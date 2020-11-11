拼多多：“11.11超拼夜”晚会六网同时段收视率第一

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 拼多多最新资讯 > 正文

拼多多：“11.11超拼夜”晚会六网同时段收视率第一

2020-11-11 21:19 · 稿源：站长之家

11月10日，拼多多联合湖南卫视打造的“11.11超拼夜”晚会落幕，实现六网同时段收视率第一的成绩，“11.11超拼夜”当晚，有1200多万消费者围观下单。


  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM