华为王成录：已有1200万台第三方产品支持鸿蒙系统

在今日的华为开发者大会上，华为消费者软件部总裁王成录公布数据称，截至目前已经有 20 多个产品种类、共 1200 万台第三方的产品支持鸿蒙系统。一年时间，几亿台设备应该不为过。同时，美的已经组建了鸿蒙的开发团队，已经开发出 15 款搭载鸿蒙系统的产品，双 11 就推向市场。
在今日的华为开发者大会上，华为消费者软件部总裁王成录公布数据称，截至目前已经有 20 多个产品种类、共 1200 万台第三方的产品支持鸿蒙系统。一年时间，几亿台设备应该不为过。同时，美的已经组建了鸿蒙的开发团队，已经开发出 15 款搭载鸿蒙系统的产品，双 11 就推向市场。
2020年华为开发者大会今日召开，华为宣布鸿蒙系统升级至2.0版本。
在今日下午的 2020 年华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，除了华为智慧屏，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统。此外，美的、九阳将很快发布搭载鸿蒙系统的家电产品。
华为曾在去年发布了鸿蒙系统，获得很多用户的关注，有关安装鸿蒙系统的手机也有很多人在关注。最近有供应链消息称，随着 HMS 生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。
去年，美国将华为列入“实体清单”后，包括谷歌在内的企业获得了为期一年的临时延长令，但已经在最近过期。对于Android断供的担忧，华为方面澄清，有无GMS的设备，都能正常更新，没有
DoNews 8月16日消息（记者 丁凡）今日，供应链最新消息称，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。上周华为董事、战略研究院院长徐文伟公开表示，华为对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了?
自华为受到美国制裁以来，该公司的一举一动都更受关注。据媒体报道，华为消费者业务CEO余承东近日宣称华为鸿蒙系统已投入上亿元，体验一直在改善。该系统现在能达到安卓70%-80%水平，但是每天、每周、每月都在改进。
据华为官网消息，2020 华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举办。据了解，此次会议包含三大重点主题：鸿蒙系统、HMS Core 5. 0 及 EMUI 11。
9月10日消息，在今天的华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录透露，EMUI 11和Magic UI 4.0同步开启内测。EMUI 11 在今日正式开启Beta 版本，支持华为P40、Mate 30、MataPad Pro系列等10款机型；Magic UI 4.0计划将于9月中旬开启内测招募活动，荣耀30系列和荣耀V30系列成为首批搭载机型，更多机型在后续升级计划中。值得一提的是，EMUI 11和Magic UI 4.0采用了相同的技术平台，支持EMUI 11和 Magic UI 4.0
华为此前已经宣布9月10日将举行2020年的HDC开发者大会，官网上已经公布的会议日程显示，这次大会主题有三大重点——鸿蒙系统、HMS服务及EMUI 11系统。HDC开发者大会时针对华为生态系
在 9 月 10 日开幕的HDC2020 上，华为正式发布了全新的EMUI11 操作系统，更强大的分布式玩法成为了EMUI11 的亮点。华为P40系列、Mate30系列、MatePad Pro系列等十款机型已经开启了Beta，感兴趣的小伙伴可以去体验一下。另外，荣耀也正式宣布Magic UI 4. 0 来了。
据财联社报道，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在 2020 中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。
在今天的2020中国汽车论坛上，华为公布了三大鸿蒙车载OS系统，同时还宣布已经有大量合作伙伴基于鸿蒙OS进行开发。根据智能汽车解决方案BU总裁王军所说，这三大鸿蒙OS分别是——鸿蒙
今日华为开发者大会上，华为消费者业务CEO 余承东宣布鸿蒙系统升级到2.0版本，并且将在今年逐步开放给开发者，明年所有华为手机即可装载鸿蒙2.0系统。据余承东介绍，鸿蒙OS 2.0版本将面向应用开发者发布Beta版本，今日大屏、手表、车机领域的开发者将能使用该版本，包括SDK、文档、工具、模拟器等工具；到今年12月该版本将开放给手机领域的应用开发者。此外，鸿蒙系统开源的时间线为：今天开源给所有内?
9月10日下午，华为2020开发者大会正式举行，在大会上，华为消费者业务CEO余承东上台演讲时表示，华为鸿蒙2.0将在2021年推出，并且会支持手机。
今日，华为在东莞松山湖召开HDC 2020开发者大会，主要围绕鸿蒙、EMUI等核心主题展开。在余承东官宣后，华为消费者业务软件负责人王成录博士就鸿蒙2.0展开深入讲解。王博强调，鸿蒙不是手机系
华为官方已经确定， 9 月 10 日将举行 2020 年的 HDC 开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。据硅谷分析狮消息，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙 2.0，相较于鸿蒙 1. 0 来说（只是用在了智慧屏上），其会应用在华为的国产 PC、手表/手环、车机产品上。针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。
操作系统相当于一部手机的灵魂。这话一点不夸张。如果抛开品牌和价格的因素，一款手机长得好不好看决定了你会不会把它带回家，而系统好不好用则决定你会不会用得长久。甚至有时，一次大版本系
在8月29日举行的亚布力中国企业家论坛上，对于鸿蒙OS(HarmonyOS)使用在手机上的时间点，华为消费者业务CEO余承东表示，今年先不发布这个计划，明年有可能。
9月10日下午，2020年华为开发者大会今日召开，华为消费者业务CEO余承东表示，鸿蒙OS 2.0全面使能全场景生态，正式面向应用开发者发布Beta版本，2020年12月将发布手机版本，明年华为智能手机将全
今天下午，华为开发者大会正式在东莞松山湖举行。会上，华为宣布推出鸿蒙OS 2.0，并正式面向应用开发者发布Beta版本。华为消费者业务CEO余承东表示， 12 月份将会发布鸿蒙手机版本，提供有SDK、文档、工具和模拟器。这意味着明年华为的智能手机将全面升级支持鸿蒙OS2.0。
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9月10日，华为在开发者大会2020上正式发布了鸿蒙OS 2.0，并宣布即日起将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源。此后，2021年4月将面向内..
2020年度开发者大会上，华为带来了鸿蒙OS 2.0，带来了EMUI 11，也带来了HMS的最新进展，标志着华为手机在海外生态已经基本独立于谷歌GMS。华为云服..
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