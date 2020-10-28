阿里巴巴市值创历史新高 总市值超8500亿美元

9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在疫情带来的诸多不确定性中，数字化是最确定性的历史机遇，将对社会进程产生巨大影响，持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。据悉，在此次投资者大会期间，阿里巴巴披露多项重磅业务进展：截至2020年6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户合计达10