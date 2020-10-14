苹果iPhone12系列手机正式发布 iPhone 12预约人数最多

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今日凌晨 ，苹果正式发布了iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 4 款手机。

据官方介绍，iPhone12 系列手机全系搭载了A14 仿生芯片，支持5G网络。同时配备了超级视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板将抗跌落能力提高到四倍，手机侧边采用了类似iPhone4的直角边框。

iPhone 产品系列将不再随附电源适配器和 EarPods，转而随附 USB-C 转闪电快充连接线，产品的包装会因此变小。

据京东预约页面显示，目前iPhone 12的预约人数最多，已超10万人。iPhone 12 Pro的预约人数排第二，超5.8万人。其次是iPhone 12 Pro Max以及 iPhone 12 mini，均超2万人。

据悉，iPhone 12 mini和iPhone 12 除了尺寸区别外，其他功能基本一致。但iPhone 12 mini不支持双卡双待，并且电池容量仅为2227mAh，成为了美中不足之处。



iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max均配备了三摄系统，首次搭载了激光雷达 (LiDAR) 扫描仪技术。

续航方面，iPhone 12 mini的电池容量为2227mAh，iPhone12 为2775mAh，iPhone 12 Pro为2815mAh，iPhone 12 Pro Max为3687mAh。

售价方面，iPhone 12 64GB 6299 元起、iPhone 12 Pro 128GB 8499 元起，10 月 16 日预订， 10 月 23 日开售。

iPhone 12 mini 64GB 5499 元起、iPhone 12 Pro Max 128GB 9299 元起，11 月 6 日预订， 11 月 13 日开售 。