苏宁易购公告：拟累计30亿自有资金购回债券

11月前后,苏宁易购可真的是热搜榜上的常客。10月31日刚刚落幕的英雄联盟全球总决赛上,SN战队虽最终不敌DWG战队,但是其黑马姿态和疯狂的打法,在全世界范围内收割了一大批粉丝。3天后的中超半决赛上,江苏苏宁易购又以总比分3-2逆转上海上港,挺近决赛。苏宁易购先后参与的两场重磅比赛,满足了体育迷和电竞粉丝的需求,并且连续登上了热搜榜单,收到了空前的关注度。而苏宁易购针对双十一推出的重磅补贴,则切实抓住了更多消费者的心。最?