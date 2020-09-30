滴滴崩了 页面显示“网络加载异常，点击重试”

今日下午 3 点左右，部分网友在微博反映称自己的滴滴出行APP出现了宕机的情况，页面显示“网络加载异常，点击重试”。昨日，滴滴表示，国庆节启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日，预计打车成功率不足60%。对此，滴滴网约车将于 9 月 30 日当日和快的新出租、花小猪联手发放 1 亿司机补贴，提升打车成功率。
今日下午 3 点左右，部分网友在微博反映称自己的滴滴出行APP出现了宕机的情况，页面显示“网络加载异常，点击重试”。昨日，滴滴表示，国庆节启程高峰将出现在 9 月 30 日，将成为年内最难打车日，预计打车成功率不足60%。对此，滴滴网约车将于 9 月 30 日当日和快的新出租、花小猪联手发放 1 亿司机补贴，提升打车成功率。
9 月 21 日，有消息称，滴滴出行据悉与比亚迪合作打造定制电动汽车。对此，滴滴方面表示：暂不回应。
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
针对媒体报道的腾讯与滴滴合作推出打车业务一事，腾讯方面回应称：腾讯地图聚合打车业务是与滴滴深度合作，滴滴提供出行服务、安全调度等打车技术方案，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
印度，是一个充满神奇色彩的国家。聊起印度的梗，想必大家是耳熟能详，而且这个国家让我们看不透的地方太多了。虽然其中有一部分段子听起来有些夸张，但是从过来人在社交媒体上分享的片段不难看出，就交通出行而言，印度人民的出行还是十分魔幻且艰难的：水泄不通的道路上穿插着汽车，摩托车和三轮车两开花，混有无序的路人?
4日，滴滴推出“新桔代驾”产品，与滴滴代驾相比，主要针对下沉市场。去年10月新桔代驾首先在嘉兴市区、桐乡、海宁、平湖、金华市区等地区试运营，今年6月，又新开辟了9个城市市场。天眼查数据显示，新桔代驾运营实体为北京小桔科技有限公司的全资子公司，后者大股东为程维，持股比例49.19%。（完）
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线
今天下午，滴滴宣布旗下出租车业务升级为“快递新出租”，并投入 1 亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，拉动消费，提升出租车司机收入。
据外媒报道，美国网约车巨头Uber正寻求出售部分所持的价值63亿美元的滴滴出行股权，以提振本公司股价。报道称，Uber正就出售股份一事与滴滴和软银集团进行磋商，软银是两家公司的主要股东。三方已经讨论多个方案，其中包括软银与其他投资者合作，收购Uber所持的15%股份的少部分。但也有投资者称，Uber出售所持滴滴股份需要获得滴滴方面的首肯，而滴滴不太可能自行购买股份。截至目前，滴滴和Uber暂未就此
继此前滴滴全资入股花小猪后，花小猪微信官方公众号今日进行账号迁移，账号主体改为滴滴出行科技有限公司。根据花小猪官方微信账号“花小猪打车可以更便宜”发布消息，该账号主体公司将由辽宁途途网约车运营服务有限公司，变更为滴滴出行科技有限公司。工商资料显示，花小猪App运营主体北京鸿易博科技有限公司于今年3月入股辽宁途途网约车运营服务有限公司，媒体称花小猪借此获得全国多
据企查查APP显示， 9 月 7 日，花小猪经营主体北京鸿易博科技有限公司发生工商变更，原股东赵意波退出，新增股东北京小桔科技有限公司，持股100%。
最近，滴滴一顿大手笔操作引起不少人的关注，自己给自己造了几个出行垂直领域的“对手”。前有花小猪，主打下沉市场;后又重启快的品牌，主打出租车市场;而滴滴拼车更名青菜拼车，主打拼车市场。核心招式想必依旧是主打万能的补贴牌，简单粗暴，行之有效。
“快的”复活了。这个近乎被遗忘掉的打车品牌被滴滴重启了。重启快的品牌，将我们的记忆拉回到 8 年前：那一年，满大街的滴滴(那时候叫嘀嘀打车)和快的打车地推人员扫街发打车券，就连滴滴创始人程维也亲自出来发传单。作为乘客的我们，得到优惠时沾沾自喜，出租车司机得到补贴满脸喜悦...
