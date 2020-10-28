余承东称Mate40还有新功能 将于10月30日国行发布会上揭晓

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:10月22日，华为发布了全新旗舰手机Mate40系列。近日，余承东现身回应，称近10年来，华为不断坚持做最好的产品，并得到了全球消费者的信任和肯定。
今年，华为的挑战和压力比以往更大，公司也一直在解决供应方面的问题，同时不断地优化软件，坚持把最伟大的产品带给消费者。
余承东表示，如果没有大家的喜爱，华为手机也不会走到今天，变成全球领先的品牌。
此外，余承东还透露称华为Mate40还有一个特别的新功能，该功能将在10月30日国内发布会上揭晓。
站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:10月22日，华为发布了全新旗舰手机Mate40系列。近日，余承东现身回应，称近10年来，华为不断坚持做最好的产品，并得到了全球消费者的信任和肯定。
今年，华为的挑战和压力比以往更大，公司也一直在解决供应方面的问题，同时不断地优化软件，坚持把最伟大的产品带给消费者。
余承东表示，如果没有大家的喜爱，华为手机也不会走到今天，变成全球领先的品牌。
此外，余承东还透露称华为Mate40还有一个特别的新功能，该功能将在10月30日国内发布会上揭晓。
在今晚的华为Mate40系列发布会上，余承东表示，搭载EMUI11的Mate40Pro经过36个月模拟老化后，综合性能只微降2.5%，36个月后系统依然持久流畅。
刚刚，余承东兑现此前承诺，华为Mate 40系列正式官宣。余承东发微博称：“史上最强大的华为Mate敬请期待！ ”从他发布的海报来看，华为Mate 40系列全球
10 月 10 日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为Mate40系列全球线上发布会将在 2020 年 10 月 22 日20： 00 举行。值得注意的是，这条微博还带了一个话题——史上最强大的华为Mate，这代Mate系列产品竞争力可见一斑。
华为Mate40是华为于10月22日晚发布的全新旗舰。外观上，华为Mate40采用6.76英寸的OLED曲面屏，支持90Hz高刷新率，背面采用了圆环式摄像头模组，回归实体电源音量按键。
华为在10月22日的晚上公布了全新的华为Mate40系列，其中大家最为关心的问题就是价格了，一些小伙伴还不清楚华为Mate40多少钱，下面就来为大家分享详细的介绍一下。
爆料大神evleaks提前放出消息后，华为官方也不再藏着了。刚刚，余承东兑现此前承诺，华为Mate40 系列正式官宣。余承东发微博称：“史上最强大的华为Mate敬请期待! ”
今日晚8点，华为正式召开Mate40系列手机发布会，在会上，华为消费者业务CEO余承东表示，目前华为连接消费终端设备10亿台，其中7亿为手机。Mate40和Mate40Pro分别采用6.5英寸和6.76英寸曲面OLED屏幕，刷新率为90Hz。
华为在10月22日的晚上开启了全球发布会，其中公布了全新的Mate40系列的新品手机，很多朋友都想知道在哪预购华为Mate40 pro手机，下面就来为大家分享一下。
华为Mate40系列手机在10月22日晚上正式发布，这款华为年度旗舰手机在处理器性能、屏幕素质、拍照能力等方面都是目前智能手机顶级水平，那么这款手机的配置参数怎么样呢，我们来一起看下吧。
10月22日晚上，华为发布了Mate40系列手机，在发布会上华为消费者业务CEO余承东就调侃，其他厂商不久前刚刚推出5G手机，而华为已经是第三代5G手机了，这里提到的“其他厂商”似乎就是刚刚发布了iPhone12的苹果公司。
华为Mate40系列手机在10月22日正式发布，该系列手机一共有四款，分别是Mate40、Mate40Pro、Mate40pro+以及Mate40保时捷版本，不少人也在关心Mate40系列的续航时间怎么样，我们来一起看下吧。
10月22日晚上，华为Mate40系列手机正式发布，该系列手机处理器使用了5nm技术的麒麟9000芯片，屏幕采用前置挖孔屏设计，后置摄像头模组为圆形，目前海外版的价格已经公布，国内发布会将在10月30日举行。
今天晚上，华为将正式发布华为Mate40系列，除了华为Mate40、华为Mate40Pro、华为Mate40Pro+之外，华为还将发布华为Mate40RS保时捷版。
华为Mate40系列在22日的晚上正式发布了，其中有四个版本，但是有的版本的颜色是有不同的，下面就来为大家分享一下华为Mate40系列各版本的颜色一览。
华为Mate40系列在10月22日正式发布，在发布会上公布了海外版的售价，起售价格为899 欧元起，约合7100元人民币，那么国行版的价格是多少呢，以下我们来了解下Mate40系列手机国行版本的价格。
10 月 22 日晚 8 点，华为Mate40 系列发布会将正式召开，这次的产品被称为华为史上最强Mate，所以关注度自然也居高不下，除了5nm麒麟 9000 芯片之外，新机的拍照能力升级成为最大看点。距离发布会还有一天时间，让我们先来看看直播平台汇总。
相信在华为Mate40出现以前，不少人已经在iPhone12的预订界面犹豫很久了，在首批iPhone12和iPhone12Pro开始发货前的几个小时，北京时间10月22日晚，华为在全球发布会上带来Mate40系列四款手机:Mate40、Mate40Pro、首次“超大杯”版本Mate40Pro+、Mate40RS保时捷设计版。
华为最近公布了mate40系列的5G新品手机，其中就有mate40RS保时捷典藏版，很多朋友都不清楚mate40RS保时捷版本和Mate40Pro到底有什么区别，下面就来为大家详细的介绍一下。
华为Mate40系列手机在10月22日晚上正式发布，今年Mate40系列手机首次使用了5nm技术的麒麟9000处理器，是除了苹果A14处理器之外的全球第二款5nm量产芯片，在其他的配置参数上也是目前智能手机的顶级配置，以下我们来看下部分参数信息。
华为将在10月22日晚八点正式发布其本年度旗舰手机华为Mate 40系列，而本次华为Mate40系列的后置摄像模组独树一帜，采用了圆环设计，不仅如此，Mate40 RS保时捷联名版还采用了独特的宫灯八角窗设计，非常有设计感
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