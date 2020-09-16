游戏社交平台TT语音宣布收购英雄联盟DMO战队 进军LPL

今日，国内游戏社交平台TT语音宣布正式进军LPL，收购英雄联盟DMO战队。即日起，DMO战队更名为TT英雄联盟分部，简称TT，隶属于TT电子竞技俱乐部。
LOL中的新英雄Samira是有隐藏任务的，很多玩家还不清楚这个新英雄Samira的隐藏任务怎么触发，下面就来为大家分享一下Samira隐藏任务全攻略。
英雄联盟的EDG电子竞技俱乐部的官方微博在8月26日发布了EDG英雄联盟分部人员变动公告，其中宣布原EDG英雄联盟分部监督李官炯(Heart)现已正式解约，恢复自由人身份。
英雄联盟KDA女团正式宣布在8月28日回归，届时会发布一首全新单曲，这对于不少粉丝来说十分的期待，毕竟这个女团在2018年推出之后就获得了很多粉丝的喜欢，如今再次推出单曲肯定会赢得很多关注。
VG战队英雄联盟分部的官方微博在9月10日下午发布了最新的英雄联盟人员变动公告，其中主教练Kkoma正式解约恢复自由人的身份。
2020年8月28日，在今天英雄联盟开启了新的活动灵能秘宝，可以获得很多限定的皮肤，一些小伙伴还不清楚这个灵能秘宝的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
2010 年，腾讯游戏嘉年华现场，腾讯宣布推出TGA赛事，首届赛事 9 个项目，其中《英雄联盟》位列其中。彼时的《英雄联盟》国服尚未公测，但赛事已经先行启动，赛事和游戏，从一开始这两者就深深的绑定在了一起。
英雄联盟S10全球总决赛的抽签分组什么时候开始，今年的S10总决赛的分组对阵情况是什么样的呢，这里我们来看下S10全球总决赛抽签和分组对阵介绍。
8 月 24 日， 2020 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在海南举办。英雄联盟电竞赛事相关信息也在会上被公布，其中，最受关注的 2020 英雄联盟全球总决赛公布了决赛地点、赛程计划等重要内容。
近日，微博与腾竞体育就“英雄联盟 2020 全球总决赛”达成合作，获得赛事部分场次的直播版权以及全程赛事的短视频传播权益。
15 日晚，英雄联盟全球总决赛S10 抽签仪式举行。S10 的抽签仪式让早已沉静好长时间的电竞圈，再一次活跃起来。当最后结果出来之后，不论是现场或是在别的地区的解说主播，都开始进行了一波自己的深入分析。但不可置否的是，基本上任何人都很比较看好LPL。
英雄联盟S10 全球总决赛什么时候开始?具体赛程一览随着各大赛区的季后赛结束，英雄联盟S10 全球总决赛也要即将开幕，在年初时，有不少人都怀疑这场比赛是否还能成功举办，不过还好的是，目前抗疫成功，S10 还会如期在中国举办。赛制上与以往的S赛一样，今年的全球总决赛依然分为入围赛、小组赛、淘汰赛以及总决赛四个阶段，入围赛将会在 9 月 25 日开始， 12 支战队分为四个小组，只有前两名才可以入围淘汰赛，淘汰赛最终获胜的 4
流媒体音乐服务商Spotify宣布，已获Riot Games旗下《英雄联盟》电竞项目的“音频服务”多年独家经营权。该服务包括原声音乐授权、游戏集锦、战队队员采访和播客。有意思的是，这项合作正赶上 9 月 25 日至 10 月 31 日在上海举行的《英雄联盟》S10 全球总决赛。
英雄联盟宣布在8月20日早上进行全区的例行维护，届时大家都进不去游戏，一直维护到中午的12点，所以下面就来为大家介绍一下此次英雄联盟的停机维护公告。
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 50 元购物券等。
英雄联盟在8月26日开启了浪漫七夕的活动，玩家们可以参与活动领取解锁七夕宝箱一个，其中含有精选的随机图标一个，算是不错的福利了，下面就来为大家分享一下浪漫七夕的活动地址。
英雄联盟在8月25日的傍晚6点正式的开启浪漫七夕的活动，很多玩家还不清楚这个浪漫七夕的活动详情，下面就来为大家详细的介绍一下。
英雄联盟官方在8月19日公布了最新的停机维护公告，宣布在8月20日的时候会进行全区的例行的维护，停机到中午的12点，很多玩家还不清楚是什么情况，下面就来为大家分享一下此次英雄联盟的维护公告。
8月27日至30日，一年一度的《英雄联盟》周年盛典将与广大玩家共同回忆过往，展望未来。由于多方面因素，本次盛会不支持线下观赛，但如此盛大的电竞盛会怎么能少了各位热情的召唤师？为此，英雄联盟联合云开发为各位玩家打造了一套百万玩家同时在线的聊天系统——内场观赛区，可供百万玩家同时在线交流，全面升级线上观赛与活动体验，带给各位召唤师们既是观众、又似故事参与者般奇妙的感受！ 内场观赛区互动界面玩家只需通过宇宙竞
中国上海， 2020 年 8 月 19 日——首个唯一只租不卖的自有品牌ROEHL与 2020 英雄联盟全球总决赛达成合作，成为中国区特约合作伙伴。借助这一电竞盛事，ROEHL将触达更多的年轻人群，打破其对家居产品的认知茧房，颠覆原有生活形态。ROEHL 是前拳头游戏中国区CEO叶强生（Johnson Yeh）开创的智能家居品牌。不同于传统的售卖模式，ROEHL采用L.a.a.S（Lifestyle as a Service）这一新商业模式，即以提供绿色环保轻生活的新式生活概念?
2020英雄联盟S10全球总决赛的赛程正式公布，入围赛将在9月25日开启，小组赛则是10月3日开始，最终的决赛安排在10月31日，下面我们来看下S10总决赛的赛程。
近日，汽车之家联合中国汽车技术研究中心有限公司发布了《 2020 年新能源汽车消费者满意度调研报告》。小鹏汽车G3 凭借综合满意度77. 63 分，一举..
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苹果在 2020 年秋季发布会上正式公布了第四代iPad Air，它的外形看起来像是 11 英寸的iPad Pro，拥有银灰粉蓝绿五种外壳颜色可供选择。采用的业..
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在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。..
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今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大..
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