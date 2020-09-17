苹果前员工为创意人员开发连接iPad和Mac的工具，如今月入超140万

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苹果前员工为创意人员开发连接iPad和Mac的工具，如今月入超140万

2020-09-17 08:51 · 稿源：站长之家

这是一个关于两名前苹果工程师Matt Ronge 和 Giovanni Donelli联合创建公司，并开发出两款极为优秀产品的创业故事。

这两个哥们白手起家靠为创意人员开发出连接iPad和Mac的工具，分别为Astropad Studio 和Lunna Display。如今他们的公司一共有 14 名员工，月入 20 万美元(约合人民币 140 万元)。

先看看他们开发产品的基本信息：

Astropad Studio 是专门为 iPad Pro 设计的一款 iOS 应用，Astropad 公司表示，这款应用能够提供几乎零延迟的使用体验，并且完美支持 Apple Pencil，用户只需要在 Mac 和 iPad Pro 上设置好，就能够将 iPad Pro 上的绘图显示在 Mac 屏幕上。 

Lunna Display只有读卡器大小，通过无线连接将 Mac 桌面，完美拓展到 iPad 屏幕。

下文Astropad 创始人Ronge分享的自己的创业过程，希望对大家有帮助。

您好!你是谁，做什么生意的?

我叫马特·荣格( Matt Ronge)，是Astropad公司的联合创始人和首席执行官。Astropad是一个为有创造力的人制作软件和硬件工具。目前我们的两个主要产品是Astropad Studio和Luna Display。

Astropad Studio是一个将用户Mac镜像到iPad上的应用程序，让iPad变成了一个高端的绘图板。令我们非常自豪的是，如今已经有上万创意专业人士和公司使用Astropad Studio，其中不乏

皮克斯、DC漫画、迪士尼、任天堂、推特，甚至星球大战等大型企业。

另外一个产品Luna Display是一个小型硬件加密狗，它可以将iPad或另一台苹果电脑变成无线第二个显示器。比如将Luna设备插入Mac，然后将应用程序安装到想要作为二个显示器的设备上，就搞定了。

注：页面经谷歌翻译机器翻译

我和另外一联合创始人乔瓦尼·多尼( Giovanni Donelli )于 2013 年创办了这家公司，现在已经将团队扩大到 5 个国家，共有 16 名员工。我们在 2015 年开始销售产品，当时就赚了 50 万美元，去年我们的收入已经增长到 340 万美元。

你的背景是什么?你是怎么想到这个主意的?

我和我的联合创始人都是软件工程师，从小就有创业精神。早在 90 年代，我们就曾尝试为Mac市场开发共享软件，并取得了一些成功。

我们第一次见面是在 2006 年，当时都在苹果公司实习并一起住在公司的公寓里。我们一见如故，但最终在将近 7 年的时间里走向了不同的方向。2013 年，我们再次通过Twitter相遇，开始一起做合同开发。

我们在承包方面做得不错，但更想要建立一个产品公司，所以一直在寻找和尝试新的想法。有一天，乔瓦尼在户外跑步运运动时，看到了一张用手写笔在Photoshop做的微软Surface广告海报。

他拍了一张海报发给我看，因为我们对iPhone和iPad非常熟悉，于是开始讨论是否可以用iPad做些什么。

我们都被这个想法所吸引，因为我们都有使用Wacom的图形平板电脑的经验，但对使用它们的成本和所需技能都感到沮丧。我们知道，如果能把这种绘图平板电脑的功能带到iPad上，它将会吸引更多的用户。

在发布之前，我们在Astropad Studio项目上花费了1. 5 年的时间，经常在晚上和周末开发这项技术。在项目进行了一年之后，我们才确认这个项目值得继续推进。

在一个朋友的帮助下，我们联系到了皮克斯的一位导演，他正在制作一部新的动画短片——他的短片后来获得了艾美奖提名。我们向他展示了在iPad上运行的Astropad Studio的早期原型，并连接到他的Mac电脑上，他看着我们说：“这将是一个巨大的项目。”所有的一切都在那一刻改变了。

我们很快加倍投入到Astropad Studio的开发中。

介绍一下产品的设计和制作的过程

创建一个为Astropad Studio 和Luna Display 提供动力的Liquid技术是一个复杂的过程。其中一个主要问题是，是否有可能提供那种低延迟和视觉保真度，使Astropad Studio成为一个工作工具。我们从现成的软件工具开始，把它们组装在一起来创建一个图形平板电脑，但体验很糟糕。很快我们就明白了，要让它发挥作用，需要建立完全定制的技术。

