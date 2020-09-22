中通快递香港IPO发行指导价格为218港元/股

凤凰网科技讯 北京时间9月17日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注美政府动作：特朗普：不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议 因为财政部没拿到钱特朗普据环球网报道，特朗普称不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议。据CNBC刚刚消息，美国总统特朗普在16日的白宫新闻记者会上称，他不喜欢目前甲骨文与TikTok目前拟定的合作协议，原因是TikTok的美国业务不会出售给甲骨文，而且他还被被告知，美国财政部将无法从?