百度宣布旗下小度科技获独立融资 估值达约200亿元

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今天，百度官方宣布其旗下智能生活事业群组业务(以下简称“小度科技”)完成了独立融资协议的签署。
据悉，小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元，本轮融资由百度资本及 CPE 战略领投，IDG 资本跟投。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。
百度表示，独立融资后，小度会更紧密与集团战略业务协同，为更多用户提供更好的智能生活服务。
站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今天，百度官方宣布其旗下智能生活事业群组业务(以下简称“小度科技”)完成了独立融资协议的签署。
据悉，小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元，本轮融资由百度资本及 CPE 战略领投，IDG 资本跟投。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。
百度表示，独立融资后，小度会更紧密与集团战略业务协同，为更多用户提供更好的智能生活服务。
今日，百度宣布旗下小度科技完成了独立融资协议的签署。融资完成后，小度科技投后估值达约 200 亿元，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。
9月30日消息，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成了独立融资协议的签署，融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。据了解，小度科技本轮融资由百度资本及CPE战略领投，IDG资本跟投。此次融资中，华兴资本担任本次交易的牵头财务顾问，汉能投资出任联席财务顾问。此次融资后，小度科技投后估值达约200亿元。2018年3月，百度智能生活事业群组宣部成立，截至目前，旗下小度助手（D
近日，百度完成对“智慧树”的投资。天眼查数据显示，智慧树网的运营主体上海卓越睿新数码科技有限公司出现工商变更，百度全资控股公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司成为智慧树网股东之一。资料显示，智慧树网是学分课程共享平台
【TechWeb】9月8日消息，百度已于日前完成了对重庆牧云文化传播有限公司的投资。天眼查信息显示，牧云文化于今年8月5日完成股权融资，投资方为百度投资并购部。8月20日，好看视频总经理宋健已经成为牧云文化新增董事。资料显示，牧云文化公司是一家集内容生产，内容营销，内容电商为一体的短视频MCN机构，目前主攻三农，旅游，时尚领域短视频内容，旗下的知名主播包括“我在新疆养狼”、“多多其木格”、“阿依图娜”等。这些也都
据金融界消息，今日有消息人士爆料称，百度有意投资笑果文化。对此，百度方面暂未回应。
9月24日消息，百度已于日前完成对智慧树的投资。据天眼查信息显示，智慧树网的运营主体上海卓越睿新数码科技有限公司在9月21日出现工商变更，百度全资控股公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司成为智慧树网股东之一。百度知识垂类总经理阮瑜进入董事会，成为新增董事。公开资料显示，智慧树网是全球大型的学分课程运营服务平台，服务的会员学校近3000所，有超2000万人次大学生通过智慧树网跨校修读并获得学分，旗
不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等
今日，针对“百度地图App崩了”一事，百度方面回应称：“ 9 月 17 日凌晨公交服务数据升级时出现故障、导致部分地区地铁查询出现异常，我们已紧急进行数据回滚、修复问题，目前可正常使用，感谢您的关注。”
9月15日消息，百度2020世界大会今日开幕，百度副总裁景鲲发布了全新的小度智能产品“小度真无线智能耳机”，售价399元。景鲲介绍，今天小度真无线智能耳机推出补贴价199元，现在用户登陆小度商城、京东、天猫、拼多多等平台，就可199元购买这款新品。小度真无线智能耳机集AI语音助手、智能翻译为一体，24小时的贴身AI助手。通过语音交互，就能实现操作，拥有28小时超长续航，通话降噪动人音质。特别是翻译功能的流浪地?
9月23日，今天百度首支公司创业史纪录片《二十度》正式上线，这部纪录片记录了百度公司的创业史，包括百度创始人、董事长兼CEO李彦宏、百度七剑客成员及现任高管均有出镜。
科技电影中的AI科技照进了现实世界，动动嘴皮子就能控制房间的每个角落、聊天对话给予温暖的生活陪伴……这一切，不再只是科幻片中的画面。 9 月 15 日，由百度与央视新闻联合呈现的“万物智能——百度世界2020”在百度App、央视新闻客户端等渠道同步线上直播。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏和总台央视主持人康辉携手化身“直播主播”，连线在百度智慧养老社区的央视新闻AI体验官郑丽展示了科技助老的便利服务；连线上海佘山世茂
日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播。入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。
近日，百度搜索资源平台发出公告称，新增百度热议资源接入服务。官方将百度热议定义为，聚合全网优质短文本动态内容，满足搜索用户对此类优质资源消费和互动需求。
记得当百度宣布世界大会将在线上举办时，“百度赢在起跑线上”，成了很多人的第一反应。原因嘛，很简单：“相比于其他大厂的大会直播，李彦宏的颜值太适合上镜了!”