近年来，得益于科技技术的飞速发展，给我们的衣食住行带来了非常大的便利。但随着而来的更重安全隐患也显露出来，比如滴滴顺风车就曾多次曝出安全事故。9月1日，据@天眼查 数据显示，北京嘀嘀
滴滴旗下社区团购项目“橙心优选”的独立App正式上线，用户进入App后需要选择自提点方可进行购物，目前仅支持成都地区的用户使用。用户购买商品后，可在次日的 16 点到自提点提货。
9月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，比亚迪正与滴滴出行合作，为后者生产定制电动汽车。滴滴知情人士称，两家公司已经试产了一批定制电动汽车，目前还在试验阶段。外媒表示，此举还对滴滴自动驾驶业务有好处，该公司可以拥有自己掌控的车队。今年5月，在由软银愿景基金2号（Vision Fund 2）领投的一轮融资中，滴滴为自动驾驶子公司筹集了逾5亿美元的资金。这也是滴滴自动驾驶子公司成立后，第一次接受外部投?
一辆4. 2 米长的大卡车，踩着夜色从仓库中缓缓开出来，车上一批共享电单车整装待发。城市的夜晚静悄悄，但老徐的工作才刚刚开始，他的任务是将这批共享电单车投放到城市的街道上。
【全国高速10月1日将迎拥堵高峰】据央视报道，受通勤晚高峰和提前出行影响，预计今天 14 时到 23 时全国高速将出现持续性拥堵。..
今日，在滴滴崩了之后，又有部分网友称自己的嘀嗒出行APP出现了宕机的情况，地图页面显示“服务故障，请稍后重试，当前位置获取失败”。据悉，目前..
9月30日消息，据国外媒体报道，特斯拉在电动汽车方面成就显著，他们的电动汽车技术也被认为是行业领先，但作为一家成立不到20年的新兴汽车厂商，他..
在博洛尼亚对阵帕尔马的比赛后，意甲联赛迎来了新一轮的赛程， 10 月 1 日00: 00 意甲联赛火力全开，贝内文托将迎战国际米兰。在 10 月 1 日的首轮..
最近五百执导，由黄轩、陈赫、杨采钰、李溪芮领衔主演的谍战电视剧《瞄准》定档，阵容非常的强大，已经有很多观众都在期待着播出。这部《瞄准》电..
苹果公司在近日更新了iOS14.2 beta2版本，在这个版本中加入了一些新功能，同时也修复了旧版本的bug问题，以下我们来看下iOS14.2版本的更新内容介绍..
今年由于受疫情的影响，很多大制造厂处于停产状态，对福特销量不能说是没有影响。但，危机也是契机，福特并没有因此而停止前进的脚步。据了解，福..
智能手机颇为耗电是令很多小伙伴都非常头疼的一个问题，苹果手机也是比较耗电的，为了方便人们外出，解决手机没电的情况，现在很多厂家都推出充电..
【日本将在月球建燃料工厂】据日本《产经新闻》9月29日报道，日本计划在月球上建造燃料生产厂，用来大规模开发月球。日本宇宙航空研究开发机构计划..
2020 年新冠疫情对全球经济造成严重冲击，中小企业经营困难，加上线上办公发展，联合办公行业也受到了影响。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，..
9月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，通用汽车表示，它尚未完成收购美国电动卡车制造商尼古拉（Nikola）11%股份的交易。受此消息影响，尼..
据报道，截至 9 月 29 日 23 时 20 分，国庆档期电影《姜子牙》预售票房破亿，成为今年国庆档首部预售过亿的影片。而近日，《姜子牙》联动泛二次元..
害怕误删了聊天记录没法找回？其实完全不用担心，你以为被的删除了的记录其实还可以恢复回来，只不过很多人没有使用过下面的方法，那么就来系统的..
9月30日消息，据工业和信息化部无线电管理局发布的消息，近期，工业和信息化部无线电业务受理中心在审核无线电发射设备型号核准（以下简称型号核准..
据外媒报道，苹果正在从中国区应用商店中下架的两款RSS阅读器应用，分别为Fiery Feeds 和 Reeder ，以遵守旨在阻止非法内容的有关规定。..
随着国庆、中秋双节临近，因疫情积压了 9 个多月的旅游出行需求将在长达 8 天的“超级黄金周”迎来释放。文旅部下发相关通知，将景区接待游客量的..
由马伊琍、高伟光领衔主演的年代探案剧《旗袍美探》虽然在前段时间已经大结局了，但是仍然让人回味无穷。该剧主要讲述了法租界警务局中央巡捕房探..
坊间此类“鬼市”，一是指假的、来路不明甚至非法的东西多，二是往往在夜间交易，无人组织亦无人管理，像荒地里的野草一样野蛮生长。在这类隐秘的..
MEME和WHALE等将DeFi流动性挖矿和NFT结合，让略显颓势的市场突然火热，似乎DeFi挖矿热度的接力棒传到了NFT手中。本文回归到NFT本身，先对NFT进行详..
美国实现了人类的第一次登月，但那已经是半个世纪前的事情了。最近十年以来有不少国家都宣布了登月计划，其中就包括日本，为了实现大范围月球探测..