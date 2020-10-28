字体超市管家客户端上线！一键换字无需下载

继字体超市网站升级后，字体超市上线了windows客户端——字体超市管家(Mac版也将于稍后上线)。字体超市管家是一款专门为设计师量身打造的字体工具，设计师可以通过收藏、搜索、标签、案例等快速找到心仪的字体，并在设计软件中无缝使用这些字体。平台商业字体均为正版授权购买，从此无需担心版权问题。

优势一：字体厂商齐全

目前，字体超市管家已联合接入了 40 多家字体厂商，包括默陌字体、印品字体、上首字体、米开字体、汉标字体、文道字体、锐线字体等优秀字体品牌，收录商用字体达 800 多款。

优势二、海量免费字体

除了 800 多款商业字体外，字体超市管家还收录了超 20000 款免费字体，可以满足用户的多元化需求。

主要功能：

1、一键换字

字体超市管家的主要亮点之一在于支持一键换字。用户无需下载字体文件，只需点击字体，即可一键激活字体，即点即用非常方便。

2、关键字搜索

字体超市管家支持关键字搜索字体。用户输入字体名称、关键词即可找到想要的字体。

3、标签筛选

字体超市管家还支持标签筛选。用户可通过字体类型、授权范围等多个筛选标签快速查询。

4、批量预览字体样式

此外，字体超市管家还支持批量预览字体样式，用户只需输入预览文案，按回车即可对比不同字体的展示效果。

5、收藏字体、自定义分组

除了以上方式外，用户还可以收藏自己喜欢的字体，并自定义分组，以便下次快速查找，并在设计软件中无缝使用。

目前，字体超市管家已支持word、PPT、wps、ps等软件，后续还将支持Excel、AI、AE、Pr、XD、coredraw等软件。

作为专业字体平台，字体超市为中小企业以及个人商用提供了品类更丰富，价格更优惠的的商用字体版权购买，并提供了1 年/ 3 年/永久企业商用方案。这些字体均来自正规渠道授权，最低每年仅 10 元。购买流程也十分简单，用户只需在平台上选择自己喜欢的字体，然后下单即可。