9 月 7 日，有消息人士爆料称百度有意投资效果文化。一位熟悉百度的二级市场的投资人表示，百度投资笑果文化一方面是为了夯实百度的移动内容生态，另一方面是加码短视频的需要。
9 月 30 日，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成了独立融资协议的签署。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。据了解，本轮融资由百度资本及CPE战略领投，IDG资本跟投。小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元。百度表示：“从一个前沿技术的探索，到千家万户口中的“小度小度”；从突破创新的果敢，到向阳而生的豪迈；是小度一路披荆斩棘的追梦之旅，也是百度 20 年来技术信仰的一?
9月15日，百度世界2020举办，会上，小度真无线智能耳机正式发布，原价399元，今日尝鲜价只要199元！这款耳机集AI语音助手、智能翻译为一体，还具备28小时续航、音质佳、通话降噪等亮点。其翻
在今日的中关村论坛上，百度首席技术官王海峰表示，发展到今天，百度翻译每天的翻译量达到了 1000 亿次，百度开放的语音技术，每天的交流量已经超过 150 亿次。
今日，百度集团执行副总裁沈抖公布数据称，百度直播目前聚焦泛知识、服务场景，月覆盖用户过亿，流量环比增长200%，日均开播量环比增加500%。
2020 年 8 月以来，百度系和字节系的“明争暗斗”愈演愈烈。双方从原来的硬刚业务升级到了互挖墙脚，甚至是“好奇心”的争夺上。
随着精准医疗相关技术成熟度的不断提升，以及公众对于精准治疗接受度的不断提高，医疗行业开始进入数字化、智能化转型升级的新阶段。3D数字化及3D..
在今天提交给北加州地方法院的文件中，苹果和 Epic Games 都不希望两者之间的案件推迟到今年 7 月交给陪审团审理。据悉两家公司已经进行了会面，双..
由香港科技大学创设的百万奖金国际创业大赛已经走过了十年。十年来，大赛始终坚持“求新、求进、创未来”的气质和香港科大作为大学服务社会的责任..
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月30日..
而其采用的作战方式正是我们熟知的“农村包围城市”战略，用今天的互联网语言翻译出来就是打通下沉市场——先发展三四线城市，然后利用三四线城市..
当地 9 月 29 日，亚马逊宣布推出Amazon One掌纹识别技术。通过识别掌纹和静脉图案，专用阅读设备可创建独特的“手掌签名”。使用这项服务不需要先..
9 月 28 日19:30，“天猫国潮”直播间，作为“天猫国潮文化官”杨澜准时登场，开启自己的淘宝直播首秀。这场直播共吸引260. 26 万(估)次观看，引导..
据国内媒体报道，艾媒数据显示， 2019 年 1 月- 9 月 13 日中秋节当天，中国月饼销售达到13. 8 亿个，销售额规模共计196. 7 亿元。..
目前，多方消息指向，iPhone12 系列将于 10 月 13 日正式发布。除了5G、5nm A14 以及拍照方面的更新外，iPhone12 最大的关注点莫过于全新的外观设..
近几年在义齿加工领域，关于数字化方向的投资一直是大家热衷探讨的话题，该从哪些部门去着手转型，该从哪些维度去选择厂家共同合作。虽然每家答案..
9 月 29 日，信息技术应用创新解决方案研讨会在北京经济技术开发区国家信息技术应用创新产业园召开。本次研讨会由工业和信息化部网络安全产业发展..
9 月 23 日，“ 2020 重启增长 公寓创业家年会”在上海召开，大会吸引了公寓、产业服务、资产管理、资本投资的众多创新标杆代表参加。在这场 2020..
9月27日，杭州国际针织品博览会、杭州内衣电商供应链采购节暨杭州直播电商服饰选品会在杭州国际博览中心盛大启幕。中国针织工业协会副会长瞿静，中..
对于AR(Augmented Reality增强显示技术)与HUD(Head Up Display抬头显示设备)两项技术而言，相信大家都不会陌生，并且在实际生产生活中已有所应用。..
近日，蓝飘尔净水发起“心系健康，净享好水”公益行动，通过开展“爱心敬老”、“健康助学”等各类活动，走进地区学校、长者照护之家、部队等免费..
近日，美业服务平台河狸家与天猫国际达成全球“院线美容”新零售合作，发展“线上跨境商品+线下美容服务”新模式。全球疫情下出境游熔断，进口消费..
9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在..
最近QQ有个夸夸红包的玩法，不同于以往的拼手气，这个夸夸红包是需要夸别人才可以领取到红包的，很多朋友还不清楚这个夸夸红包如果长胖了怎么夸，..
苹果最新推送的iOS14.2 beta2测试版加入了多个新内容，比如加入了66个新的Emoji，其中还有珍珠奶茶的新表情相信以后会成为很多人喜欢用的表情之一..
今年，我国经历了一场罕见规模的在线教育实战演练，这场突如其来的演练，触发了人们对信息时代教育理论和教育模式的深刻思考，同时也加速了教育行..