王兴：蔚来汽车市值已超过宝马

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 王兴最新资讯 > 正文

王兴：蔚来汽车市值已超过宝马

2020-11-04 10:38 · 稿源：站长之家

近日，美团创始人在饭否表示，蔚来汽车的市值已经超过宝马。腾讯自选股显示蔚来汽车市值449亿美元，而宝马市值384.9亿欧元，相当于448亿美元。

微信图片_20201104095657.jpg

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 达到关键生产里程碑 蔚来汽车股价周四收盘上涨16%

    10月30日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周四美股收盘，电动汽车制造商蔚来汽车股价上涨16.12%，报收于31.95美元。此前，该公司表示，它已达到关键的生产里程碑。蔚来汽车表示，本月，该公司的第5000辆汽车已于周四下线，这标志着该公司首次在一个月内制造了逾5000辆汽车。在此之前，该公司在第三季度对其生产线进行了一些升级。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月份的交付结果。9月份，该公司向客户交付了4708辆汽?

    蔚来 蔚来汽车

  • 蔚来汽车股价周四收盘再上涨近6% 此前一天飙升23%创下新高

    10月16日消息，截至当地时间周四美股收盘，蔚来汽车股价上涨5.92%，报收于28.07美元，公司市值达到378.64亿美元。此前一天，也就是当地时间周三，该公司股价在收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高。这是因为摩根大通（业界称西摩或小摩）此前将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通确定了近期推动蔚来汽车股价上涨的几个因素，其中包括即将于11月份公布?

    蔚来汽

  • 蔚来汽车盘前涨超近9% 此前小摩将其ADR评级由中性上调至超配

    10月14日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在美股盘前交易中上涨8.88%，至23.54美元。截至当地时间周二美股收盘时，蔚来汽车股价小幅下跌1.05%，报收于21.62美元，公司市值为291.63亿美元。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并给予其40美元目标价。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月和第三季度的交付结果。该公司表示，9月份，该公司交付?

    蔚来汽车

  • 蔚来汽车10月交付了5055辆汽车 同比增长100.1%

    11月2日消息，据国外媒体报道，今年10月份，电动汽车制造商蔚来汽车交付了5055辆汽车，同比增长100.1%，创下月度新纪录。其中，ES6交付了2695辆，ES8交付了1477辆，EC6交付了883辆。2020年，该公司共交付了31430辆汽车，同比增长111.4%。截至2020年10月31日，ES8、ES6和EC6的累计交付达到63343辆。（小狐狸）

    蔚来汽车

  • 外媒：蔚来汽车将于11月份公布第三季度财报

    10月15日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车将在11月份公布第三季度财报。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。受此消息影响，蔚来汽车股价在当地时间周三收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。摩根大?

    蔚来汽车

  • 蔚来汽车股价周三收盘上涨近23% 公司市值达357.46亿美元

    10月15日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周三收盘，电动汽车制造商蔚来汽车的股价飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通分析师Nick Lai认为，尽管蔚来汽车股价今年迄今?

    蔚来汽车

  • 宝马难救！华晨汽车负债千亿 上交所出示警示函

    作为昔日自主知名车企的华晨汽车集团，如今因巨额债务而陷入困境。据媒体报道，11月2日，上海证券交易所对华晨汽车出局警示函，涉及信息披露不及时、未按时进行风险提示等四大违规行为。公告

    华晨宝马

  • 蔚来：位于合肥的蔚来中国总部正式启用

    【TechWeb】10月9日消息，蔚来官微发布微博称，10月9日上午，位于安徽自贸试验区合肥片区经开区块的蔚来中国总部正式启用。根据此前报道，蔚来将在合肥建立总部管理、研发、销售服务、供应链制造一体化基地。今年4月末，蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等三家公司签订协议，获得后三者70亿元人民币投资，并共同成立蔚来(安徽)控股有限公司。而蔚来汽车国内?

