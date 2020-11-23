苏宁易购公告：拟累计30亿自有资金购回债券

苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏宁易购表示，为持续增强投资者信心，促进公司长期稳定发展，再次计划使用自有资金购回债券。11月12日，苏宁易购已公布使用自有资金对18苏宁01等7只债券进行购回，资金总额为10亿元，公司计划累计使用30亿自有资金购回债券。
搜索历史 清除记录
热门搜索
苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏宁易购表示，为持续增强投资者信心，促进公司长期稳定发展，再次计划使用自有资金购回债券。11月12日，苏宁易购已公布使用自有资金对18苏宁01等7只债券进行购回，资金总额为10亿元，公司计划累计使用30亿自有资金购回债券。
企查查App显示，近日苏宁易购集团股份有限公司申请“苏宁大药房”商标，国际分类为医疗园艺，申请日期为2020年11月16日，商标状态为注册申请中。
急速退款是苏宁推出的一项针对交易诚信记录良好的消费者提供的优质服务，旨在提升消费者的购物体验及购物信心。
苏宁易购宣布大家电、家装建材、生活电器、美妆日用和跨境商品等超过100个品牌提前开启双11现货销售，并同步进行百亿补贴活动。
今天，苏宁易购APP双十一主会场上线“百亿补贴恒大房产专场”，正式开卖全国恒大房源。值得注意的是，除了苏宁易购APP，苏宁全国线下门店也将同步销售。“大到一线城市核心闹市区，小到家门口的苏宁小店，都可以以优惠的价格购买恒大这批房源。”
昨日，苏宁易购宣布Super会员权益全新升级，双十一期间，Super会员可以享受观影、美食、APP会员等更多权益。
10月25日,苏宁易购旗下的电竞战队SN在英雄联盟世界赛上,连克强敌,以黑马之姿,杀入全球总决赛,将在10月31日,与来自韩国赛区的DWG会师决赛,争夺今年冠军奖杯。从赛前,SN战队并非夺冠热门,到闯入决赛,在赛场上,SN战队五名年轻的队员敢打敢拼,打出一波波“神仙操作”,获得了众多年轻粉丝的喜爱。公开数据显示,2020年,中国电竞拥有4.28亿用户,市场规模突破千亿,其中英雄联盟是职业化程度最高,发展最快,最受关注的赛事之一。10月26日,苏?
苏宁易购公告称，本次“18苏宁06”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日2020年11月16日划付至投资者资金账户。
近日，苏宁易购表示已将房子、汽车纳入百亿补贴计划。
企查查APP显示，11月11日，深圳市云网万店科技有限公司成立，注册资本1.4亿元人民币，法定代表人为张近东，经营范围包括计算机软件及硬件、电子商务系统的技术开发、设计;经营电子商务;网页设计;数据库服务、数据库管理等。根据企查查股权穿透显示，该公司由苏宁易购（002024）全资控股。
随着11月2日中超联赛半决赛全部战罢,江苏苏宁易购和广州恒大两支俱乐部最终挺进决赛。这两支颇有渊源的球队会师冠军争夺战,吊足了全国球迷的胃口。11月3日,苏宁易购APP的双十一主会场上,出现了“百亿补贴恒大房产专场”,联合乐居开卖全国恒大房源。两家企业,在双十一这个节点“同屏”。在10月26日举行的2020年苏宁易购“双十一全民嘉年华”发布会上,苏宁百亿补贴发布官罗永浩表示,这个双十一,房产和汽车这样的超级大件,也会被纳入?
