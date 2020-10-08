家乡风景美如画 国内游火爆黄金周

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日 消息:疫情防控常态化后的首个黄金周，中秋国庆“撞了个满怀”，消费复苏的浪潮也席卷了全国。

来自支付宝数字生活平台数据显示，这个“十一”假期，公共交通出行热度上涨85%，景区消费大增316%，商场交易额提升近250%，观影人次增长577%，交通、旅游、零售、电影等市场回暖明显，一同活络起来的，还有中国经济。

自驾游依然火爆 绿色出行成国潮

自驾游依然是很多人的长假出游首选，飞猪上房车预约量同比涨77%，电动汽车车主使用高德地图搜索“充电站”人次也同比增长510%。其中95后年轻人更倾向租车出游，支付宝上 “租车”搜索量比五一增长90%。另外，用支付宝乘坐公交、地铁、共享单车等公共交通的人次也比今年五一上涨了85%。上海、北京、杭州、西安、武汉、南京、广州、成都、天津、郑州成为公共交通最繁忙的城市。

家乡山水美如画 国内景区热度大涨316%

在国内抗疫成果稳定以及文旅部政策激励下，国庆旅游市场全面复苏。据支付宝最新数据，“十一”期间，景区行业支付笔数环比上月大增316%，酒店消费金额较今年五一上涨100%。小镇青年成旅游消费增长新动力，三线及以下城市出游人次占6成，人均消费同比涨超50%。

买买买需求内转 商超免税店笑开了花

国庆中秋双节对消费的拉动作用，也辐射到了国内商超零售行业。受益于今年商家加快数字升级，全国百货商场的支付宝交易金额环比上个月已增近250%。

受疫情影响，“买买买”需求内转，海南离岛免税购物异常火爆，国庆期间支付宝消费金额同比上涨300%。

国庆档票房喜人 中国电影“活了”

随着《我和我的家乡》、《姜子牙》等影片票房均破10亿，此前受疫情影响较大的电影院也迎来“满血复活”。据阿里大文娱数据显示，国内日均观影人次已经较复工后增长577%。美国《综艺》杂志也刊文表示，今年中国有望成为全球最大电影市场。

英雄归来 武汉全面恢复

为感谢全国人民的抗疫支援，湖北8月起推出全省A级景区免门票等政策，“英雄城市”武汉的旅游业也随之升温，并在国庆迎来消费高峰。支付宝数据显示，“十一”期间，武汉移动支付笔数较今年五一上涨 68%，酒店行业消费总额激增420%。

“后疫情”时代，海外消费逐步回流，推动内需愈显重要。而“十一”黄金周的种种数据背后，展现的正是用假期撬动国内消费市场升级的发展动能，用“内循环”驱动经济良性复苏的发展活力。