阿里巴巴市值创历史新高 总市值超8500亿美元

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阿里巴巴市值创历史新高 总市值超8500亿美元

2020-10-28 10:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:当地时间10月27日，美股中概股多数上涨，阿里巴巴国内电商巨头阿里巴巴美股股价暴涨3.35%，股价再创历史新高。截至昨日收盘，阿里巴巴股价报317.14美元，目前总市值为8580.66亿美元。

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业内人士认为，阿里此次股价暴涨一方面是受蚂蚁集团上市推动，另一方面则是因为“双十一”利好刺激。

据上交所披露的公告显示，蚂蚁集团A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。阿里巴巴公告称，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权。

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