    蔚来汽车

  • 2020全球最佳汽车品牌排行榜：丰田力压奔驰、宝马夺冠

    Interbrand是全球最大的综合性品牌咨询公司，其致力于为全球大型品牌客户提供全方位一站式的品牌咨询服务。每年对全球各大品牌进行评估并发布全球最佳品牌排行榜。评估品牌当前价值时,Interbran

    宝马

  • 王兴、张一鸣、程唯的功守道

    新商业变革、技术革新、竞争格局剧变，加上席卷全球的疫情“黑天鹅”事件爆发，在诸多因素叠加之下，中国互联网公司的折叠，按下了快进键。少数公司成为了幸运儿。腾讯、阿里巴巴、拼多多、字节跳动、美团点评、京东等巨头们的市值或估值，刷新了一个又一个纪录，他们依然在征战中书写着商业大航海的传奇故事。

    王兴 张一鸣 程唯

  • 蔚来：10月共交付5055辆汽车 同比增长100.1%

    今日，蔚来公布数据称，10月共交付了5055辆汽车，同比增长100.1%。分别为:2695辆ES6、1477辆ES8、883辆EC6。

    蔚来

  • 从翻车到翻盘，蔚来做对了什么？

    2020年10月15日，摩根大通发布了一篇评级报告，将蔚来汽车（NIO.US）由“中性”调为“增持”。当日，蔚来汽车大涨23.03%。10月16日，在美股普跌的情况下，蔚来又实现了逆势上涨，盘内最高股价达到29.23美元/股。

    蔚来汽车 李斌 新能源汽车

  • 王兴吐槽手机地图背后，美团地图已在路上？

    对于经历过「九败一胜」的王兴而言，不断扩张的美团帝国虽然足够成功，但他的精神世界却不在此处。从2007年5月13日注册饭否开始至今，王兴在饭否上共更新了一万余条消息。其中的内容有个人爱好也有商业思考，有些更是对竞争对手直接开怼。

    王兴 手机地图 美团

  • 蔚来计划自研车载芯片 李斌意向已经非常明确

    据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。

    蔚来汽车 李斌 车载芯片

  • 只有王兴还在坚守的饭否：曾是中国微博鼻祖，却败给了新浪！

    在新浪微博上蹭热搜、追热点的人们万万想不到，中国的微博鼻祖另有其人。正如在美团上点外卖的人们同样没想到，王兴最早创业时，做的竟然是一款社交产品——饭否，这也是中国最早的微型博客。

    王兴 饭否 微博

  • 宝马因火灾问题召回插电式混合动力车 称不要充电了

    如果你拥有一辆新的插电式混合动力的宝马或Mini，你要注意这次的召回，因为一些非常奇怪的动作需要驾驶员的参与。宝马已经发布了在美国召回4509辆汽车，在全球召回26900辆汽车。所有受影响的车型都是插电式混合动力车，这种车使用较大的电池，允许一次行驶几十英里的全电动推进。以下是受影响车辆的完整名单。

    电动车

  • 蔚来安徽合肥中国总部正式启用

    今日，蔚来宣布， 10 月 9 日上午，位于安徽自贸试验区合肥片区经开区块的蔚来中国总部正式启用。

    蔚来 李斌

  • 蔚来回应爆胎维修花14万

    近日，河南的郑先生表示，自己50多万买的蔚来电动车开到了沟里导致左前轮爆胎，轮毂也出现了变形，自己没有报保险。这辆车是2018年8月提的，爆胎发生在2019年9月。

    蔚来汽车 电动车 新能源汽车

  • 宝马司机单手飙车时速近260公里 安全驾驶应该怎么做

    【宝马司机单手飙车时速近260公里】近日一段飙车视频在网络热传，该视频中有一名驾驶人单手开宝马，宝马司机一路加速至接近时速 260 公里，期间还一度逆行，闯红灯，超车等等危险行为让人惊出一身冷汗。网友根据视频比对地图街景，拍摄地疑为江苏省南通市海门区广州路。对此，江苏省的南通交警发布多条评论回复，辖区大队已在快速调查、排查、走访，将及时通报最新消息。

    网络

  • 蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片

    据 36 氪报道，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，该计划尚处于早期，主要由蔚来汽车董事长兼CEO李斌推动。此外，蔚来已经成立独立的硬件团队。

    蔚来 蔚来芯片 芯片
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
英雄联盟手游 英雄联盟wildrift DA pa ARPPU ARPU ROI PPC PD PDB

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM