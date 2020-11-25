问题不断！部分苹果M1 Mac用户抱怨遇到蓝牙连接问题

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:苹果M1Mac自发布以来，不断的出现各种小毛病。比如用户试图将这些设备恢复和重新安装macOS，出现安装错误，导致Mac无法使用。日前，不少新的M1MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini用户又反馈，他们的新设备正面临蓝牙连接问题。

YouTube上博主Patrick Tomasso指出，这些问题包括从与外接设备的可能间歇性断开甚至是完全连接失败。Tomasso在一条推文中概述了其M1Mac mini的广泛连接问题，有网友在评论上反馈了类似的情况。他还发布了一段视频，详细说明了蓝牙连接出问题。。

站长之家发现，在Reddit上，有一小部分M1Mac用户抱怨称，包括鼠标、键盘和耳机在内苹果官方以及第三方外接设备都出现间歇性连接问题，受影响的设备还包括苹果的AirPods。

注：图片来自Reddit截图，页面内容经过谷歌机器翻译

而问题似乎出在苹果的硬件或macOS Big Sur，因为用户能够通过该公司的统一接收器蓝牙适配器成功连接Logitech 配件。一名reddit用户联系苹果公司，要求更换他的Mac mini，但更换后的设备也遇到了同样的问题。

这并不是苹果设备第一次出现蓝牙连接问题。例如，在2014年，用户抱怨在更新到当时的操作系统X Yosemite后，鼠标、触控板、苹果无线键盘以及第三方无线附件的性能表现变差。在2014年，用户抱怨鼠标、魔术触控板、苹果无线键盘和第三方无线配件在升级到当时的OS X Yosemite后表现迟缓。

目前尚不清楚这次有多少M1MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini受到影响，苹果公司尚未确认这一问题。