当裁判吹响中超联赛终场哨声,吴曦一脚将皮球踢上苏宁球迷看台,此刻,2020年中超冠军正式定格,江苏足球历史上首个中超冠军在苏州诞生!恭喜苏宁!终于如愿以偿在本赛季拿下了梦寐以求的奖杯——火神杯,今晚这场球踢得太叫人热血沸腾了。在恒大主场的首回合比赛,尽管占据各方优势,但恒大却始终未能进球,双方以0:0打平来到决赛次回合。来到苏宁主场当然要打出气势才行,在恒大祭出了四外援+两归化的超豪华阵容面前,苏宁则继续派出了三中卫
变更后，商家出现排期违约的，每次扣6分，所涉及的排期软件服务费退回商家。
11月前后,苏宁易购可真的是热搜榜上的常客。10月31日刚刚落幕的英雄联盟全球总决赛上,SN战队虽最终不敌DWG战队,但是其黑马姿态和疯狂的打法,在全世界范围内收割了一大批粉丝。3天后的中超半决赛上,江苏苏宁易购又以总比分3-2逆转上海上港,挺近决赛。苏宁易购先后参与的两场重磅比赛,满足了体育迷和电竞粉丝的需求,并且连续登上了热搜榜单,收到了空前的关注度。而苏宁易购针对双十一推出的重磅补贴,则切实抓住了更多消费者的心。最?
11月12日消息，今天0点，苏宁易购发布全程战报，11月1日至11日23点59分，双十一线上订单量增长75%。双十一期间，苏宁易购百亿补贴首入线下，家乐福到家服务订单量同比增长420%，一小时达及时履约率99%，最快配送时间用时9分钟。下沉市场，7000家苏宁县镇店双十一当天销售增长150%，沈阳蒲河镇、澄迈大丰镇、深圳观澜镇的老乡们购买力排全国前三。双十一当天，在各大城市商圈，苏宁广场、苏宁易购广场客流量突破1150万?
“大家都知道的大品牌,苏宁易购有,大家不知道的好品牌、新品牌,苏宁易购也有。”10月26日下午,郎永淳在苏宁易购双十一全民嘉年华发布会由衷地赞叹,苏宁易购强大的全球供应链能力。目前,苏宁易购拥有1000个海外买手团,在全球搜罗新品牌和新商品。他们把国外消费者喜爱的高颜值、高性价比好货带给国内消费者。同时,苏宁易购已经和全球数百家大品牌和供应商达成了深度战略合作协议,并获得品牌官方授权。在苏宁易购上,消费者不仅可以轻
11月11日消息，11月11日凌晨，苏宁易购公布实时战报：11日0点双十一全面开启后，用时19分钟，苏宁全场景生态渠道 （包含苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店、苏宁易购超级买手直播间、苏宁店播 ）GMV破50亿。据了解，这个双十一，苏宁易购提出的组货主张是，只为生活提案。通过对全球、新鲜、智能、个性这四个大维度变化的洞察，努力完成让每个消费者兴奋的新消费企划。在家电3C方面，各大家电3C品牌，包括海信、Apple、三?
10月28日消息，日前，苏宁易购在互动平台回复投资者提问称，苏宁易购双十一全民嘉年华已正式启动，公司将紧贴消费者需求，从好产品、好场景、好价格、好服务出发，继续推出百亿补帖等省钱计划，构建起包罗晚会、直播、线上线下各类入口与门店的“全场景消费矩阵”。苏宁方面表示，将进一步强化SUPER会员权益，升级极速退等售后服务，全力出击用户体验。未来，公司也将在强化自身零售服务能力的同时，积极提速生态合作?
