苹果回应不配耳机和充电器，网友却不买账

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苹果回应不配耳机和充电器，网友却不买账

2020-10-16 13:58 · 稿源：站长之家

本周苹果正式发布了iPhone12系列手机，作为苹果的第一款5G手机，iPhone12获得了巨大的关注度，但苹果在发布会上宣布的一件事情却引发了不少的争议，就是包装盒内不再提供充电器和耳机，对于该争议苹果也作出了回应。

iPhone11Pro，苹果

在近日苹果公司iPhone产品线营销副总裁凯安·德兰斯接受了一家媒体采访是回应称，iPhone有很多新功能吸引消费者购买，这个定价也合适。用户家中有很多充电器和耳机堆着不用。他们这么做出于环保考虑。

不过实际上苹果这样的说法是不准确的，苹果公司只有在去年的iPhone11Pro和iPhone11ProMax两款机型上附带了USB-C充电器，此前大量使用的充电器都是5V1A，和今年iPhone12包装里的数据线无法匹配。如果用户今年购买了iPhone12，除非之前也是用iPhone11Pro/iPhone11ProMax，否则还是需要额外购买一个充电器。这个充电器在苹果官网上的售价为149元，因此不少人质疑苹果这么做就是为了提升配件的销量。

当一款售价超过5000元，甚至是一万元的手机包装盒里都没有充电器的时候，也引来了不少其他手机厂商的嘲讽。就在10月14日，小米海外账号暗讽iPhone12不带充电器，该账号表示：“今天我们梦到我们的手机包装盒中没有充电器。幸好这只是一场噩梦。”

苹果在包装里没有了充电器和耳机，不少网友就吐槽，明年卖手机的话，包装盒里甚至都看不到手机了。

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