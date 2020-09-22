中通快递香港IPO发行指导价格为218港元/股

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中通快递香港IPO发行指导价格为218港元/股

2020-09-22 09:09 · 稿源：站长之家

据彭博消息，中通快递香港IPO发行指导价格为 218 港元/股。


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