ps的人都知道，它的功能非常强大，但是使用起来也相当复杂。除了工具本身外，设计能力对大多数人来说也是很难突破的一关。

图夫设计www.tufu.cn）就是一个解决以上问题的在线设计平台。该平台提供了多种模板，你所需要做的仅仅是找到自己需要的模板，改一改文字即可下载使用。并且除了图片模板，图夫设计还提供了在线抠图以及花样裁图两个工具，让大家在使用中更加得心应手。

在模板类别来说，图夫设计提供了非常有针对性的使用场景:电商运营，公众号运营，活动运营等。而且模板样式变化多样，可选择性很高。

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公众号首图

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黑五活动专题

图片 6

内容长图

而在操作上，图夫设计对于设计小白也很友好。不需要编辑的情况下，可以直接点击下载成品模板。如果是公众号封面这种，也只需要进入编辑页，进行简单的文字编辑，上传自己的二维码这些操作即可。对于模板里面的一些编辑操作也就是拖拉拽这种，非常好上手。

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可直接下载图片

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也可对内容进行编辑，替换元素新增素材

除了模板之外，图夫设计还提供了智能抠图和花样裁图两个工具，一个可以在线上一键抠图，另一个则可以帮你将图片裁剪成特定的形状。

图片 4

智能抠图上传图片便可一键抠图

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花样裁图提供多种模板，快速裁剪图片

作为一个在线图片设计平台，图夫设计完全可以满足我们现在的作图需求，其学习成本低，可以提供海量模板，又额外提供了抠图和裁图工具。图夫设计可以说为了广大非专业设计缺又有作图需求的群体提供了非常大的帮助，赶快去试试吧。

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  • 图夫设计

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