阿里巴巴市值创历史新高 总市值超8500亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:当地时间10月27日，美股中概股多数上涨，阿里巴巴国内电商巨头阿里巴巴美股股价暴涨3.35%，股价再创历史新高。截至昨日收盘，阿里巴巴股价报317.14美元，目前总市值为8580.66亿美元。
业内人士认为，阿里此次股价暴涨一方面是受蚂蚁集团上市推动，另一方面则是因为“双十一”利好刺激。
据上交所披露的公告显示，蚂蚁集团A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。阿里巴巴公告称，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权。
站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:当地时间10月27日，美股中概股多数上涨，阿里巴巴国内电商巨头阿里巴巴美股股价暴涨3.35%，股价再创历史新高。截至昨日收盘，阿里巴巴股价报317.14美元，目前总市值为8580.66亿美元。
业内人士认为，阿里此次股价暴涨一方面是受蚂蚁集团上市推动，另一方面则是因为“双十一”利好刺激。
据上交所披露的公告显示，蚂蚁集团A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。阿里巴巴公告称，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权。
【马云不再担任阿里巴巴集团董事】 9 月 30 日晚间消息，阿里巴巴(NYSE：BABA，09988.HK)在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。公告显示，阿里巴巴于 2020 年 9 月 30 日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公司第三组董事，上述人士均将任职三年或任职至其继任人获推选或委任并获得适当资格为止。
【TechWeb】10月1日消息，阿里巴巴在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。截至公告发布日，阿里巴巴的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir Misra；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E.BrjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。公告显示，阿里巴巴于2020年9月30日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公?
30日晚，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。最新的阿里巴巴董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir MISRA；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E. B?rje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。马云退出阿里巴巴董事会，意味着阿里巴巴已全面完成交接棒。在张勇执掌阿里巴巴的一年中，阿里巴巴市值从4500亿美元上涨到7
近日，阿里巴巴（中国）有限公司与上海市金山区签订关于阿里巴巴金山园区项目合作协议。项目将作为阿里巴巴上海研发中心的重要支撑，加速上海“五个中心”建设和城市数字化转型。
9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在疫情带来的诸多不确定性中，数字化是最确定性的历史机遇，将对社会进程产生巨大影响，持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。据悉，在此次投资者大会期间，阿里巴巴披露多项重磅业务进展：截至2020年6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户合计达10
国内电商巨头阿里巴巴美股股价暴涨3.35%，再创历史新高，达到每股股价317.14美元，总市值超8500亿美元，达8581亿美元。
凤凰网科技讯 10月23日消息，阿里巴巴方面表示，麦当劳中国已接入阿里巴巴商业操作系统，目前麦当劳中国已上线了阿里跨端轻店铺“官方会员店”。阿里巴巴称，这意味着麦当劳中国与阿里巴巴开启了全面战略合作。阿里方面表示，此次合作，双方将在餐饮行业全场景业务，以及线上全域消费者精细化运营展开深入探索。依托阿里巴巴商业操作系统（ABOS：Alibaba Business Operating System）的数字化能力，麦当劳中国将在高效拉新、会员促
日前阿里巴巴副总裁范驰代表优酷宣布，开启“酷喵数字生活家庭战略”，发布硬件产品天猫智慧屏魔盒。
随着智能网联技术的发展，汽车也开始承载更多的延伸功能，车辆也开始变成一个智能座舱，承担起更多与外界、生活场景互联的任务。车载系统与生态，也开始受到厂商的重视。10月26日，宝马与阿里
今日上午，阿里巴巴港股股价盘中上涨0.94%报300港元，市值逼近6.5万亿港元，是阿里巴巴上市以来首次突破300港元关口。
基于阿里经济体的业态调研，阿里巴巴发布了《老年人数字生活报告》（以下简称报告）。
9 月 30 日，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。据了解，在 2018 年 9 月，马云发出全员信宣布，在 2019 年阿里 20 周年之际将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由张勇接任。同时为组织的顺利过渡，在此后将继续担任董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。
截至目前，阿里巴巴港股上涨1.04%，股价报292.6港元创新高，总市值达62797.18亿港元。
9月30日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴首席财务官武卫周三在投资者日活动中表示，预计阿里云在2021财年内扭亏为盈。阿里巴巴在2021财年第一季度（截至2020年6月30日），阿里云计算业务季度收入同比增长59%至123.45亿元，主要由于公有云及混合云收入均实现增长，并反映来自每位客户的平均收入增长。阿里巴巴曾表示，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。武卫补
阿里巴巴在港交所发布公告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。蚂蚁集团今天对外宣布，IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预?
