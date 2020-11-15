优胜教育称已初步补偿2万余人 补偿金额9000余万元

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:今日，优胜教育官方发布了补偿工作进展汇报。优胜教育表示，近日来与业内各社会机构深切恳谈，寻求更多安置学员的方案。感谢某锐，某翰，某文等实力机构的公益援助，截止目前，重庆，成都，广州，济南，沈阳，北京，天津等地区均已开展一轮补偿，初步统计补偿人数2万余人，补偿金额9000余万元。

此前，老牌教育连锁机构优胜教育全国多所校区接连关闭。据央视公布数据显示，仅优胜北京广渠门校区应退学费总额已超过900万元。

11月5日，优胜教育创始人陈昊在优胜教育公众号发布致歉信称，由于资金链断裂，优胜处理的非常不好。在长达8个月的疫情期间，收入只有原先的1/3，最差的时候，连以往单月的1/5都不到。这个时候，部分加盟商资金链开始出现断裂，有的会主动向总部求助，有些加盟商甚至直接失联，造成停课。

陈昊表示，整个团队愿意把所有股份0元赠予愿意伸出橄榄枝的伙伴，个人愿意在未来十年在新优胜无偿打工，将自己积累的近20年的教育经验以及在教育行业拥有的资源全部贡献给新优胜。

以下为优胜教育官方原文:

优胜教育的各位学生、家长及社会各界关心优胜教育的广大群众们，对于本次事件给大家带来的困扰再次深表歉意。

虽然优胜教育目前资金链断裂，但我们从未想过放弃解决问题。近日来我们与业内各社会机构深切恳谈，寻求更多安置学员的方案，我们本着降低家长最大损失为前提，以孩子教育不停学为原则积极开展所有工作。近期也有同行为了孩子们的教育以公益的形式伸出援助之手，我们将所有援助方案均以补偿的方式提供给所有之前信赖优胜教育的孩子们，补偿方案会持续给予并叠加，直到超出剩余课时价值为止。

感谢某锐，某翰，某文等实力机构的公益援助，截止目前，重庆，成都，广州，济南，沈阳，北京，天津等地区均已开展一轮补偿，初步统计补偿人数2万余人，补偿金额9000余万元。

我们熟知家长心情难以平复，孩子复课迫在眉睫，若没有接到复课通知的家长请见谅，望耐心等待，请相信优胜教育将会对所有孩子们负责到底!