任天堂主题乐园2021年开放 可体验真人版马里奥赛车

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:马里奥赛车真人版来了!近日，任天堂宣布其历时5年建造的全球首家任天堂主题乐园将在2021年春季正式向游客开放。

从园区设计图来看，任天堂主题乐园内设游乐设施、互动体验区、任天堂商店、餐厅等，场景中设置了坏蘑菇、乌龟、库巴、星星金币、水管等多种马里奥游戏中的各种情境和角色，一比一真实还原马里奥世界。

“超级任天堂世界”由碧奇城堡、蘑菇王国和库巴城堡三个区域组成，游客可以在库巴城堡里体验刺激的马里奥赛车真人版，在蘑菇王国体验耀西骑行。