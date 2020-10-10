2020北京民营企业百强榜单发布 京东、联想、国美位列前三

“没想到在来酷也能用白条了，本来已经和爸妈借了钱买电脑，准备开学之后慢慢还，既然现在可以六期免息，那我就能自己解决啦！”北京的一家联想来酷智生活门店里，今年读大一的新生小杨刚用京东白条支付了新买的联想小新笔记本，准备带着新笔记本元气满满迎接大学生活。这是京东与联想来酷在今年九月开学季活动中的一个缩影。为了让大家在线下消费时拥有更舒适、更便捷的购物体验，除了来酷为大家准备的笔记本产品百元直降、智选产