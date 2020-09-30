如果你的网站已经过时了，咋整？

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如果你的网站已经过时了，咋整？

2020-09-30 08:43 · 稿源：站长之家

市场营销的目的无疑就是为了吸引用户的注意力。关注者、朋友、访客、粉丝、点击、喜欢、分享都是吸引关注的量化表达。要想在游戏中立于不败之地，你需要一个有吸引力的网站、一个有用的博客和引人注目的视觉效果。

你还需要知道如何引导行动呼吁，并通过来评估网站表现。下面一起来看看网站的一些要素，再决定哪方面需要改进。

网站的速度

与此相关的是，你的品牌需要在用户登陆网站的几秒钟内吸引他们。CDN服务提供商Akamai表示，如果一个电子商务网站每天盈利 10 万美元，页面延迟一秒钟可能导致每年损失 250 万美元的销售额。英国《金融时报》的首席信息官Cait O 'Riordan也说过：“如果你能让网站快一秒，用户参与度就能提高5%。”

记住这些数字，看看你的网站加载速度，并与竞争对手进行比较。

有几个工具可以用来测量速度，国外比较流行的是谷歌的PageSpeed Insights。而在国内的话，推荐大家使用站长之家的推出的Ping检测平台ping.cn，可以快速实现网站测速并进行对比。

总而言之，如果你的网页加载时间超过几秒钟，你应该认真考虑改善网站了。

是什么导致你的网站加载速度慢呢?图像分辨率、交互式脚本、字体替换技术、过时的网站代码、CMS平台、web优化和托管选项都会影响加载速度。

SEO策略

您的网站是否经过优化，领先于竞争对手?这时就需要分析网站SEO编码。百度、谷歌等搜索引擎不断更新算法，过时的SEO策略会损害你网站的排名。做关键词一度被认为最重要的，现在已经不是SEO的核心。

如果你想在谷歌或者百度上排名靠前，那么营销工作需要专注于创造不一样的客户体验。SEO本质还是归结为产生高质量的内容，并使您的信息与用户在线搜索的方式相一致。

谷歌搜索官方的建议就是：“重点确保尽可能提供最好的内容。这就是我们的算法想要奖励的”。

谷歌增加了自己的用户体验标准，评估了一组与速度、响应速度和视觉稳定性相关的指标，以衡量用户在网络上的体验，也称为核心网络生命周期(Core Web Vitals)。

跳出率

有多少访问者没有和你的网站进行互动就离开了?如果这个数字超过50%，或者你根本不知道答案，那么你需要重新考虑在线营销策略了。

如果访客迅速点击离开页面，搜索引擎将认为这个网站提供没有有用的信息，导致网站权重下降。

影响跳出率可能有很多原因——页面加载速度，网站设计和可用性，移动响应，或者内容本身。了解用户的期望可以为设计出一个吸引眼球的互动设计带来灵感，吸引你的客户，并想办法延长他们停留时间。

30%到40%之间跳出率是一个很好的目标。

移动优先

你的网站必须有手机版。默认情况下，所有新网站都启用了谷歌的移动优先索引，拥有一个响应式的设计是SEO的优先事项。

移动优先索引意味着谷歌主要使用移动版本的内容进行SEO排名。除了“技术上”响应，网站视觉设计还必须显示最佳的信息和行动呼吁。

建立一个专门为忙碌的人服务的网站并没有想象中的那么容易。为移动端的小屏幕设计一个全尺寸的网站迫使你优先考虑内容和最基本的网站功能。这需要你懂得提炼出最基本且重要的内容，并在移动端上展示。

移动优先=内容优先=用户优先

您可以使用谷歌移动友好测试工具(Mobile Friendly Test)来确定网站是否对移动友好。也可以使用谷歌网站管理员工具(GWT)或者站长之家旗下的站长工具来评估网站一些关键的信号。

如果测试发现网站对移动设备不友好，创建移动版本网站的最快方法是向网络代理寻求帮助。

可用性

你的网站导航功能如何?用户体验已经成为在线广告最重要的方面。访客来你这里是为了获取信息，他们只会凭直觉找到解决方案。因此，网站的导航设计应该是逻辑的，容易理解的，并且为访客提供即时的信息。

你可以使用热图工具来了解用户在网页上的活动。热图能够衡量许多因素，如用户点击、滚动和参与度。了解不同页面元素的“受欢迎程度”可以帮助你改进设计、功能和网站组织，从而引导客户获得更高的转化率。

安全性和可访问性

考虑到消费者会在网上分享和收集的数据，网络安全是一个高度优先考虑的问题，也是一个日益受到关注的问题。

你的网站符合相关数据保护法规吗?Facebook、谷歌和WhatsApp等公司在过去两年中收到了巨额罚款。你必须定期审核你的网站，并掌握法律的变化。

另外一个需要审查的是升级内容可访问性指南(WCAG)。

WCAG是一系列关于让所有用户，特别是残疾用户都能访问网站的说明。WCAG是国际通行的标准，有三个无障碍级别。对于大多数网站来说，AA级是美国广告协会推荐的最佳可访问性基准。

内容

在过去的一年里，你有没有修改过网站内容?现在是时候详细阅读和更新了。

定期查看你的网站有很多原因。首先，您的站点需要跟上最新的技术、插件、安全需求和浏览器更新。任何失效链接都应该修改，并将页面重定向应该引导到它们应该到达的地方，同时消除错误页面。

如果你的品牌在过去的一年里一直在增长，你有了另一个更新内容的理由。要擅长利用自己的洞察力和营销活动来分析和权衡那些内容更为行之有效。随着公司的扩张和变化，你的销售策略也在变化。

为了确保与公众保持联系，检查页面并创建新的页面是很必要的。有没有更好的方法来构思品牌故事?公司所提供的产品/服务是否符合现行规定?是否还在为已经放弃的服务做广告?过时的信息会让客户感到困惑和烦恼。

你的文案也需要仔细审查。商标是 2017 年的吗?最近的博客内容停留在去年 6 月吗?这些对你的流量和SEO排名都是不利的。创造新鲜的内容是帮助潜在客户在网上找到你的最好方法之一。

社交媒体是密切关注你网站的另一个原因。大多数网站都骄傲地将用户重定向到他们的社交渠道。我们认为相反的做法对你的业务更有利，考虑整合社交活动来吸引人们访问你的网站。在社交媒体上展开对话，把用户带回你的大本营。

紧跟最新的视觉趋势也是很好的。更新设计是保持趣味性的最好方法，这就好比更新商店的橱窗能容易吸引消费者的注意。

设计

一些旧的网站主页设计往往显得很拥挤。重要的是让内容要有足够的空间，才能让需要展示的信息脱颖而出。

你的网站必须要做的很美观，特别是在B2B领域。比如使用的字体需要在移动设备和桌面都易于阅读，因为它们在新的高分辨率显示器上显得更小。

低质量的图片和过度使用的用户的照片将降低你的商业信誉。你应该尽可能多的使用个性化照片。对于电子商务网站，专业摄影师的定制摄影是必须的。

访客主要目的是寻找信息，但他们也乐意在此过程中体验一些娱乐活动。这就是为什么你应该创造出既具有互动性又令人难忘的设计的原因。一个积极的第一印象可以为长期的客户关系奠定基础。

结语

网站是一种投资，它需要最新的，有趣的，新鲜的血液。你的网站应该集中用户的注意力，让访问者感到愉悦，从而将你的在线流量转化为付费客户。否则，就会对你的客户、商业形象造成伤害。

注：文章由站长之家编译自medium，原文标题《Your Website Is Outdated》。

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