2020北京民营企业百强榜单发布 京东、联想、国美位列前三

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今日下午，北京市工商联发布了2020北京民营企业百强榜单。同时，北京市工商联还发布了民营企业科技创新百强、民营企业文化产业百强、民营企业社会责任百强、民营企业中小百强榜单。
在 2020 北京民营企业百强榜单中，京东、联想、国美位列前三、小米位列第四、百度第7、美团第8、爱奇艺第15。
民营企业科技创新百强榜单中，百度、美团、京东位列前三。
民营企业社会责任百强榜单中，美团、物美、奇安信位列前三。
站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今日下午，北京市工商联发布了2020北京民营企业百强榜单。同时，北京市工商联还发布了民营企业科技创新百强、民营企业文化产业百强、民营企业社会责任百强、民营企业中小百强榜单。
在 2020 北京民营企业百强榜单中，京东、联想、国美位列前三、小米位列第四、百度第7、美团第8、爱奇艺第15。
民营企业科技创新百强榜单中，百度、美团、京东位列前三。
民营企业社会责任百强榜单中，美团、物美、奇安信位列前三。
“没想到在来酷也能用白条了，本来已经和爸妈借了钱买电脑，准备开学之后慢慢还，既然现在可以六期免息，那我就能自己解决啦！”北京的一家联想来酷智生活门店里，今年读大一的新生小杨刚用京东白条支付了新买的联想小新笔记本，准备带着新笔记本元气满满迎接大学生活。这是京东与联想来酷在今年九月开学季活动中的一个缩影。为了让大家在线下消费时拥有更舒适、更便捷的购物体验，除了来酷为大家准备的笔记本产品百元直降、智选产
9 月 15 日晚 24 点， 915 京东电器超级品类日完美收官，家电、手机、电脑数码三大品类成交额同比增长均超过200%；家电、手机、电脑数码反向定制产品成交额同比增长超300%。强势增长凸显了京东的平台优势和强大的带货能力，既展现了金秋 9 月旺盛的消费活力，也让京东成为这个 9 月电器消费主场。八大品牌破亿 细分品类多点暴涨今年 915 京东电器超级品类日再次成为各大品牌强势增长的增量场：Apple、华为、荣耀、联想、小米、海尔
国美零售积极响应国家号召，在国美零售直播给大家带来众多特殊美食产品以及扶贫产品扶贫助农是国美直播的一大特色。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，国美积极响应国家号召，结合当地脱贫现实，在“买遍中国”带货直播给大家带来众多特殊美食产品以及扶贫产品。贵州在中国脱贫攻坚伟大历程中扮演重要角色。今年，贵州省在“宣传促消费扶贫”十大行动计划工作推进会上，特别强调“贵州绿色农产品 吃出健康好味道”的?
继升级“家·生活”战略后,国内零售业巨头国美又一次推出重磅营销大促,可谓来势“凶猛”。据国美官方透露,9月16日—21日,国美将围绕严选产品,开启一场以“919严选日 万里挑一好物严选”为主题的营销活动。通过爆品秒杀、5折拼团、百货满额返、精品预售、品类精选、店铺精选等优惠活动,着力打造“919严选日”品牌活动,消费者在良好购物体验中,升级品质生活,感受日常生活的美好。此前,国美在投资人交流会议上公布了企业新战略的第二?
企查查APP显示， 9 月 7 日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册“京东直播”及“京东直播基地”商标，指定国际分类为“35-广告销售”及“41-教育娱乐”，目前状态均为注册申请中。
今日晚间，港交所公布了京东健康招股书。招股书显示，截至 2020 年 6 月 30 日，京东健康活跃用户为 7250 万。2020 年上半年，京东健康累计用户超过1. 5 亿，总收入达 88 亿元。
黄光裕回归，已逾两月。他在做什么?人们一直在关注和猜测。而此时，国美正在黄光裕的带领下有着翻天覆地的变化。据了解，近期“线上”、“价格”、“服务”成为国美内部的主题词。这一切似乎与其创始人黄光裕的回归强相关，或者说，国美的变化正是黄光裕回归后做出的选择。同时，黄的选择也是其不得不做的选择。黄仁宇在《黄河青山》中说:“在生命中，我们似乎遇到无数做决定的机会。但是后来再回顾时，选择缩小到要不要过去。”黄
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医?
