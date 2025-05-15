京东外卖日订单量已突破2000万单

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:在近日举办的“京东 618 惊喜开放日”活动上，京东公布了一则外卖业务相关的重要数据：截至 5 月 14 日，京东外卖日订单量已成功突破 2000 万单。这一成绩距离其正式上线仅过去了 75 天，展现出京东外卖在即时零售领域强劲的发展势头。

今年年初，京东基于自身核心零售业务，正式将业务触角延伸至即时零售和外卖领域。自 3 月 1 日京东外卖正式上线以来，其日订单量便呈现出快速增长的态势。 4 月 15 日，京东外卖宣布日单量超过 500 万单；仅仅 9 天之后，这一数字便翻番至 1000 万单；而如今，日订单量再次实现翻番，突破了 2000 万单的大关。

京东集团CEO许冉在 2025 年Q1 财报会上针对外卖业务的发展发表了看法。她指出，中国外卖市场规模庞大，足以容纳多个平台共同发展，并且当前市场上仍有大量需求尚未得到满足。为此，京东在外卖业务上首创了行业最严格的入驻标准，旨在为消费者提供更优质、更可靠的服务，同时也给予合作伙伴合理的利润空间，以实现互利共赢。

许冉还透露了京东外卖未来的发展规划。她表示，京东将持续为商家提供更优惠的佣金政策和更多的流量支持，助力商家在平台上更好地发展。

目前，京东外卖的入驻门店数已经超过一百万家，为消费者提供了丰富的商品选择。不过，随着业务的快速扩张，平台的骑手资源却出现了严重短缺的情况。为了保障订单的及时配送，提升用户体验，京东外卖正在加速招聘骑手，以充实运力。

（举报）