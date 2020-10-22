这家公司靠提供自助结账服务年入近5个亿，做了什么？

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这家公司靠提供自助结账服务年入近5个亿，做了什么？

2020-10-22 08:47 · 稿源：站长之家

365Retail Market 是一家美国自助购物结算软件服务商，类似于为无人商店提供自助购物结账服务。该公司成立于2009年，经过十年的发展，年收入已经高达7200万美元（约合人民币4.79亿元）。

本文中，365Retail Market 创始人跟大家分享时间创业经验，希望对你有所帮助。

你好!你做什么生意?

大家好!我叫乔·赫斯林，是365Retail Markets的创始人。我从自助结账的想法开始，并把它变成了一个成熟的创新产业。我们从一个微型市场（ MicroMarket）发展到遍布全球的29000个地方，如办公室、医院、大学、汽车园区和酒店。

你可能会问，什么是微观市场?这是一个允许消费者在需要的时候可以购买到饮料、零食、餐食。我们为任何人、在任何地方提供健康的零食、餐饮和饮料。

我们第一年的收入大约是7.5万美元，到2019年，收入已经高达7200万美元。

你是谁?怎么想到这个主意的?

我一直是一名企业家，从小就从祖父和父亲那里学到了很多。他们俩工作都很努力，这对我产生了影响。我的祖父拥有一家旅馆，我的父亲从事餐饮业。

在我很小的时候，父亲和我就会一大早就会去农贸市场买食物和饮料，然后送到餐馆。1997年，我买下了我父亲的股份，他为我工作了两年，直到他去世。我从他身上学到了很多，尤其是如何与来自不同背景的人一起工作。我们的大多数顾客是拥有餐馆的移民，他们的顾客主要是蓝领工人。

在我父亲去世后，我卖掉了公司。在2000年，我和一些合作伙伴开了一家餐饮企业Abe 's Deli。

我从小就非常了解蓝领工人，Abe 's Deli向我介绍了企业的生活方式以及人们在工作中是如何使用食品的。在全力运作中，我们在底特律市区经营了十多家餐厅，年收入超过1000万美元。

2008年，在一次金融危机中，我在自家车库里创办了365Retail Markets。对于资金紧张的公司来说，微市场成为了一个理想的解决方案，可以为员工提供方便的服务，而不需要额外的劳动力成本。另一方面，相比于自动售货机，微市场为消费者提供了更理想的购物体验。

起初，365Retail Markets是一个低产量、低收入的业务。但随着可以大型办公楼内经营微型市场的想法开始流行起来，我开始获得一些吸引力。从那时起，它成为了一项真正的业务，销售额在2012年开始上升并迅速增长。

介绍一下第一个产品的设计和制造过程。

首先，我们从一个制造商那里购买了我们的售货亭需要的硬件，并在我的车库里组装了所有必要的组件，将它变成了一个微型市场。在早期，我们都承担了组装、测试、发货和开发票的工作。

我们最初雇佣的一名硬件工程师为我们设计了两代售货亭，目前正在开发第三代。还帮助内部团队建立组装操作，以便能够构建我们的售货亭。

我们设计的第一个模型满足了消费者的需求，但由于产品和概念比较新颖，需求不断发展。

起初，我们的售货亭使用射频识别技术，但是我们发现每件食品的射频识别标签的成本比因偷窃而丢失的产品的成本要高。

我们还了解到，一些餐饮客户希望能够向消费者提供现金支付，而另一些人则倾向于只使用信用卡。另一个重要的问题是，售货亭需要维护，我们需要更新硬件，以便在现场方便地使用。有了这些新信息，我们推出了一个新的、更多功能的售货亭。

与此同时，断更新售货亭的软件，以满足我们的顾客——餐饮服务经营者——日益增长的需求。

就像我们的硬件一样，我们一路学到了很多，最近推出了一个新的软件平台，更好地满足了消费者和运营商的需求，同时为我们和客户创造了一个新的收入来源:广告。

我们花了很多时间研究这个便利行业需要什么，然后制定了市场上的技术和我们在行业中拥有的技术，以及我们认为自助服务行业需要的技术，并将它们结合在一起。

自推出以来，是什么成功地吸引和留住了客户?

我们的客户和365Retail Markets员工是我们最好的机会。我们继续与客户一起成长，员工在他们的职业生涯中取得进步，并且通过这些关系，我们建立了行业中其他任何人都不能拥有的合作伙伴关系。

不要小气——尽早雇佣你能雇得起的最好的人!

大约两年前，我们创建了一个专门的部门，100%专注于我们的合作伙伴及其业务的成功。这个团队是由热衷于个人关系的人组成的。他们可以公开讨论哪些方面需要改进，哪些方面需要帮助我们的客户，以及我们的产品和开发团队可以做些什么来继续推动的收入增长。

我们把员工和客户放在第一位，以确保我们的社区和文化能让365Retail Markets和客户双赢。

我们使用的一些顶级营销策略来吸引新客户，并保持现有客户，主要策略有:

  • 建立全球出版伙伴关系

  • 更新我们的网站

  • 通过在Facebook、 Twitter、Instagram和YouTube上不断地讲述我们的故事来增加社交参与度。

  • 每月电子邮件活动和通讯

  • 增强SEO优化和关键字

  • 创建视频以推广新技术和行业相关主题

  • 为现有合作伙伴举办每月的网络研讨会

  • 以不同方式传递内容的博客条目

  • 你现在如何，未来会是什么样子?

如今，我们已经成为全球便利服务的领导者，未来将有巨大的增长。我们正在深入能够而且将会受益于我们技术的新行业。我们不仅要紧跟潮流，而且要在客户行动之前突破极限，思考下一步该做什么。

我们一直努力以最好的技术和服务引领行业。我们一直在努力开发应用程序更新、人工智能技术、安全冷却技术。

我们最大的增长机会是客户，与他们的沟通是开放的，诚实的，真正的伙伴关系。我们不只是为365Retail Markets更新技术，还与我们的客户和消费者一起更新它。

我们结合了微市场、自动售货机、移动和餐饮技术，为任何类型的商业或地点创造了一个尖端的服务点平台。每一个365Retail Markets战略合作伙伴都包括独特的技术解决方案、市场营销和参与服务，以及专注于客户成功的专业、经验丰富的团队。

注：文章由站长之家编译自starterstory，原文标题《The Story Behind This $72M/Year Grab-N-Go MicroMarkets Company》。

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