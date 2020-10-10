2020北京民营企业百强榜单发布 京东、联想、国美位列前三

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2020北京民营企业百强榜单发布 京东、联想、国美位列前三

2020-10-10 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今日下午，北京市工商联发布了2020北京民营企业百强榜单。同时，北京市工商联还发布了民营企业科技创新百强、民营企业文化产业百强、民营企业社会责任百强、民营企业中小百强榜单。

在 2020 北京民营企业百强榜单中，京东联想国美位列前三、小米位列第四、百度第7、美团第8、爱奇艺第15。

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民营企业科技创新百强榜单中，百度、美团、京东位列前三。

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民营企业社会责任百强榜单中，美团、物美、奇安信位列前三。

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