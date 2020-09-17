前程无忧收到一份收购该公司的初步无约束力提议

今日，前程无忧表示，公司董事会已收到来自DCP Capital Partners不具约束力的初步收购协议，后者拟以79. 05 美元的价格收购前程无忧的所有已发行普通股。据悉，79. 05 美元的收购价格较前程无忧 9 月 16 日收盘价溢价16.05%。
今日，前程无忧表示，公司董事会已收到来自DCP Capital Partners不具约束力的初步收购协议，后者拟以79. 05 美元的价格收购前程无忧的所有已发行普通股。据悉，79. 05 美元的收购价格较前程无忧 9 月 16 日收盘价溢价16.05%。
8月25日，前程无忧直播间在杭州首度开播，51job与知乎双平台直播带岗，来自杭州认养一头牛、鲜丰水果、盒马、民泰银行四家企业的招聘负责人轮流作为主讲嘉宾，发布用工需求，与求职者进行互动交流。这场两个多小时的直播，吸引了超过10万人次观看。 作为东南沿海经济发达城市，杭州一直都是求职者向往的工作城市。在全国每年的招聘需求量统计中杭州常年稳居前十，用工需求量十分庞大。对于企业而言，每年都面对着招聘上的难题，对
进入后疫情阶段,中国市场母婴店出现新的开店高潮,贝壳象进口母婴店逆势崛起,成为市场上年度黑马,日均开新店一家,赢得市场和宝妈的高度认可。取得这样骄人成绩的背后,是贝壳象四大行业领先的优惠政策支持。承诺开业首月销售不低于10万,低于10万全额退加盟费贝壳象运营中心承诺新店开业首月销售额不低于10万元,从门店选址、设计、装修、开业策划,新店培训等各个环节进行指导,开业组全程支持新店销售爬坡,正是出于对于选品、运营的信?
在数字化发展的今天，很多企业都在用各类人事软件进行人力资源管理，钉钉作为知名度较高的软件，受到不少企业青睐。但在使用过程中，HR逐渐发现，钉钉管人事，不够用了；若要再买一些多功能的软件，又得花费一部分经费；若要结合硬件，如考勤设备，在没有专业IT人员协助的情况下，钉钉打卡机好不好呢？近日，钉钉与i人事深度合作，共同推出钉钉i人事加强版，1个平台完成“组织人事管理+行业考勤排班+复杂薪税计算”，可满足不同角?
如何彻底删除微信聊天记录?一说到日常使用最多的手机软件，可能很多人都是会说是微信。的确，根据调查显示，微信的使用率的确是非常高的，前阵子美国苹果公司要下架中国地区的微信应用，消息一经传出，引起一片哗然，调查结果竟显示:高达90%的用户都是选择微信而舍弃iPhone。那么微信使用率如此之广，那么聊天记录里面的消息和数据，如何才能做到一个良好的隐私保护呢?今天小编就来跟大伙聊一聊，如何彻底删除微信聊天记录?最权威?
进入 2020 年，因新冠疫情，母婴线下零售受到重大冲击，Qtools母婴已有成都店、中山店、濮阳店、长春店、湖州店、瑞安店、乐清店、马鞍山店、泰兴店、靖江店、芜湖店等近百家母婴店陆续倒闭。贝壳象母婴连锁集团因地制宜，推出贝壳象“退货无忧”创业计划，帮助更多宝妈低门槛创业开店，政策一经推出，受到创业者的欢迎，目前加盟签约数量已突破 1200 家。低门槛创业，全方位帮扶 在充分考察市场后，贝壳象集团将门店加盟调整为“?
进入2020年,因新冠疫情,母婴线下零售受到重大冲击,Qtools母婴已有成都店、中山店、濮阳店、长春店、湖州店、瑞安店、乐清店、马鞍山店、泰兴店、靖江店、芜湖店等近百家母婴店陆续倒闭。贝壳象母婴连锁集团因地制宜,推出贝壳象“退货无忧”创业计划,帮助更多宝妈低门槛创业开店,政策一经推出,受到创业者的欢迎,目前加盟签约数量已突破1200家。低门槛创业,全方位帮扶 在充分考察市场后,贝壳象集团将门店加盟调整为“贝壳象官方旗舰?
为助力中小企业营销推广，西部数码于今日正式推出智能云站群系统。该系统是西部数码继智能建站—云建站之后，推出的智能推广系统，旨在帮助企业用户快速搭建站群推广系统，提高网站权重、增加收录，提升推广效果。与传统SEO推广主要依靠人工不同，西部数码智能云站群全方面采用智能算法，将以往主要依赖于人工的关键词优化、站点检测和网站管理等借助智能系统，通过智能拓建关键词、自动完善内链结构、智能创建站群等方式，最终达?
