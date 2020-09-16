游戏社交平台TT语音宣布收购英雄联盟DMO战队 进军LPL

英雄联盟S10 全球总决赛什么时候开始?具体赛程一览随着各大赛区的季后赛结束，英雄联盟S10 全球总决赛也要即将开幕，在年初时，有不少人都怀疑这场比赛是否还能成功举办，不过还好的是，目前抗疫成功，S10 还会如期在中国举办。赛制上与以往的S赛一样，今年的全球总决赛依然分为入围赛、小组赛、淘汰赛以及总决赛四个阶段，入围赛将会在 9 月 25 日开始， 12 支战队分为四个小组，只有前两名才可以入围淘汰赛，淘汰赛最终获胜的 4