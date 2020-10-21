苹果推送iOS 14.1更新 修复多个错误

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:今天，苹果推送了iOS14.1与iPadOS14.1更新，更新内容包括主屏幕上使用的小组件、Siri界面、APP资源库等多项改进，同时修复了“来电无法显示地区信息”“计算器可能无法显示零”等多个错误。

同时，“信息”带来了置顶对话并改进了群聊和拟我表情。“地图”新增骑车路线，还可让您通过“指南”更轻松找到心仪地点。轻App可让您快速发现并使用轻巧版App。新的“隐私”功能提高了App访问位置、照片、麦克风和相机的方式对用户的透明度，并让用户可更好地控制。

完整的更新内容如下:

·iPhone8及后续机型支持在“照片”中播放和编辑10位 HDR 视频

·解决了部分小组件、文件夹和图标在主屏幕上显示的尺寸变小的问题

·解决了在主屏幕上拖移小组件可能导致 App 从文件夹移除的问题

·修复了“邮件”中的部分电子邮件从错误的替身发送的问题

·修复了来电可能无法显示地区信息的问题

·修复了在部分设备上选择放大显示模式时可能导致字母数字密码的文本输入框与锁定屏幕上的紧急呼叫按钮重的问题

·解决了部分用户在查看专辑或播放列表时偶尔无法将歌曲下载或添加到其资料库的问题

·修复了“计算器”中可能无法显示零的问题

·解决了流播放的视频在播放开始时可能暂时出现分辨率下降的问题

·修复了无法为部分用户设置家庭成员的 Apple Watch 的问题

·解决了 Apple Watch 表壳材质在 Apple Watch App 中显示错误的问题

·解决了“文件” App 中可能导致部分受 MDM 管理的云服务提供商将内容错误显示为不可用的问题

·改进了 Ubiquiti 无线接入点的兼容