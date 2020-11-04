王兴：蔚来汽车市值已超过宝马

10月30日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周四美股收盘，电动汽车制造商蔚来汽车股价上涨16.12%，报收于31.95美元。此前，该公司表示，它已达到关键的生产里程碑。蔚来汽车表示，本月，该公司的第5000辆汽车已于周四下线，这标志着该公司首次在一个月内制造了逾5000辆汽车。在此之前，该公司在第三季度对其生产线进行了一些升级。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月份的交付结果。9月份，该公司向客户交付了4708辆汽?