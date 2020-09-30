百度宣布旗下小度科技获独立融资 估值达约200亿元

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百度宣布旗下小度科技获独立融资 估值达约200亿元

2020-09-30 11:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今天，百度官方宣布其旗下智能生活事业群组业务(以下简称“小度科技”)完成了独立融资协议的签署。

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据悉，小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元，本轮融资由百度资本及 CPE 战略领投，IDG 资本跟投。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。

百度表示，独立融资后，小度会更紧密与集团战略业务协同，为更多用户提供更好的智能生活服务。

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