苏宁易购将推出英雄联盟S10联合会员 售价49元

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苏宁易购将推出英雄联盟S10联合会员 售价49元

2020-09-15 21:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 50 元购物券等。

今日晚间， 2020 年英雄联盟S10 全球总决赛入围赛及小组赛抽签仪式举行。

苏宁易购11

今年 7 月底，苏宁易购官方宣布成为今年在上海举办的 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台，将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)。

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