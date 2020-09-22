滴滴回应与腾讯合作聚合打车：为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会

据新京报报道，今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
据新京报报道，今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
针对媒体报道的腾讯与滴滴合作推出打车业务一事，腾讯方面回应称：腾讯地图聚合打车业务是与滴滴深度合作，滴滴提供出行服务、安全调度等打车技术方案，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。
腾讯地图将上线聚合打车服务。该计划于 2020 年 9 月 22 日起实施。腾讯的聚合打车业务是与滴滴合作，滴滴提供聚合和调度匹配技术，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。据悉，腾讯地图首批通过滴滴实现合作的网约车公司包括：首汽约车、曹操专车、嗖虎出行和阳光出行。
9月15日消息，今日早间，恒大汽车发布公告称，于9月15日以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。根据公告，认购股份将根据一般授权（ 可配发、发行及处理1,728,000,000股新股份（ 即于股东周年大会日期本公司已发行股本最多20% ））配发及发行。假设配售股份的最高数目（ 即176,580,000股股份 ）根据配售协议获配售，及于本公告日期至认购事项完
今日早间，恒大汽车发布公告称，于 9 月 15 日该公司、配售股东中国恒大(03333)及配售代理订立配售协议，该公司拟按配售价每股22. 65 港元发行1. 77 亿股配售股份，承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约 40 亿港元。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
9 月 21 日，有消息称，滴滴出行据悉与比亚迪合作打造定制电动汽车。对此，滴滴方面表示：暂不回应。
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
今日，滴滴出行公布数据称， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾等业务。对此，滴滴出行CEO程维表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
DoNews 9月15日消息（记者 刘文轩）海航集团旗下海航航空集团与滴滴出行近日签署战略合作协议。根据协议，双方将共同围绕会员体系探索新的合作形式，加强“会员日”合作，为双方会员提供更丰富的共享权益。据介绍，滴滴旗下定位于高端市场的滴滴豪华车和礼橙专车可为用户提供从车内到航站楼的延伸服务，包括安检快速通道和机场助理接机等。基于此次合作，海航的旅客可以在预订机票时获取滴滴出行代金券，在乘机时享受接送机服务，?
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
8月25日消息，滴滴今日正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。5月，俄罗斯各级政府在新冠疫情趋稳后开始着手经济重启计划，滴滴同时加紧筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。2018年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴?
印度，是一个充满神奇色彩的国家。聊起印度的梗，想必大家是耳熟能详，而且这个国家让我们看不透的地方太多了。虽然其中有一部分段子听起来有些夸张，但是从过来人在社交媒体上分享的片段不难看出，就交通出行而言，印度人民的出行还是十分魔幻且艰难的：水泄不通的道路上穿插着汽车，摩托车和三轮车两开花，混有无序的路人?
4日，滴滴推出“新桔代驾”产品，与滴滴代驾相比，主要针对下沉市场。去年10月新桔代驾首先在嘉兴市区、桐乡、海宁、平湖、金华市区等地区试运营，今年6月，又新开辟了9个城市市场。天眼查数据显示，新桔代驾运营实体为北京小桔科技有限公司的全资子公司，后者大股东为程维，持股比例49.19%。（完）
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。据滴滴介绍，滴滴在今年5月开始筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。滴滴透露，滴滴滴滴俄罗斯团队通过网络直播和多种线上渠道与当地司机和租车公司开展
在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线
今天下午，滴滴宣布旗下出租车业务升级为“快递新出租”，并投入 1 亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，拉动消费，提升出租车司机收入。
周末，索尼开启了最新次世代主机Playstation 5(PS5)的首次预购，但由于预定量较大，各个销售渠道基本上秒售罄，甚至在一些平台还被炒到了数十万元..
在这个世界上有六十亿人，一个人一生大约会遇到两千九百二十万人，两个人相遇的概率是十万分之四，相识的概率是千万分之五。那么如果可以加快让你..
今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和..
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9月22日，中国联通在京举办主题为“创新，与智慧同行”的品牌焕新发布会，发布会上联通正式推出全新品牌标语“创新，与智慧同行”， 来自国资委、..
9 月 19 日，遥望网络旗下的三位主播：@瑜大公子、@李宣卓 和 @王耀庆 在快手同一天开播。根据壁虎看看快手版的数据显示，@瑜大公子 当日直播GMV达..
2020年9月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题马上又要更新了，每天蚂蚁庄园的问题都会进行更新，那么9月23日的蚂蚁庄园今日答案是什么呢？下面就..
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今天，苏宁易购开放平台大家电&消费电子商家大会暨双十一启动会开启。据苏宁方面介绍， 2020 年以来，苏宁全面发力开放平台建设，助力平台商家提升..
据外媒MSPoweruser消息，微软日前宣布，Bing桌面版已经提供Bing语音搜索体验。用户可以使用此功能来搜索或提问，并从Bing快速获得音频回复。..
9月22日消息，顺丰控股对外发布公告称，为了促进公司长远发展，实现产业经营和资本经营的良性互动，公司全资子公司顺丰投资签署了《金丰博润（厦门..
9月22日消息，微博“蔚蓝计划”发布《微博平台针对色情低俗类高粉丝账号整治公告》：本阶段，蔚蓝计划针对为吸引眼球，博取流量，发布大量低俗露骨..
9月22日，在丰收节开幕当天，“江西丰收馆”也在拼多多平台同步上线，覆盖江西省地理标志农产品、特色农产品及农副产品总SKU超过1600款，包括上饶..
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