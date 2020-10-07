iPhone12或将于10月14日发布 苹果新品发布会时间公布

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iPhone12或将于10月14日发布 苹果新品发布会时间公布

2020-10-07 09:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月7日 消息：今日凌晨，苹果官方宣布，Apple 特别活动将在北京时间 2020 年 10 月 14 日凌晨 1 点举行，苹果将在官网全程进行直播。用户可以通过爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博、优酷观看本次活动的直播。

据悉，苹果将在本次发布会上发布 iPhone12 系列手机。

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据此前消息， iPhone12 系列手机包括了：5. 4 英寸的iPhone 12 mini、6. 1 英寸的iPhone 12、iPhone 12 Pro以及 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max四款。而苹果可能采用分阶段发布的方式，两款6.1 英寸的iPhone12 机型可能会在 10 月亮相，随后苹果将推出6. 7 和 5.4 英寸的机型。

此外，iPhone12 系列的 4 款手机中的iPhone12 mini可能为4G版本，而其他 3 款为5G版本。同时，iPhone12 全系标配OLED 屏幕，以及A14 处理器。iphone12 全系取消了包装盒中随机附赠的耳机和充电器，两款iPhone12 系列配备后置双摄，而两款iPhone 12 Pro系列则将配备后置三摄，顶配版还将搭载LiDAR传感器。

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