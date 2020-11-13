百度搜索优质内容解读 什么样的内容才算优质？

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今天下午4点，百度搜索线上公开课正式开课。在公开课中，百度方面对搜索优质内容进行了详细解读。

总结起来其实主要就这两点:“内容垂直专业”“内容布局合理美观”。

站长之家整理了本次公开课的要点，具体如下:

一、出身专业—发布来源可信赖

百度方面表示，百度搜索的重要职责是为用户提供最具有价值的信息，而内容质量是价值的最核心体现。搜索希望网站为用户提供的内容足够专业，从而提高用户对内容平台信任程度。

1、聚焦擅长的领域

百度希望创作者们发布的内容更加垂直专业，内容跨度不要太大，专注聚焦同类型内容。

2、身份背景真实，权威，让用户可感知到

百度方面内容创作者们能够证实发布内容真实可信，比如医生可以提供职业证明，母婴类内容创作者能够证实内容的权威可靠等。

3、行业内知名，有声望

二.文采出众—核心信息有内涵，信息传达感受好

1、表述清晰阅读顺畅，文笔用词用句舒适。行文有逻辑，文笔有美感。

2、专业严谨深度全面，能理解透彻，实操性强

比如能够用更多的专业术语，并且从多角度阐述观点，清晰有条理，实用为主。

3、制作精美，视觉效果佳，浏览体验愉悦连贯

考虑到用户的视觉感受，文章的段落，搭配的图片，视频，排版都需要美观，布局清晰合理，让用户阅读上能够有愉悦的体验。

而题文不符，文章排版混乱、图片不清晰等则是典型的低质内容，搜索引擎是可以识别的。

三，体验舒适—排版/交互/功能使用流畅

1、排版布局合理，考虑用户体验

2、减少不必要的阅读权限设置

3、一篇内容能当页阅读的，需减少不必要下一页跳转

4、主体内容不要遮挡，PC/移动端 做好适配

四.周边可考—可参考的辅助信息丰富

除了文章表述清晰有条理，布局美观外，增加用户评论等辅助信息也是良好的体验之一。

下载页面的版本信息，小说章节数，更新频次;用户的点赞、反馈、用户的评论、发布时间、发布作者等对用户来说都是良好的可参考的辅助信息。