觉得生活很无聊?数码好物来填料。互联网、科技高速发展的时代,各种高科技数码产品不仅为生活带来便利,也充当着生活的调味剂。当然,想要获得这些产品,也未必需要花大笔金币,国美严选日为你严选精品好物,更把低价带给你。即日起至9月21日,国美开启“919严选日 万里挑一好物严选”营销活动,通过爆品秒杀、5折拼团、百货满额返、精品预售、品类精选、店铺精选等优惠活动,着力打造“严选”品牌活动。其中的数码产品精选大牌,品类丰富,价
2017年5月20日，京东成立JDG战队（全称JD-GAMING），于2018赛季正式加入LPL联赛。2020年英雄联盟职业联赛（LPL）春季赛上，JDG夺冠，JDG也成为了LPL历史上第九支冠军队伍。今年10月，JDG将作为
【TechWeb】9月27日消息，京东在港交所发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公告称，本公司已就拟议分拆向香港联交所提交分拆建议，而香港联交所已确认本公司可进行拟议分拆。分拆完成后，京东将间接持有京东健康不少于50%的股权，京东健康将仍为京东子公司。招股书显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了88亿?
今日，针对“前联想副总裁常程跳槽小米违约须支付 525 万元”一事，联想方面回应称：“近日收悉常程违反竞业限制违约金等争议仲裁案的裁决书。我们对该裁决结果表示欢迎并深受鼓舞。”
这两年，小米从外部尤其是“友商”招募了不少高管，其中今年年初，被网友戏称为“万瓷王”的常程因为刚刚离开联想转身就加盟小米，而且从事类似的工作，引发了不小的争议。
2020 年 9 月 18 日，北京——联想旗下子品牌thinkplus宣布，联想智慧大屏标准版全新产品于今日正式发布，新品售价￥14， 888 起，即日起至 2020 年 9 月 25 日，在指定渠道购买的用户，将立享每满 300 减 30 优惠。继与国内云视频会议领先者齐心好视通签署战略合作协议合力提升软件使用体验后，联想thinkplus再次续力加码，针对全景智能生态的核心硬件产品——联想智慧大屏，进行“由内至外”的全维度升级。联想thinkplus近期重?
天眼查显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请数条“京东直播”“京东直播基地”商标，商标国际分类包括广告销售、教育娱乐等，当前状态为商标申请中。
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。据了解，目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医院”是
针对“常程跳槽小米裁决”一事，联想集团回应称，对该裁决结果表示欢迎并深受鼓舞。联想集团官方在回应中表示：“近日，我们收悉常程违反竞业限制违约金等争议仲裁案的裁决书。
随着线上线下协作办公的需要，许多企业都开始使用会议系统，以谋求更高的工作效率与更好的工作体验，从而推进办公和会议的一体化。一款性能强劲、使用便捷的会议系统是满足多场景办公需求的必要条件，同时也是改善公司内部工作方式的重要把手。联想智慧大屏凭借其出色的画面展示，强劲的核心性能以及多屏互动无线协作模式，在诸多的办公系统中脱颖而出。会议系统哪个好？联想智慧大屏标准版86寸性能强劲 品质升级联想智慧大屏标准?
9 月 17 日，有媒体援引联想集团内部人士消息称，联想已就前高管常程违反竞业限制约定一事申请劳动仲裁。经仲裁庭指派的鉴定机构确认，常程于 2017 年 7 月 24 日在《联想限制性协议》上的签名为其本人签署。
9 月 15 日，联想与学而思网校战略合作发布会暨“联想公开课”活动在北京联想未来中心成功举行。联想集团副总裁、中国区消费事业部总经理张华，好未来旗下学而思网校总经理刘庆逊等出席活动。 联想与学而思网校将以“加油同学！新学期，每天进步一点点”开学季活动为起点，通过品牌、渠道、产品、公益等多维度深度整合，打造一套完整的在线学习场景，为全国中小学生提供优质、高效、健康的在线学习体验，实现在线教育软硬件的优势?