注：页面经谷歌翻译机器翻译

幸运的是，我们对Wifi、网络、视频编解码器和流媒体有丰富的工作知识。

接着就开始构建原型，一开始它们很糟糕。例如，我们几个月来只有一部黑白视频。那些原型机几乎不起作用，但我们在不断改进。

在Liquid技术经历了一年半的发展后，我们有了真正独特的东西，在iPad上提供了第一个高质量的平板电脑体验。虽然在开发阶段我们得到了好评，但验证是否真的有需求唯一的办法就是发布产品。

描述启动业务的过程。

大约在上市前两个月，我开始了全面营销模式。我的联合创始人则继续完成这个应用程序的剩余部分，而我则把所有的时间都花在了如何推广新产品上。

事实证明这一个很好的策略。我们推出了一款产品，以一种新颖的方式使用了iPad，如果有人能理解Astropad的话，就能明白这款产品的特色之处。

我主要关注三个方面：建立网站，制作产品视频，准备公关推广策略。所有这些都是Astropad成功的关键。

我们还联系到了一个出色的设计师，他帮我把谷歌文档中的营销文案变成一个令人惊叹的网页。我们还联系了一家小型营销机构，他们同意帮忙做一个产品视频。

我们通过自己的咨询业务赚钱，所以还不能为设计或视频支付市场价。幸运的是，我们交谈过的每个人同意帮助解决问题——当我们的产品获得成功时，也向他们提供了很多业务。

我们的启动策略和公关服务都是由我来完成的。在产品发布的当天，我们之前的准备加上大量的运气戏剧性地得到了回报。

科技媒体非常喜欢Astropad，并得到了Techcrunch、The Verge、Forbes、Business Insider等主要网站的报道。我们的视频在社交媒体上疯传，直到现在，那一天仍然是我们网站有史以来最高流量的一天。

自推出以来，是什么成功地吸引和留住了客户?

为了吸引和留住客户，你需要具备以下基本要素：

解决客户问题

有一个好产品

与伟大的营销相结合

这听起来很简单，但实际上并不容易。许多公司没有把这三个部分做好=。

一旦有了这些基础，是时候看看营销渠道了。对我们来说做得好的营销渠道是公关、YouTube评论、应用程序商店、播客赞助、博客和口碑营销。

我们成功地写了很多有趣的博客文章。一些产生了大量的流量，而另一些则失败了，你无法预测哪些会成功，所以这就变成了一个数字游戏。

这方面的一个例子就是我们最近对苹果公司进行的反垄断调查。我们写了一系列关于苹果应该如何改革自身以避免反垄断审查的建议，这些建议得到了很多媒体采纳了。

我们还使用播客广告来寻找新客户，挑选的播客是与行业相关的(比如艺术和设计)。我们发现，仅仅在一集上做广告并不能起到什么作用，但连续几个月的广告却能产生新的注册用户。

你们现在过得怎么样?未来又会如何?

我们可以说是一家白手起家且实现盈利的公司，产品只针对Mac和iPad，所以我们的下一个重要里程碑是增加对Windows10 的支持。

未来，当iPad连接到Windows10 电脑上时，那么Astropad Studio和Luna Display都可以发挥作用了。到目前为止，这是我们最需要的功能，并且已经酝酿多年。我们非常期待能将我们的产品带到Windows平台上，因为Windows用户数量是Mac用户数量的 10 倍。

将我们的产品移植到Windows是一项巨大的工作，需要我们用一种新的编程语言，几乎是重写所有的核心代码。但我相信这一切是值得的。

在创业过程中，你有没有学到什么特别有用的东西?

建立在别人的平台上是一个开始自己生意的很好方式，但是要小心平台所有者。这适用于任何第三方平台，如iPhone或iPad， Facebook， Salesforce， Slack， Zoom等。如果你的产品为第三方平台添加了有用的功能，并且你已经足够成功，那么很有可能平台所有者会试图复制你的产品(或者你很幸运，产品被收购了)。当苹果决定将类似的功能直接添加macOS产品时，我们经历了惨痛的教训。

另外，一个项目花费的时间总是比你想象的要长。不管是建立原型，发布产品，还是获得第一笔销售。开始是艰难的，如果你觉得自己没有取得足够的进步，不要丧失信心。一切美好的事物都需要时间。

业余项目是一种极低风险的创业方式。永远不要放弃。如果你能坚持下去，终将会有收获。

注：本文经站长之家编译自starterstory，原文标题《How We Created Our $200K/Month iPad and Mac Apps And Tools For Creatives》。

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