11月12日消息，11月11日晚，张艺兴携手贾乃亮亮相“苏宁易购超级买手直播间”，吸引千万人次观看，累计观看人数达2400万，AirPods二代、蒂佳婷面膜、蒙牛纯甄牛奶等商品刚上链接就快速售罄。截至当晚十二点，单场直播GMV超1.6亿。据苏宁发布的数据，10月29日-11月11日，超级买手直播间带货总GMV超8亿，直播观看人数超1.2亿，相关话题总阅读量超5000万，短视频总播放量超2亿次。
今天0点，苏宁易购发布双十一战报。数据显示，11月1日至11日23点59分，苏宁易购线上订单量增长75%。直播方面，张艺兴、贾乃亮双十一当天空降超级买手直播间，全场带货总金额1.6亿元。
11 月 10 日晚，四场双十一晚会在五大卫视同时上演，一出双十一晚会大battle也让双十一的硝烟蔓延到了晚会现场。根据实时数据平台CSMHuan数据显示，截止到当日20:54，北京卫视苏宁易购双十一“好事发生”超级秀以2.1873%的收视率领先其他卫视。作为今年双十一四场晚会唯一在北方地区卫视进行的，北京卫视为本场苏宁易购超级秀提供了全媒体资源的支持，同时明星阵容超豪华，不仅节目编排更加适合全家“合家欢”式的观看，而且舞美设
刚刚加入小红书的时候我相信每个人都曾有过这个困惑，不知道自己要做什么，甚至也不知道自己能做什么，就像大学刚毕业的时候一样迷茫，这个时候..
金山办公发布《关于5%以上股东减持股份计划公告》，根据公告，股东MS TMT Holding II Limited持有公司股份24，000，000股，占公司总股本的5.21%。..
同程艺龙（0780.HK）公布截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，2020年第三季度，同程艺龙实现营收19.15亿元，环比增长59.5%;经调整净利..
上周，微信正式新增六个新表情包，分别为:翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。这波新表情一上线，就引发了网友使用的热潮。有趣的是，有..
今日，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇开幕，由《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》组成的大会蓝皮书正式发布。根..
今日，权威调研机构Gartner发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量位居第一，市场..
今日，针对“多家企业涉嫌情色招聘”一事，BOSS直聘回应称，新闻报道中涉事企业已经封禁，相关岗位全部下线。同时，平台已经全面展开相关岗位的进..
苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏..
今日，国家广播电视总局发布了《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》称，网络秀场直播平台、电商直播平台要坚持社会效益优先的正确方向，..
腾讯Q3财报发布一周后，腾讯市场侧、设计侧及QQ产品侧的负责人在QQJOY展会上接受了媒体的采访。聊的比较多的一个词，依然是“年轻”。这大概是一个..
今年，是让人眼红的一年，不止是卖货的商家们，还包括手握流量的MCN机构，坐拥粉丝的网红。动辄过亿的直播间销售额刺激着每一个人的肾上腺素。..
近几年，美妆行业驶进了增长快车道，民族企业势如破竹，取得了前所未有的成就。曾经的零售只分前端和后台，随着人工智能等前沿科技的高速发展，传..
2020年11月23日，以“数字赋能、共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇拉开帷幕。于开幕当..
2020 年突如其来的疫情让传统农副产品市场的转型升级迫在眉睫。据不完全统计，我国现有传统农副产品市场约4.4 万家，普遍规模较小，数字化管理和平..
近日，广东汕头的周女士用打车软件叫车时就遇到了这样的奇葩事。司机接单后突然发来了一条“床前没有光”的消息，要求她对下联，还称对不上就不能..
随着氧疗在我国越来越普及，现在有越来越多的家庭购买了制氧机。但制氧机作为一种医疗器械，光会使用可能还不够，还得知道它的维护保养。以下以乐..
英国竞争监管机构CMA周一表示，它已收到一份投诉，涉及谷歌公司今年早些时候对在线平台和数字广告的市场研究。..
黑潮之上中有很多可以兑换奖励的免费兑换码cdk，很多玩家还不清楚有哪些可以通用的，下面就来为大家详细的介绍一下。..
无论是追求健美身材还是为了身心健康，运动都是极佳的选择，因此许多人都有了运动的习惯，日常的运动基本上还是跑步居多，既方便又高效。运动者往..
虽说蓝牙耳机出现的时间已经有很久了，但要说到流行起来其实也就这几年的事，之前大家不愿意用蓝牙耳机是因为它无论是音质还是延迟上都远不如有线..