据国内媒体报道，富士康科技集团公布，以每股310.68美元沽售63万股阿里巴巴ADS（美国预托证券），交易额近1.96亿美元（约13.06亿元人民币）。依收购成本计，富士康此次收益1.3亿美元（约8.66亿
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）据《香港经济日报》，瑞士免税零售商Dufry公布，作为其9亿美元增资计划的一部分，阿里巴巴将收购其6.1%股权，美国私募基金公司安宏资本（AdventInternational）则持股11.4%。Dufry本次配股每股价格33.22瑞士法郎，较周一收市价折让2.9%。阿里巴巴及安宏资本在交易完成后6个月内，将不可以出售其所持Dufry股份。阿里巴巴亦会通过可换股票据向Dufry投资6950万瑞士法郎。10月5日，全球免税巨头瑞士D
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，腾讯联合阿里巴巴、华为、软通动力、北京大学、南京大学和同济大学共七家单位，共同发起成立“软件测试能力认证联盟”（The Certification Board of Software Testing Competency，CBSTC）。据了解，国内成立的首个专注于软件测试能力认证的联盟机构。该联盟将致力于把行业顶尖测试能力应用到整个软件研发工程过程中，更好地保障软件品质，进而助力整个互联网软件行业应对5G新时代的挑战。
阿里巴巴于昨日晚间发布公告称，董事会将于2020年11月4日举行董事会会议，将于2020年11月5日公布业绩。
21日晚，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票，认购限售期最高2年。根据蚂蚁的发行计划，A股发行的新股数量不超过16.7亿股，不超过发行后（绿鞋前）总股本的5.5%。其中，初始战略配售股票数13.4亿股，占初始发行量80%。此外，蚂蚁留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”，按照市场平均?
2020年11月马上就到了，腾讯云服务器双十一开启了云上盛惠的活动，其中发放了很多优惠代金券，下面就来为大家分享一下最新的腾讯云双十一优惠券领..
在选择教育机构的时候，家长都很注意机构的资质，教师团队的实力，以及课程和服务的质量。但是更为重要的是孩子学编程，要有一套科学的课程体系，..
10 月 13 日- 15 日，第 103 届全国糖酒商品交易会在济南市山东国际会展中心成功举办。此次秋糖，参展商近 2500 家，线下观展超 21 万人次，线上观..
今日，国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。据国家邮政局介绍，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。..
原神10月28日需要破解一些线索才能得到立本商人，很多人还不清楚立本商人在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。..
今日腾讯盘中大涨4%，股价突破 580 港元，继续刷新着历史新高。而在十一月十二日，腾讯也将公布2020Q3 的业绩。受益于线上业务以及蚂蚁集团上市利..
核心观点:1、公司基本面:陆金所脱胎于平安集团，曾是国内最大的P2P平台， 2019 年彻底剥离P2P业务，目前正转型助贷业务和财富管理业务，主要聚焦小..
毫无疑问,蚂蚁集团已成为近期全球资本市场最闪耀的焦点!近期胡润研究院发布一份榜单显示,蚂蚁集团2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业,而陆金所..
易到的创始人周航曾说过一句话：“回过头看，在互联网的世界里，差异化服务、会员体系、强有力的资源，这些都不如流量 和价格战”。流量红利殆尽，..
JEET在 2020 年 10 月 28 日发布了首款半入耳蓝牙耳机JEET ONE，主打颜值与舒适度！作为运动数码产品的黑马，这两年备受关注！但随着所有竞争对手..
10月28日消息，近日，《财富》杂志发布2020年全球最具影响力商界女性榜单，榜单总计有11名女性来自中国，包括平安集团联席CEO陈心颖、格力电器董事..
JEET在 10 月 28 日发布了一款半入耳蓝牙耳机JEET ONE，预售价 259 元，双十一支付 40 元定金，即可抵扣 100 元的优惠，到手价仅 199 元！JEET ON..
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关于移动电源的选择，如果你不想看太多参数，只想选个质量不错、颜值高的移动电源！适合自己手机的移动电源才是最好的，在移动电源的选择上还是要..
在iPhone 12的无线充电功能上，苹果没有去像安卓一样拉高功率，而是创新引入磁吸设计，并重新启用MagSafe的名称。关于MagSafe的讨论已经很多，可没..
苹果开发自主搜索技术凤凰网科技讯 北京时间10月28日消息，据《金融时报》报道，在美国反垄断机构的调查威胁到谷歌公司向其支付的数十亿美元默认搜..
VentureBeat的JeremyHorwitz，刚刚在美国联邦通讯委员会（FCC）公布的一份文档中，发现了iPhone12可能支持反向无线充电功能的一丝线索。彭博社的M..
抖音电商将于10月30日正式启动“11.11抖音宠粉节”，并公布此次宠粉节“粉丝券”、“秒杀”、“跨店满减”、“货品”等多元玩法。..
华为将于10月30日发布华为Mate40系列国行版，届时会揭晓华为Mate40系列的最终售价。据悉，华为Mate40系列包括华为Mate40、华为Mate40 Pro、华为Ma..
10月28日消息，据国外媒体报道，戴姆勒卡车集团在官网上宣布，他们将同目前在自动驾驶技术方面走在行业的Waymo合作，联手打造自动驾驶卡车。戴姆勒..