对于喜欢小屏手机的人来说，想在 2020 年买到一款心仪的新机着实有些难度，毕竟现在是大屏当道的时代。不过，苹果在今年 4 月推出了全新的iPhone ..
DoNews10月10日消息（记者 程梦玲）10月10日，虎牙公司与腾讯云、腾讯安全共同宣布成立安全联合实验室。双方将融合腾讯在云服务器底层算力、内容风..
近日，市场研究机构Canalys估算，今年第三季度全球PC出货量约为 7920 万台，同比增长12.7%，创近十年最高增速。此前这一纪录由 2010 年Q3 数据保持..
【TechWeb】10月10日消息，日前，由英国威廉王子发起、马云等共同参与的“为地球奋斗奖”正式宣布启动，马云公益基金会也成为该奖项的首批全球联盟..
早在 2015 年，包括微软、谷歌、Netflix、Amzon、思科、英特尔和Mozilla在内的众多公司就联合成立了 "开放媒体联盟"(AOM)，旨在创建开源的媒体格式..
9 月 25 日， 33 岁的唇腭裂女孩罗莉在成都八大处医疗美容医院完成术后拆线。自此，因先天唇腭裂、后天黑医美等不幸遭遇所带来的伤害终于结束。“..
据区块链隐私支付MOYU(墨鱼)官方推特消息，MOYU已与全球知名数字资产交易平台Lbank达成合作，将于 2020 年 10 月 13 日在LBank首发上线。 人人并不..
据外媒fudzilla消息，针对包括英特尔、高通和特斯拉在内的多家巨头反对英伟达收购ARM。目前，除了ARM和英伟达，大部分人都认为这对行业不利。除此..
Google改变了Chrome浏览器的一个核心组件的工作方式，以便为用户增加额外的隐私保护。这个Chrome浏览器组件被称为HTTP缓存或共享缓存，它的工作原..
国庆节前，牛老师在出去玩和在家写稿之间纠结了很久，最后因为酒店价格实在是太香了，最终还是决定出去玩。..
双十一这天，“一天顶一月”、“一天顶一季”的销量奇迹在不断上演，对大多数品牌来说，是一年中最重要的一次大考。..
智能、健康、时尚、方便，是如今都市生活的选择要素，尤其家用电器，围绕这些来设计，净水器更是智能健康的首选，它可以帮忙净化自来水，方便家庭..
苹果正在改变向消费者配送设备的方式，该公司现在将利用庞大的零售店作为产品配送中心，将产品直接从商店发货，以更快地到达客户手中。..
今日下午中国人民银行营业管理部(北京)发文称，今年以来，营业管理部围绕“严监管常态化”工作主基调，针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规..
10月10日消息，据国外媒体报道，一位特斯拉车主发烧友爆料，电动汽车制造商特斯拉的4680电池生产工厂似乎在7x24小时运转。在今年9月22日举办的“电..
互联网时代,人们对手机等移动设备依赖性越来越强。企业想通过接轨互联网来实现更好的营销推广,很多企业选择小鹅通作为技术服务提供商,搭建企业直播..
亿速云弹性裸金属服务器是一种按需购买、按量付费的物理服务器租赁服务，为个人及企业用户提供核心数据库、关键应用系统、高性能计算业务提供云端..
记得在学校的时候，老师无数次跟我们说，学英语不能着急！要在反复练习和坚持中，相信时间的复利！原因很简单，英语是一门慢艺术，需要不停地听，..
苹果iPhone12手机将在10月14日凌晨发布，其中6.1英寸版本iPhone12可能会率先上市，而之后很快就会迎来每年的双十一购物节，那么今年的双十一iPhon..
华为mate40什么时候上市？10 月 10 日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为Mate40系列全球线上发布会将在 2020 年 10 月 22 日20： 00 举行。目..