江南百景图在13日上线了广告无忧限时礼包，很多玩家还不清楚这个广告无忧限时礼包到底值不值得购买，下面就来为大家分享一下心得。
携程租车在上海联合租车公司共同发布“无忧生态”战略与“无忧租”九大行业标准。相关措施明确了租车过程中，押金、车况、退改、油量等消费者应当享受的权益，填补我国汽车租赁行业标准领域的空白。据携程透露，携程租车是成为各大旅游业务板块中复苏最快的业务线，GMV超越去年同期。携程表示，携程租车增长速度为行业第一，今年GMV增长率有望达到30%，用户同比增长也将达到40%。携程预计，2020年，中国?
随着消费水平的逐渐升级，人们对于家电的选择和要求有了全新的认知。厨电、小家电等出现了快速的增长趋势，而燃气灶作为家中厨房必不可少的家电之一，其产品的更新迭代以及售后服务的标准提高，是众多消费者关注的焦点。面对新时代的不同用户需求，市场需尽快找到产品与服务的创新点，才能满足目前日益增多的消费者需求。好的产品是企业前进发展的方向，差异化服务更是提升产品用户体验的关键。随着人们消费观念的改变，厨电换装?
在北京工作5年的李先生先后搬家6次，每次搬家都是一次重大“迁徙”。东西多，出租车和小轿车都装不下，太犯愁。路边找车价钱不透明，物品弄坏了、搞丢了也不知道找谁索赔，只能自认倒霉。如何寻找大小合适的货车，让搬家不累也不贵，成为李先生的难题。搬家是件麻烦事 想想就头疼去年李先生因工作调动，需要在大兴重新安置一个家。看着新买的床垫、冰箱等大件物品和一堆生活日用品，他不由得发起愁来。又恰好那段时间需要去外地出?
小宝宝肠胃娇嫩，在选择奶粉喂养上一定要格外注意，很多宝妈了解到sn-2plus奶粉好吸收有利于宝宝成长，合生元sn-2 plus独家好吸收配方，添加在合生元派星奶粉中，给宝宝强有力保护！助力营养好吸收，便便软软吸收好sn-2 plus天然乳脂是一种具有独特脂肪结构的结构脂技术，是目前被公认为婴儿配方奶粉脂肪类产品发展的一款具突破性的产品，对婴幼儿的生长发育有促进作用。这种技术使脂肪成分更容易被人体消化吸收，从而能够为每位宝
8月6日消息，携程租车联合租车公司正式发布全新“无忧生态”战略与“无忧租”九大行业标准，明确了在租车过程中，押金、车况、退改、油量等消费者应当享受的权益。“无忧租”九大行业标准包括：免费取消、安心保障、优质车况、信用双免、洗后交车、油量保障、不限里程、在线认证、有车保障。携程数据显示，携程租车已成为各大旅游业务板块中，复苏最快的业务线，GMV超越去年同期，携程租车的增长速度跃居行业第一，今?
2020 年上半年疫情冲击了全球市场经济，汽车行业在国内产业受损、国外出口受阻的情况下，产销依然双双超过千万辆。数据虽然较去年有所降低，但考虑到疫情影响以及全球汽车市场发展趋势，我国汽车行业上半年的发展情况依然乐观。 具有核心竞争优势的汽车企业，为了与其它企业拉开更大距离，同时紧跟行业发展趋势，提前在5G通信、智能网联、智慧交通等方面布局，将继续加大自身核心点的投入，吸引更多优秀的人才为企业服务。在此情?
初为父母，在宝宝成长发育中肯定都遇到了这样那样的问题，其实话题难题都聚集的一定是配方奶粉。大多数宝宝都不会一直吃母乳长大，原因多样，但配方奶粉的选择趋势却一直是奶粉结构亲和人体，好吸收，这是大多数妈妈的首选条件。合生元sn-2 plus奶粉率先应用喂养黑科技，帮助妈妈解决喂养难题。合生元sn-2 plus奶粉具备五大黄金喂养效果sn-2 plus是什么？可以简单的理解为是一款先进的技术，它使奶粉的结构脂更丰富更亲和宝宝身体?
随着北京大兴国际机场投入运营近一周年，标志着北京航空早已进入了“双枢纽”时代。北京大兴国际机场除了拥有超赞的外观设计，内部功能设计更是“黑科技”满满，吸引了无数游客前来打卡观光。在这些景点的背后，是为北京大兴国际机场提供良好的给水系统、排水系统、消防给水系统等的联塑管道。联塑管道助力北京大兴机场顺利运营为了给客户供给更优质的水资源，机场给水系统所采用的管道要求极高。其中，联塑PPR给水管用于北京大兴?
随着移动互联网快速崛起，一些年轻人自嘲“懒癌”附体，不管是工作中还是生活上都追求高效、便捷的体验，而搬家却是又耗费时间，又花费精力的事情，让许多人望而生畏。为了解决行业痛点，货拉拉率先在深圳推出了无忧搬家服务，带给消费者一站式品质搬家享受。货拉拉率先在深圳推出了无忧搬家服务，给用户提供一站式高品质搬家服务，并陆续在上海、广州、北京、杭州、成都、重庆等城市落地。专业的搬家团队，上门服务，提供贴心的拆
读书郎 2020 年新品发布已经过去一月有余，读书郎网校的暑假班双师直播课于 7 月 30 日也正式开课。读书郎网校作为读书郎跨界在线教育的产品，致力于为1- 9 年级中小学生提供优质课程和增值服务，其在课程方面的创新研发也一直在紧跟用户需求和时代发展的潮流。暑秋课程2020 发布会发布的暑秋课程包括语文、数学、英语、物理、化学五门课程。从小学一年级到初三，每节课程都经过老师们的精心打磨，从衔接到预备，从巩固到突破冲刺?
