滴滴崩了 页面显示“网络加载异常，点击重试”

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滴滴崩了 页面显示“网络加载异常，点击重试”

2020-09-30 15:16 · 稿源：站长之家

今日下午 3 点左右，部分网友在微博反映称自己的滴滴出行APP出现了宕机的情况，页面显示“网络加载异常，点击重试”。昨日，滴滴表示，国庆节启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日，预计打车成功率不足60%。对此，滴滴网约车将于 9 月 30 日当日和快的新出租、花小猪联手发放 1 亿司机补贴，提升打车成功率。

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