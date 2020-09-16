游戏社交平台TT语音宣布收购英雄联盟DMO战队 进军LPL

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游戏社交平台TT语音宣布收购英雄联盟DMO战队 进军LPL

2020-09-16 15:08 · 稿源：站长之家

今日，国内游戏社交平台TT语音宣布正式进军LPL，收购英雄联盟DMO战队。即日起，DMO战队更名为TT英雄联盟分部，简称TT，隶属于TT电子竞技俱乐部。

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