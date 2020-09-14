阿里将宣布保密3年新业务 阿里动物园将增加新成员

站长之家(ChinaZ.com) 9月14日 消息：近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
据悉，阿里巴巴的业务均以动物名称命名，比如：天猫、蚂蚁金服、盒马鲜生、菜鸟快递等。
据 36 氪报道，阿里巴巴将在周三宣布新业务，属于一项全新的赛道，而且已在阿里保密 3 年。
站长之家(ChinaZ.com) 9月14日 消息：近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。
据悉，阿里巴巴的业务均以动物名称命名，比如：天猫、蚂蚁金服、盒马鲜生、菜鸟快递等。
据 36 氪报道，阿里巴巴将在周三宣布新业务，属于一项全新的赛道，而且已在阿里保密 3 年。
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
近日，北京动物园的网红大熊猫“福星”因为“头秃”引起网友热议。“福星”的头顶上出现一块“斑秃”，大概有两个硬币大小，已经有部分头皮裸露出来
【北京动物园网红大熊猫突然头秃】据媒体报道，北京动物园的网络大熊猫“福星”的头顶上出现“斑秃”，大概有两个硬币大小，已经有部分头皮裸露出来。北京动物园工作人员称，目前饲养员和兽医已经开始上药，毛发也正在恢复生长中。
据市场消息称，阿里巴巴已经暂时停止了对印度公司的投资计划，未来至少六个月内都不会再向印度投出一分钱。不过，阿里暂不计划在已经投资的印度公司中减持股份，或者完全退出投资，后续具体如
沿用多年的阿里P序列从 8 月 25 日开始正式退出互联网江湖。今天( 8 月 26 日)下午，据36 氪报道，阿里在昨日取消内部系统“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，核心原因是促进工作上班扁平化，鼓励内部平等沟通。
不止八五折 更有超低一口价8月20、21、24日三天,阿里IT日在西溪园区正式进行,而闪修侠作为其中唯一一家智能硬件维修服务商,从开展第一天起,就受到了阿里人的关注、咨询下单。作为第三方手机维修业务的领跑者,闪修侠此次给到阿里同学们的优惠力度也是相当大,在整体维修折扣85折的基础上,更有多款电池产品限定一口低价的特惠,远低于平台常规定价,诚意满满。整套维修服务由闪修侠的两位资深工程师现场全权负责,专业维修工具箱、对应的
阿里巴巴昨日取消内部系统的“P”序列职级显示，员工在邮件、钉钉、内网等系统中已无法再看到彼此职级，只能看到所属集团部门，对此阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在朋友圈表示：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”阿里内部分为两个职业序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，其中“P”代表专业序列，包括程序员、产品经理等大多员工；“M?
据杭州新闻消息，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇表示，经过多年努力，阿里巴巴目前国内消费者已经接近了 10 亿，海外消费者年度规模也到达了1. 8 个亿。“我们有着更长期的目标：到 2036 年，我们希望能够服务全球 20 亿的消费者。”
近日，阿里推出了一款名为「阿里云网盘」的 app。其开发者为阿里旗下的阿里云团队，定位是为 C 端用户提供可靠安全的存储备份及智能相册等服务的网盘产品。目前，该 app 采用的是邀请方式注册登录，还没有提供大规模下载，App Store 上架不到一天就下架了。
当地时间8月17日，美国对华为再下狠手，将华为的38家子公司列入“实体清单”，至此经过三轮打击，已经有多达152家华为关联公司、子公司被美国“封杀”。同时，一系列中国
今日，针对“阿里取消内部系统P序列职级显示”的报道，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅回应称：“是的。阿里从来不靠职级管理。但阿里永远要直面未来管理的多元性。”据悉，阿里内部分为两个职业序列，分别为“P(Profession)”和“M(Management)”，其中，“P”代表专业序列，诸如程序员、产品经理等大多员工都在该序列;“M”则为管理序列，需要具备管理团队的经验和能力。
中国互联网行业，即便是看起来再铁板一块的赛道，也总会出现新的玩家，而当这个玩家是巨头的时候，你就知道洗牌的时候又要到了。
数字是上帝的语言，计算则是人类的工具！在追逐真相与梦想的道路上，人类已经打破计算的桎梏，凭借着超强的云计算能力，将数字化时代那神秘的一页轻轻开启！“其中的功臣之一，必定有阿里云的身影，因为它的计算能力全球第一！”阿里云优惠网（www.aliyun.net.cn）负责人表示。根据全球顶尖资讯机构的评估报告显示，在经过一系列严格的专业测试后，阿里云凭借着雄厚的实力与技术，不负重望于计算大类中以92.3%的高分一举夺冠；同时
熟悉互联网业内的朋友，相信都听说过，阿里巴巴内部分为两个职级序列，分别为“P（Profession）”和“M（Management）”，对应技术和管理岗。一般来说，“P”代
直播电商的战火延续了大半年，一片喧嚣过后，行业整体开始回归商业本质。直播电商中的ToB属性变得更加重要。一极是内容平台，抖音和快手加速补课，以期弥补商业能力，提升交易的效率和质量，另一极是电商平台，作为商家直播的第一平台，淘宝扎实的供应链优势已经开始展现。
今年，颇有些荒诞感的是，在网约车、外卖这两个曾展开过轰轰烈烈补贴大战的战场，经历约五年的秩序组建、休生养息后，又同时出现了补贴战重演的苗头。
昨日，阿里巴巴取消了内部系统的“P”序列职级显示，员工之间互相无法再看到彼此的职级，只能看到所属集团部门。这是继取消周报、不鼓励低效加班/会议后，阿里内部采取的又一提升组织效率的措施。
此前阿里宣布了一个新的产品——阿里云网盘teambition，大家都对这网盘给予厚望，想去申请参加内测，但是不知道具体的官网地址，下面就来为大家分享一下阿里云网盘teambition的官网地址。
今日，2020年达摩院青橙奖揭榜，浙江大学的90后少女博导赵保丹成为10名获奖者中唯一的女生，年仅29的她收获了100万奖金和阿里全位科础资源支持。
9月14日消息，如涵控股对外发布了截至6月30日的2021财年第一季度财报，数据显示，如涵第一季度总净营收为人民币2.804亿元（约合3970万美元），同比..
