华为王成录：已有1200万台第三方产品支持鸿蒙系统

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 华为最新资讯 > 正文

华为王成录：已有1200万台第三方产品支持鸿蒙系统

2020-09-11 15:20 · 稿源：站长之家

在今日的华为开发者大会上，华为消费者软件部总裁王成录公布数据称，截至目前已经有 20 多个产品种类、共 1200 万台第三方的产品支持鸿蒙系统。一年时间，几亿台设备应该不为过。同时，美的已经组建了鸿蒙的开发团队，已经开发出 15 款搭载鸿蒙系统的产品，双 11 就推向市场。

京品手机 华为 HUAWEI nova 5 Pro 前置3200万人像超级夜景4800万AI四摄麒麟980芯片8GB+128GB绮境森林全网通双4G手机
京东自营
￥2199


网友热搜:

华为系统默认能删吗华为鸿蒙系统发布会mate30是鸿蒙系统吗华为荣耀9系统更新华为自主研发新系统华为为什么不用阿里云系统华为系统应用怎么卸载华为荣耀8刷miui系统华为c8812系统华为手机系统升级官网鸿蒙至尊兑换系统华为m6支持window系统吗
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
ofo自动续费 Ribbon acid Groupby springmvc rpc ip加速器永久免费 百度世界2020大会 磁力链接 telnet

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM