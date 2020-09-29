微博2020二季度财报；腾讯微博停止运营；苏宁易购双十一提前启动

文章目录 腾讯微博停止运营

苏宁易购双十一提前启动

微博2020二季度财报

昨日下午，微博公布了第二季度财报。财报显示，微博第二季度净营收为3. 874 亿美元，同比下滑10%。归属微博净利润为1. 984 亿美元，同比增长92.6%。

其中，微博第二季度广告和营销营收为3. 406 亿美元，同比下滑8%。增值服务营收为 4680 万美元，同比下滑23%。

截至 2020 年 6 月 30 日，微博月活跃访问用户为5. 23 亿人，较上年同期增长 3700 万人;移动月活跃访问用户占月活跃访问用户总数的大约94%。微博日活跃访问用户为2. 29 亿人，较上年同期增长约 1800 万人。

腾讯微博停止运营

昨日晚23 时 59 分，腾讯微博将正式停止运营。目前用户已无法登录腾讯微博，但仍可备份数据。备份成功后，腾讯微博会在 14 个工作日内将相关备份内容发送至用户用于登录腾讯微博的QQ号所对应的QQ邮箱。

9 月 4 日，腾讯微博宣布由于业务调整，将停止服务和运营。

资料显示，腾讯微博成立于 2010 年 4 月 1 日，用户可以通过网页、手机、QQ客户端、QQ空间以及电子邮箱等途径使用腾讯微博。 2011 年 2 月 5 日，腾讯微博注册用户突破一亿人， 2011 年 9 月 30 日，腾讯微博宣布平台注册用户数超过3. 1 亿。

苏宁易购双十一提前启动

昨日晚间，苏宁易购发布《苏宁国庆双节大促优惠政策公告》称，将于 9 月 28 日起提前正式启动今年双十一大促，并将 9 月 28 日一 10 月 8 日的国庆双节定为双十一大促开启。苏宁百亿补贴活动将联合品牌合作伙伴在原优惠政策力度上共同加码 50 亿补贴额度。

据悉， 9 月 28 日- 10 月 8 日双节大促期间，在苏宁易购购买的价保商品全面享受“贵就赔”服务，价保服务延至2020 年 11 月 12 日。苏宁将继续推行“J一10%省钱计划”，对标友商超级百亿补贴或百亿补贴价格政策，保持同品牌同型号商品10%以上的优惠力度。