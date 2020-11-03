央视呼吁双11促销少一些套路：该让利就应该大方让利

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:今日，针对目前正在火热进行当中的年终大促活动“双11”，央视点评称，套路一旦太多，就让人望而却步;如果口惠而实不至，势必让消费者失望。

对此，央视呼吁，商家、平台都应该更真诚一些，该优惠的大力优惠别设置太多障碍；该让利的就大方让利，别让消费者看得到却摸不着。千万不能把计算变成了算计。否则，算来算去，只会带来多输。

同在今日，中国消费者协会发布了双11消费提示。其中，中国消费者协会提醒消费者应该注意优惠活动的水分。

中国消费者协会表示，红包活动一直以来是各大电商平台吸引用户、提升销量的惯用手段。但是消费者发现，有时候这些红包活动看似优惠多多，实际上却很鸡肋。如，有消费者反映其在某网络购物平台参加抢红包活动，一共抢到了900多个红包，但实际优惠金额累计不到10元，花费了很大精力，最后只有满满的失落感;有的商家使用“限时抢购”“爆款秒杀”“巨惠特卖”等极具诱惑力的宣传用语来吸引消费者下单，实际上是“先涨后降”的套路;还有的优惠活动可能就消费期限、商品品类、消费金额等设置一定的“门槛”，消费者达不到这些门槛，就不能享受到优惠。

此外，中国消费者协会还提醒消费者应该注意，商品质量、售后服务、订单合同违约、促销广告骚扰等问题。

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