前几天谷歌推出了Pixel 4a手机，虽然还是4G网络的，但售价349美元起（约合2431元），比iPhone SE倒是便宜很多。硬件方面，Pixel 4a手机配备了骁龙730G处理器，5.8寸OLED屏，打孔屏设计，2340x
随着国内疫情逐步得到控制，企业复工复产逐步回归常态，在后疫情时期，企业招聘及员工薪酬有何变化，前程无忧人力资源调研中心针对2020年第二季度薪酬趋势、人才流动状况进行调研，结果显示：复工复产员工薪酬环比小幅回升前程无忧人力资源调研中心数据显示，2020年第二季度27个热门城市平均薪酬较上一季度小幅回升。一季度，多数企业经营受疫情冲击影响，造成企业员工收入出现不同程度的缩水，随着二季度企业相继复工复产，经营趋
今日，有网友发微博称“罗永浩。求求你千万别干自媒体”。并且将罗永浩此前宣布要做脱口秀的截图和近日文旅部对脱口秀等节目审核要求截图作为微博..
今日，淘系产品和内容生态负责人平畴表示，首页全部短视频是最大的误读，不会做一刀切的决定。升级是为了让消费者在逛的过程中发现更多乐趣，同时..
每天都有无数个瞬间，觉得自己被“监视”了。这个偷窥者不是别人，就是自己的手机。当我上班摸鱼的时候在某宝上闲逛时，中午打开另一款软件的时候..
在老板娘的甜蜜攻势下，张欢又往充值卡里续充了 2000 元。疫情之后，周边的店铺接连倒闭，于是在充值后，张欢也闪过一丝焦虑“这家店要是也倒闭了..
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，..
今日，前程无忧表示，公司董事会已收到来自DCP Capital Partners不具约束力的初步收购协议，后者拟以79. 05 美元的价格收购前程无忧的所有已发行普..
今日，针对“自如再现甲醛房只退 3 天房租”的报道，自如官方回应称，非常抱歉给租客带来不良体验。自如是一家以客户为先的公司，租客关于租住相关..
手机不小心损坏之后，用户都会面临着高额的维修费用。这也使很多用户不得不加倍爱护自己的手机，同时也促进了手机贴膜行业的快速兴起。为了保护爱..
斐讯0元购火极一时，但在2018年6月、9月，合作方联璧金融、华夏万家接连爆雷被立案查处，大量斐讯0元购用户的投资“血本无归”。日前，..
扫地机器人，作为一种便捷的智能家电，正逐渐走入我们的生活。不过，也正因为是一种新兴的智能家居，大多数用户对于扫地机器人的了解也十分稀少。..
iPhone 12缺席苹果秋季新品发布会，更加引发了大家的期待。尤其是，5nm A14处理器已经在iPad Air 4上首发，大家不禁要问，iPhone 12上的A14性能表..
9月17日消息，据媒体报道，南京陈女士委托第三方检测机构对租住的自如房子进行检测，发现小卧室的甲醛和总挥发性有机物TVOC超出国家标准，陈女士遂..
日前的开发者大会上，华为正式发布了新一代鸿蒙2.0系统，将登陆更多设备，并全面开源。现在，华为旗下对外的上海海思与润和软件合作，打造了HiSpa..
北京时间9月15日，苹果如期召开秋季新品发布会，结束后却被大多数人吐槽是近几年质量最差的科技界春晚。当晚，iPhone 12无缘亮相后，苹果仅推出四..
随着iPad Air 4的亮相，5nm处理器苹果A14开始量产商用，这是业界第一款5nm制程的手机处理器。可以预见，A14之后还会有新款5nm芯片将登场，包括麒麟..
抛开超豪华车型不谈，奥迪A8L、宝马7系以及奔驰S级绝对算得上是男人梦想之车。目前国内的在售的奥迪A8L均搭载3.0T发动机+48V组成的轻混系统。近日..
今日，腾讯体育宣布，与英超联盟达成合作，正式成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，将全程转播英超2020- 2021 赛季剩余全部赛事，共 372 场..
9月17日，阿里云总裁张建锋在2020云栖大会上发布了阿里云第一台云电脑“无影”。据官方介绍，这是一台长在云上的“超级电脑&rdquo..
距离中秋不足半月，据便利蜂统计，自8月31日门店上架月饼以来，高颜值、小规格月饼更受欢迎，不同地域的消费者对月饼的口味喜好也截然不同。便利蜂..
9月17日，腾讯体育宣布与英超联盟达成协议，成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，全程转播英超2020-21赛季剩余全部场次比赛（372场）。据了解..