余承东称Mate40还有新功能 将于10月30日国行发布会上揭晓

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 余承东最新资讯 > 正文

余承东称Mate40还有新功能 将于10月30日国行发布会上揭晓

2020-10-28 10:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:10月22日，华为发布了全新旗舰手机Mate40系列。近日，余承东现身回应，称近10年来，华为不断坚持做最好的产品，并得到了全球消费者的信任和肯定。

今年，华为的挑战和压力比以往更大，公司也一直在解决供应方面的问题，同时不断地优化软件，坚持把最伟大的产品带给消费者。

余承东，华为

余承东表示，如果没有大家的喜爱，华为手机也不会走到今天，变成全球领先的品牌。

此外，余承东还透露称华为Mate40还有一个特别的新功能，该功能将在10月30日国内发布会上揭晓。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
DA pa ARPPU ARPU ROI PPC PD PDB RTB DMP

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM