马斯克称特斯拉计划在德国建造“世界最大电池工厂” 每年产量达250GWh

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示，该公司位于德国柏林一家电池工厂，未来每年将可以生产高达250GWh的电池。

在今年9月份的特斯拉“电池日”上，该公司发布了自主设计的全新“4680”型电池芯，并首次解释了自己生产电池的计划。特斯拉目前正在弗里蒙特的试产线上提高产量。

特斯拉内部设计了名为Roadrunner的整个生产系统，目前正在使用该生产线来改进其机器，目的是部署一个使用该生产系统的完整工厂。

据报道，特斯拉计划在其目前在柏林、德克萨斯和中国的超级工厂项目中部署这些大规模的电池工厂。

从建设进展来看，柏林的电池工厂似乎将是第一个准备就绪的工厂。根据马斯克在欧洲一次新的电池会议上的的说法，他认为特斯拉柏林超级工厂可能是世界上最大的电池工厂。该工厂每年可以生产100GWh的电池，但这还不是产能的全部潜力，随着时间的推移，可能会扩大到每年200到250GWh。

马斯克表示，为了实现这样的产能，特斯拉仍需要改进试点工厂的生产流程，以提高柏林电池工厂的生产。

就目前而言，特斯拉尚未提供柏林超级工厂电池生产的明确时间表，预计将与汽车生产同时开始，其官方目标定在2021年7月实现。