iPhone12mini最不受欢迎，没有双卡续航时间短成为关键

苹果iPhone12系列将在10月23日正式开售，其中6.1英寸的两个版本率先上市，这也说明苹果将这个两个型号作为今年的主力销售机型。不过今年苹果推出了一款小屏幕iPhone12mini，不少人也在考虑是否要入手这款手机。

不过从各大电商平台预约的情况来看，iPhone12mini有可能是今年iPhone12系列关注度最低的一款，主要原因还是因为不支持双卡，电池容量小，这对于很多中国用户来说，都是比较难接受的。

iPhone12mini虽然尺寸上比iPhone8还要小，同时还支持了5G网络，芯片也是搭载了A14，完全不输今年一起推出的iPhone12ProMax，但由于尺寸限制，在屏幕、续航等方面都受到了限制，尤其是单卡设计成为很多人放弃选择iPhone12mini的重要原因。

根据巴西的监管文件显示，iPhone12mini的电池容量仅为2227mAh，加上今年iPhone12系列支持5G网络，必定会带来更高的功耗，因此续航决定会成为很多人首要考虑的问题。目前有测试机构获得数据显示，iPhone12在使用5G网络的情况下，可能会减少25%的续航时间，因此iPhone12mini续航就成为一个大问题。

此前数据机构的预测，iPhone12会成为今年销量最高的机型，预计iPhone12系列总销量的35%以上，其次销量排名二、三位的是iPhone12Pro以及iPhone12ProMax，最后才是尺寸最小的iPhone12mini。