公益扶贫代言人、贫困学生资助者、抗洪抢险物资捐赠人，如果这么多正能量满满的头衔都集中到一个人身上，你或许会以为这应该是一位名人、明星或..
在国内发布之后，9月14日下午，OPPO也发布了CorlorOS 11海外版，依然是最早升级安卓11的系统之一，UI全面可定制，同时系统响应速度提升32%。谷歌9..
前段时间电视剧《庆余年》热播，爱奇艺等视频网站针对这部热播剧开启超前点播模式，该收费模式被戏称为“VVIP”。与此同时，爱奇艺因超..
综合目前的消息，苹果将于 9 月 16 日凌晨 1 点举行发布会，但有传言称，这次发布会只有 Apple Watch 和新款 iPad ，可能不会发布iPhone12 等手机..
华为举办了HDC 2020大会，在本次会议上华为消费者业务云服务总裁张平安向全球的开发者和合作伙伴介绍华为HMS的最新进展。华为HDC 2020大会的举办，..
9月9日下午，由勾正数据携手中国无线营销联盟MMA China举办的“智引屏起”2020家庭数据营销创新论坛于上海凯宾斯基大酒店顺利举行。中国广告协会、..
8月31日，工信部公开通报了101家存在侵害用户权益行为App企业的名单。根据工信部最新通告，截至目前，经第三方检测机构核查复检，仍然有23款App未..
距离苹果秋季发布会越来越近，也有很多用户开始关注苹果新品的消息。根据已知的信息来看，新一代iPhone12 大概率将在今年 10 月正式发布，而Apple..
儿童是上帝赐予的宝贝，关爱他们，快乐成长是每一个父母的职责。而且要孩子快乐成长，不能让孩子吃的饱，穿的暖就够了，还不能让他们玩的开心，心..
Uber本周将反对禁止其在伦敦运营的决定，寻求继续在其重要国际市场运营。报道称，预计Uber将在听证会上辩称，它已经解决了当地交通监管机构——伦..
【徐州共享电动车自带头盔】据央视新闻消息，近日部分共享单车企业已为徐州投入使用的共享电单车配备了安全头盔。安全头盔和车把之间设有防盗伸缩..
这段时间，《重启之极雷听海》第二部正式开播，这部剧还是由原班人马演绎，故事剧情承接第一季，主要讲了吴邪与白昊天两人一同闯死档区，第一季中..
近日多地倡导骑电动车戴安全头盔，那么如果骑的是共享电动车怎么办呢？提前准备头盔实在不方便。据国内媒体报道，日前，江苏省徐州市部分共享电动..
9月15日，美国对华为的新禁令正式生效。已知消息显示，当日起台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为。9月8日，..
2020年二季度,中国经济增长3.2%。在新冠肺炎疫情依旧肆虐全球之时,中国经济已经企稳回升。这离不开全国1.23亿户市场主体的共同努力。如今,积极复工..
9 月 15 日，美国对华为的新禁令将正式生效。当日起包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。今年 8 月，余承东在中国信息..
全球顶尖科技盛会——2020云栖大会将在9月17日在在线拉开帷幕，本届大会以“数智未来，全速重构”为主题，聚集众多科技大咖和产业生态，智能交通和..
疫情之下，很多人的创业计划暂时被搁浅，旅游酒店行业经历着前所未有的寒冬，艰难的生存下，是对疫情结束后的繁荣的期盼。尽管许多酒店品牌纷纷推..
2020年苹果秋季发布会的新品消息已经被曝光了很多，除了备受瞩目的iPhone12之外，其实还有很多款新产品值得大家关注，以下我们来就盘点今年苹果秋..