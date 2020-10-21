零的突破！A股将迎来第一家互联网巨头

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:10月21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。这意味着A股即将迎来首个互联网巨头。

长期以来，美股和港股是很多中国互联网公司的上市首选地，这使得A股投资者很少有机会参与分享互联网行业发展的红利，而随着蚂蚁IPO获得证监会同意注册，这一历史即将改变。

蚂蚁在A股上市的决定由来已久。早在2014年，马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，已成为全球最大独角兽的蚂蚁提交了A股的上市申请，也成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。

从全球市场来看，头部互联网公司对股市有着非常积极的带动作用。比如美股中以“FAAMG”（脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌）为代表的头部科技公司，既是美股的压舱石企业，也是美国经济和企业盈利增长，实现美股长牛的重要动力。

数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司;港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等;而A股市值前10中，科技公司的数量为0，蚂蚁的出现将会改变这一局面。

登陆科创板后，蚂蚁将成为A股首个中国版“FAAMG”，有望在A股引发示范效应，吸引更多高科技公司选择A股，进一步提升A股的想象空间。

在日前结束的外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明表示，上市后最重要的事是投入技术。根据招股文件，蚂蚁的技术在行业里已是领先全球:技术人员占比64%，覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请，共计26279项;在区块链领域连续4年专利申请全球第一，累计专利授权数212件，位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一，远超国际同行。

蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO，多家券商对其进行了估值测算。国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元（折合2.1万亿人民币）。