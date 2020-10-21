iPhone12提前激活将遭20万罚款，蓝色真机被吐槽难看

苹果iPhone12手机即将在两天之后，也就是10月23日正式发售，不过在很多渠道商已经提前拿到了这款手机的真机，并且有部分真机的照片出现在了网络上，不过目前没人敢提前激活手机，原因是会遭到苹果官方的重罚20万元。

一般来说苹果渠道商都会提前几天拿到iPhone的真机，这时候线下的预约也陆续开始，但是苹果官方有一个激活时间，今年iPhone12的发售时间是10月23日，因此手机激活时间也就是10月23日8点之后。

最近出现的iPhone12真机照片上，包装盒也明确标注在10月23日早上8点01分之后才可以激活，否则将被罚款20万，同时按照苹果严厉的惩罚，渠道商很可能会被取消授权资格，并加入黑名单。

在网络上同时还曝光了iPhone12蓝色的真机照片，不少网友就吐槽蓝色版本和官网上的颜色不太一样，看起来比较廉价，于是有不少人纷纷表示要退货、重新选择其他颜色。而在10月20日晚上，不少数码圈的博主都更新了iPhone12和iPhone12Pro的评测视频，从这些视频上来看，蓝色的iPhone12并没有网络上那么难看，不过确实看起来颜色和官网上的不太一样，这里建议已经购买的朋友可以等拿到真机后再决定是否退货。至于还未购买的朋友可以10月23日前往线下门店亲自查看再决定。

根据中国电商网站和苹果授权经销商分期 的数据，苹果新机型iPhone12 和iPhone12 Pro在国内的前三天预定量已经超过了15万部，而全球范围内预计第一周预定量会达到700-900万部，比去年的iPhone11同时期表现更好。