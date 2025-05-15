首页 > 原创 > 关键词  > 京东外卖最新资讯  > 正文

京东外卖日订单量已突破2000万单

2025-05-15 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:在近日举办的“京东 618 惊喜开放日”活动上，京东公布了一则外卖业务相关的重要数据：截至 5 月 14 日，京东外卖日订单量已成功突破 2000 万单。这一成绩距离其正式上线仅过去了 75 天，展现出京东外卖在即时零售领域强劲的发展势头。

今年年初，京东基于自身核心零售业务，正式将业务触角延伸至即时零售和外卖领域。自 3 月 1 日京东外卖正式上线以来，其日订单量便呈现出快速增长的态势。 4 月 15 日，京东外卖宣布日单量超过 500 万单；仅仅 9 天之后，这一数字便翻番至 1000 万单；而如今，日订单量再次实现翻番，突破了 2000 万单的大关。

京东 (5)

京东集团CEO许冉在 2025 年Q1 财报会上针对外卖业务的发展发表了看法。她指出，中国外卖市场规模庞大，足以容纳多个平台共同发展，并且当前市场上仍有大量需求尚未得到满足。为此，京东在外卖业务上首创了行业最严格的入驻标准，旨在为消费者提供更优质、更可靠的服务，同时也给予合作伙伴合理的利润空间，以实现互利共赢。

许冉还透露了京东外卖未来的发展规划。她表示，京东将持续为商家提供更优惠的佣金政策和更多的流量支持，助力商家在平台上更好地发展。

目前，京东外卖的入驻门店数已经超过一百万家，为消费者提供了丰富的商品选择。不过，随着业务的快速扩张，平台的骑手资源却出现了严重短缺的情况。为了保障订单的及时配送，提升用户体验，京东外卖正在加速招聘骑手，以充实运力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 京东外卖突破1000万！收货人曝光 ：只花了半价

    京东外卖4月22日订单量突破1000万单，创下新纪录。北京谢女士成为第1000万单用户，她为儿子订购的辣炒肉套餐仅支付24.9元，享受平台补贴优惠。该订单由退伍军人张海洋配送，仅用23分钟送达。入驻不到1个月的"天下烤鸭店"表示，京东外卖补贴不从商家收入扣除，相比其他平台收入更高。目前京东外卖已覆盖全国166个城市，日均订单60-70单，发展势头迅猛。平台严格筛选实体餐饮门店入驻，保障食品安全，获得用户信任。

    ​京东外卖 ​外卖订单量 ​百亿补贴

  • 饿了么宣布淘宝闪购单日外卖订单量突破1000万：39城创造历史

    饿了么与淘宝闪购合作创佳绩：5月5日数据显示，饿了么来自淘宝闪购的日订单量突破1000万单，39个城市订单量创历史新高，超1000个品牌刷新销售记录。淘宝闪购4月30日升级后，首日上线50城，原定6月全国推广计划提前至5月2日完成。双方联合推出"30分钟送达"服务，48小时内13城订单破纪录，72小时内广州、深圳等33城外卖单量创新高。此次合作显著提升了即时零售业务表现。

    ​饿了么 ​淘宝闪购 ​外卖订单

  • 京东外卖崩了 官方致歉：超时 20 分钟订单全部免单

    4月22日，京东外卖因午间用餐高峰订单激增导致系统短暂故障，官方迅速回应致歉并宣布补偿措施：配送超时20分钟以上的订单全额免单，并向受影响用户发放10元无门槛优惠券。平台表示系统已全面恢复，用户可正常下单。此次事件凸显外卖平台在高峰期的系统承载压力，京东外卖通过及时响应和实质性补偿维护用户体验。

    ​京东外卖 ​服务异常 ​技术故障

  • 90后男子搬砖9年攒下200万 每天要扛2000块砖

    一位出生于1990年的何先生，凭借在工地上的辛勤付出，九年间实现了财富积累，书写了一段属于自己的奋斗篇章。何先生自20岁起便投身于工地工作，从最基础的抗楼、搬砖、砌墙等活计干起。在工地这个充满汗水与艰辛的舞台上，他展现出了超乎常人的毅力与决心。当别人每天扛1000块砖时，他给自己定下了更高的目标，每天要扛2000块砖。正是凭借着这股子不服输的劲头和日

