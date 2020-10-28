余承东称Mate40还有新功能 将于10月30日国行发布会上揭晓

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:10月22日，华为发布了全新旗舰手机Mate40系列。近日，余承东现身回应，称近10年来，华为不断坚持做最好的产品，并得到了全球消费者的信任和肯定。

今年，华为的挑战和压力比以往更大，公司也一直在解决供应方面的问题，同时不断地优化软件，坚持把最伟大的产品带给消费者。

余承东表示，如果没有大家的喜爱，华为手机也不会走到今天，变成全球领先的品牌。

此外，余承东还透露称华为Mate40还有一个特别的新功能，该功能将在10月30日国内发布会上揭晓。