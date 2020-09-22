中通快递香港IPO发行指导价格为218港元/股

据彭博消息，中通快递香港IPO发行指导价格为 218 港元/股。
据彭博消息，中通快递香港IPO发行指导价格为 218 港元/股。
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正在与包括高盛在内的银行合作。受此消息影响，中通快递股价盘前上涨2.6%。截至美股上周五收盘，中通快递股价报收于32.72美元，目前总市值约256.49亿美元。
据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。
今日，中通快递在港交所发布公告称，在港上市最高公开发售价为 268 港元，预期A类普通股将于 2020 年 9 月 29 日(星期二)上午九时正开始买卖，股份代号为2057。
9月17日消息，中通快递在港交所发布公告称，在港上市最高公开发售价为268港元，预期A类普通股将于2020年9月29日（星期二）上午九时正开始买卖，股份代号为2057。高盛为中通快递独家保荐人。值得注意的是，中通快递将将成为继小米、美团点评、阿里巴巴、京东后，又一家以同股不同权方式在香港上市的股票。对于本次募资的用途，中通快递此前透露，约50%将用于基础建设和扩容，包括购买土地使用权、建立分货港、建立现代?
凤凰网科技讯 北京时间9月17日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注美政府动作：特朗普：不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议 因为财政部没拿到钱特朗普据环球网报道，特朗普称不喜欢TikTok与甲骨文拟定的协议。据CNBC刚刚消息，美国总统特朗普在16日的白宫新闻记者会上称，他不喜欢目前甲骨文与TikTok目前拟定的合作协议，原因是TikTok的美国业务不会出售给甲骨文，而且他还被被告知，美国财政部将无法从?
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
美联邦航空管理局已批准亚马逊从事无人机物流业务，该业务名为“Amazon Prime Air”，计划在美国境内使用各种无人飞行器执行包裹递送服务。“这表明FAA认可亚马逊的运营及安
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iPhone12 mini配置价格多少钱？日前据美国新闻网站Mashable报道，消息一向靠谱度比较高苹果爆料者 @有没有搞措（L0vetodream）当天在推特上称，今..
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今日下午，斗鱼在微博发布致歉声明称，对于此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光：虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载..
平常大家在运营小红书的时候，最怕收到的是不是就是官方的违规提醒了呢?不管是在发布笔记、还是回复私信和评论，如果不注意小红书的官方规范，很..
DNF在9月22日上线了阿拉德探险记的第四赛季的内容，其中可以获得大量的奖励，很多玩家还不清楚此次阿拉德探险记可以获得的宠物以及武器装扮有哪些..
近日，深圳市中级人民法院对腾讯公司诉深圳某公司及赵某不正当竞争纠纷案作出宣判。被告公司及赵某需赔偿原告经济损失人民币2000万元，本案受理费..
2020 年是小米创立十周年，也是小米生态链企划启动之后第七个年头。作为小米生态链唯一的爆品学院，谷仓爆品学院以研究、输出小米爆品方法论为核心..
9月22日消息，趣头条发布2020年第二季度业绩报告，报告显示，趣头条第二季度营收14.41亿元，同比增长4.0%，超出市场预期；净亏损为2.221亿元，去年..
【网络公司老板开饭馆给员工发工资】据@一手Video消息，在浙江衢州，受疫情等因素影响，周寰的网络服务外包公司现金流出现短缺。他的公司承接了一..
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DNF在近日开启了男圣职者的三次觉醒活动，只要升级就能获得各种活动奖励，可谓是一举多得，下面就来为大家分享一下这次男圣职者三次觉醒的全部奖励..
昨日，针对“英特尔已获得向华为供货许可”的报道，华为方面表示，去年年底英特尔拿到的许可不受今年两次制裁的影响。同时，英特尔方面表示，已经..
相对于上一代人，这届年轻人的日子是越过越苦了，还是越过越甜了?..
9月22日消息，申通快递对外发布公告称，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间..
9月22日消息，申通快递发布公告称，拟使用2亿-3亿元回购公司数约1224.4898万股股份，占公司总股本的0.8%，本次回购股份价格不超过24.50元/股，主要..
SEO是一个看似简单，而又非常复杂化的名词，对于每个中小企业的管理人员，几乎每个人都有着不同的定义，当你试着去问：SEO是什么意思的时候，相信..
DNF在9月22日开启了新的签到活动——举个栗子，这个活动只要签到就可以获得百级的史诗罐子，很多玩家还不清楚这个活动的奖励有什么，下面就来为大..
爆款越来越少，买量成本越来越高，eCPM的波动如同股票，利润越来越低……《消灭病毒》的时代似乎已经远去，大家正在失去信心。..