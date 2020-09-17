前程无忧收到一份收购该公司的初步无约束力提议

随着消费水平的逐渐升级，人们对于家电的选择和要求有了全新的认知。厨电、小家电等出现了快速的增长趋势，而燃气灶作为家中厨房必不可少的家电之一，其产品的更新迭代以及售后服务的标准提高，是众多消费者关注的焦点。面对新时代的不同用户需求，市场需尽快找到产品与服务的创新点，才能满足目前日益增多的消费者需求。好的产品是企业前进发展的方向，差异化服务更是提升产品用户体验的关键。随着人们消费观念的改变，厨电换装?