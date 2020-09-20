腾讯控股：将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商

9月20日腾讯控股在港交所发布公告称，微信WeChat应用程式可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat应用程式也可能受到负面影响。

腾讯公告全文：

兹提述腾讯控股有限公司(「本公司」，与其附属公司合称「本集团」)于 2020 年 8 月 7 日发布的关于行政命令(如其中所定义)的澄清公告。我们注意到，美国商务部于 2020 年 9 月 17 日发布了《被禁制交易识别：为执行第 13943 号行政命令以及应对WeChat和跟信息通讯技术及服务供应链有关的国家紧急状态的威胁》( 「被禁制交易识别」)。根据被禁制交易识别，美国商务部部长已识别于 2020 年 9 月 20 日(美国东岸标准时间)生效与我们的WeChat应用程式(「WeChat应用程式」)相关之被禁制交易。

被禁制交易识别对在美国国境内使用WeChat应用程式施加了一些限制和禁止，包括禁止通过美国的在线移动应用程式商店进行发布或维护WeChat应用程式，以及提供若干技术服务用以在美国运行或优化WeChat应用程式，例如内容推送服务以及互联网托管和点对点服务。

本公司理解，被禁制交易识别下的禁制生效后：(1)美国现有WeChat应用程式用户可能可以继续使用WeChat应用程式进行交流;(2) WeChat应用程式可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新WeChat应用程式也可能受到负面影响;及(3)通过WeChat应用程式提供的服务质量可能会受到负面影响。本公司正在进一步评估被禁制交易识别对本集团的影响。

本公司一直并将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商，以达成长远解决方案。倘上述事项有任何重大进展，本公司将发布进一步的公告。

承董事会命

马化腾

主席