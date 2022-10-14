字体速报丨字体品牌「也字工厂」入驻字体超市啦，速来围观!

字体超市上线两年多以来，不仅赢得了广大用户的青睐，也在不断吸引新的品牌字体加入。近期，字体品牌「也字工厂」也圆满上线，并入驻字体超市啦!接下来，就让我们一起了解一下关于「也字工厂」这个字体品牌吧!

也字工厂是深圳仪品信息技术有限公司旗下原创的字体设计品牌，坐标于中国设计产业较发达的城市——深圳。也字工厂汇聚了一群“和字打交道”的字体设计师和字库开发者，想通过设计与创新让汉字展现出不同艺术形态的美感，为多元文化产业的发展留下注脚。

也字工厂作为一家专业的字体设计公司，目前已经拥有数百款不同风格的原创中西文精品版权字库，为企业提供字体授权服务和定制字库服务。

截止到目前为止，也字工厂已经在字体超市发布了76款商用字体，涵盖黑体、楷体、行楷、宋体、草书等不同类型字体，字体风格多样，场景应用多元化。每款字体皆依据不同的类型、风格和应用场景的不同给予不同的字体名称。

【以上图示为字体超市部分在线也字工厂字库】

同时，也字工厂致力于打造跨越时代存在的字体，从汉字的「态」、「形」、「义」等不同维度来展现文字具有的生命力，进而把文字打交道所带来的无尽乐趣也传递给你。接下来，就跟随字体超市一起品鉴一下几款有意思的也字工厂字库吧!

「也字工厂山海明朝体」在黑体架构上加入了宋体的衬角装饰，并对衬角造型进行了大量优化，切掉点、撇、捺、钩等笔画的尖端，调整撇、捺的整体曲率和笔画长度，适当减少宋体柔美的书写特征，保留黑体硬朗的转折特点。在理性的框架中融入感性，协调两者之间的特征占比。

「也字工厂惊鸿行楷」是一款经典软笔行楷字体，每一个笔画的起笔和收笔都交待的非常清楚，工整规范，干净利落，行云流水，潇洒飘逸，而又不乏活泼古典美。

「也字工厂可爱描边体」是一款特效字体，运用空心设计，每个字体布白均匀，不仅有立体感也很有质感，字体笔画轻松且简洁，字形饱满圆润，轮廓略显臃肥，整体个性童趣可爱。

「也字工厂小积木体」字体笔画简单明了，粗细对比强烈，横竖笔进行了简化，字形如一个个小小的积木一般，错落有致，极具个性里和表现力，又富有童趣。

目前，也字工厂在字体超市是以零售模式进行的商业授权的。不仅支持个人商业授权，还支持企业商业授权。其中，个人商业授权价格仅需199元，即可商业授权使用一年。

而针对企业商业授权的类型，则细分7种授权类型，涵盖新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕、企业全媒体应用和企业线上应用。每种商业授权类型对应的授权价格，可参考下图（具体以官网公布为准）。

如果您喜欢也字工厂这个字体品牌的小伙伴欢迎登录字体超市官网或者下载字体超市客户端，搜索关键词“也字工厂”，就可以获取到也字工厂系列字库啦!

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