    ​奋斗故事 ​工地生活 ​财富积累

  • 中消协：五一假期消费维权超2000万条 宰客、毁约层出不穷

    快科技5月14日消息，中国消费者协会今日正式发布了2025年五一”假期消费维权舆情分析报告，为公众揭示了假期消费背后的诸多问题。在5月1日至5月6日这6天的监测期内，共收集到消费维权”相关信息高达20889961条，凸显出消费维权问题的严峻性。五一”假期，消费需求十分旺盛，然而，一些不良现象却反复出现。宰客、毁约、虚假宣传以及消费陷阱等问题层出不穷，给消费者的假期体验带来了极大困扰。中消协明确指出，消费失信行为犹如顽疾，难以根除。部分商家瞅准市场供需失衡的时机，肆意牟取暴利。这种行为带来的危害深远，不仅让消费者的经

    ​消费维权 ​五一假期 ​中消协

  • 京东外卖：绝不逼迫商家多选一！

    快科技5月15日消息，据新浪科技报道，在今天的京东618惊喜开放日”上，京东表示：上线75天，5月14日京东外卖日订单量已经突破2000万单。京东外卖强调：绝不逼迫任何一个商家，商家可以根据自己的实际情况和经营需求自由选择自配送、达达配送，当然也可以选择其他的配送员。”另外，京东外卖还宣布首创2 2 2”核心举措。对于消费者，京东外卖承诺做到2个放心，严格遵守品质标准和堂食标准。据介绍，自京东外卖上线以来，只允许品质堂食的餐厅入驻和合作，也是业内首创最严格的入驻审核流程，经过层层的审核，保障了所有入驻京东外卖平台的?

    ​京东618 ​京东外卖 ​自配送

  • 京东先人一步下单一加 13T 限量2000台现货提前发货

    4月24日，一加13T将正式发布。京东携手一加推出"先人一步加速换新计划"，首销日限量2000台指定版本可提前发货。消费者可享多重权益：三选一赠品（京东PLUS会员年卡/屈臣氏苏打水/移动电源）、15%国家补贴（单件最高500元）、0元预约抽新机、1元预约专属权益等。学生/PLUS会员/店铺会员仅需0.01元即可预约。参与活动还可赢取新机和好礼。此外，购机用户可获赠一加极�

    ​一加13T ​京东活动 ​换新计划

  • 京东外卖致歉：午高峰系统宕机 外卖超时20分钟全免单！

    4月22日中午，京东外卖系统因订单量暴增出现短暂故障，导致用户下单后商家无法接单。京东外卖回应称高峰时段订单量达平时4倍，系统已全面恢复。为表歉意，京东宣布超20分钟未接单的外卖订单全部免单，并为高峰期间下单用户发放10元无门槛优惠券。此前4月16日，京东外卖也曾因流量激增出现页面无法加载问题。这是京东外卖上线后第二次因系统问题登上热搜。

    ​京东外卖崩溃 ​外卖订单问题 ​网络请求失败

  • 塑料茅台！99元的泡泡玛特溢价到2000

    原价99元/盒的LABUBU3.0出现不同程度溢价，涨幅约10%-200%。隐藏款盲盒更是出价高达2300元，相比官方售价溢价超20倍。 LABUBU的超级人气并不只限于新品。近年以来，其一直被视作茅台”一门投资回报率跑赢绝大多数产品的新型理财。

    ​泡泡玛特 ​LABUBU3.0 ​潮玩产品

  • 猪猪侠入职京东外卖 男神GG爆来了

    京东外卖宣布与国产动画IP《猪猪侠》联动，主角GG Bond将担任"猪猪外卖侠"形象代言。此前网友发现京东外卖骑手制服与猪猪侠造型相似，纷纷喊话促成合作。资料显示，《猪猪侠》是广东咏声动漫旗下知名IP，自2005年推出以来获奖无数。GG Bond的英文名"GG+Bond"在动画中是其标志性台词，后被网友谐音改编为"GG爆"等昵称。京东创始人刘强东近期也亲自参与配送，引发关注。此次联动是京东外卖继CEO亲自配送后的又一营销动作。

    ​京东外卖 ​猪猪侠 ​动画IP

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM