华为王成录：已有1200万台第三方产品支持鸿蒙系统

华为官方已经确定， 9 月 10 日将举行 2020 年的 HDC 开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。据硅谷分析狮消息，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙 2.0，相较于鸿蒙 1. 0 来说（只是用在了智慧屏上），其会应用在华为的国产 PC、手表/手环、车机产品上。针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。