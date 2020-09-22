滴滴回应与腾讯合作聚合打车：为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会

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滴滴回应与腾讯合作聚合打车：为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会

2020-09-22 19:29 · 稿源：站长之家

据新京报报道，今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。

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