大众点评：今年共处理违规评价2000万条

一汽-大众探岳在合资中型SUV中能够说是老将了，近日，新款探岳终于迎来了上市。一款车一经问世销量便如此出色，这也是探岳这款车的厉害之处，而早在上市之前，全新探岳的谍照就被曝光，全新的外观全新的内饰让大家特别期待，探岳将搭载1.4T加2.0T动力！竞争对手准备接招吧！帅气时尚的外观可以说探岳称得上改头换面，整车的设计相比上一代有了很大的改变，从之前的油腻大叔一下变成了充满蓬勃生气的帅气小伙。探岳采用了一汽-大众?