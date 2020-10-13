Alphabet开发了一款“植物漫游车” 帮助研究农作物生长

Alphabet的 X实验室

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：Alphabet的 X实验室已经揭开了其最新moonshot项目，该公司称之为 Mineral 的计算农业项目。

项目负责人Elliott Grant称，该项目的侧重于食大规模可持续粮生产和农业，重点是“基于人工智能、模拟、传感器、机器人等方面的突破，开发和测试一系列软件和硬件原型”。

在网站上写道，为了养活地球上不断增长的人口，在未来 50 年里，全球农业需要生产比过去 1 万年更多的粮食——而此时气候变化正在使我们的农作物减产。

注：图片来自Alphabet

Grant解释称，在过去几年，其团队一直在开发我们称之为计算农业的工具，农民、育种者、农学家和科学家将依靠新型的硬件、软件和传感器来收集和分析有关植物世界复杂性的信息。

首批工具之一是一种类似四轮漫游车原型，Mineral 小组称之为“植物车”，通过混合使用摄像机、传感器和其他机载设备来研究作物、土壤和其他环境因素。然后，团队利用收集到的数据，并将其与卫星图像和天气数据相结合，利用机器学习和其他人工智能训练技术，创建适合植物何生长的预测模型。

矿物研究小组表示，他们已经在使用原型研究伊利诺斯州的大豆和加州的草莓。

在过去的几年里，植物车已经在加州的草莓田和伊利诺斯州的大豆田穿行，收集每一棵植物的高质量图像，并对每一颗浆果和每一颗豆子进行计数和分类。

到目前为止，该团队已经分析了瓜类、浆果、生菜、油籽、燕麦和大麦等一系列作物从发芽到收获的过程。

注：图片来自Alphabet

Grant表示，Mineral小组将与植物育种者、种植者、农民和其他农业专家合作，提出切实可行的解决方案，并在现实中获益。