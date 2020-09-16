iPhone12发布时间新日期曝光，10月20日举行发布会

苹果在9月16日举行了今年第一场秋季发布会，和大多数媒体预测的一样，这次的发布会没有公布iPhone12系列手机，而是发布了iPad Air4、iPad8、Apple Watch SE以及Apple Watch 6。很多人还是关心iPhone12会在什么时间发布，不少网友发现在苹果凌晨发布会的宣传视频中发现了菜单。

在苹果 9 月 16 日凌晨发布会的宣传视频中出现过两个日期，分别是 2020 年 9 月 30 日，标记为“New Event”（新事件，全天），这似乎在暗示这一天苹果将会公布一件重要的事情，这里猜测有可能是推出某款新的产品或者服务。

在另一个画面中出现了秋季拍卖会，时间为 10 月 10 日，在画面上海出现了“极富艺术感染力的佳作，均由残障人士创作”，这个活动看起来是为了帮助残障人士举行的公益活动。

以上两个时间都看起来不是会发布iPhone12，因此很多人猜测10月10日之后的某一天会是iPhone12真正的发布时间，按照以往苹果发布会的时间选择（大多数是周二来看），10月20日是最有可能的，这一天不是特殊的节假日，同时也是周二，很符合苹果一贯的发布会日期选择，所以10月20日最可能是今年iPhone12的发布时间。

在接下来一个月左右的时间，大家应该会看到更多有关iPhone12的消息，同时发布会时间也会很快确定。