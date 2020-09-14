阿里将宣布保密3年新业务 阿里动物园将增加新成员

站长之家(ChinaZ.com) 9月14日 消息：近日，有多家媒体收到了来自阿里巴巴的邀请函，该邀请函上印着一个梅花型的动物脚印，并标注了“9 月 16 日阿里巴巴动物园，有新动物出没”的字样。

据悉，阿里巴巴的业务均以动物名称命名，比如：天猫、蚂蚁金服、盒马鲜生、菜鸟快递等。

据 36 氪报道，阿里巴巴将在周三宣布新业务，属于一项全新的赛道，而且已在阿里保密 3 年。