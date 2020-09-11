高德地图上线“高德指南” 覆盖350个城市

又到七夕，看着人潮中来来往往的情侣，而自己面对喜欢的人却还是迟迟不敢告白？你缺少的不只是梁静茹给你的勇气，还有一辆载着你奔向Ta的“告白专车”和一大波告白助攻！今年七夕节，由高德打车发起，优品会员制社交电商悦淘、知食米酒、榴芒一刻等共同参与的一场主题为“勇敢爱 去表白”七夕告白专车活动即将启动。8 月 25 日活动当天，北京地区用户在高德打车页面，选择“AA出行”或者“及时用车”，即有机会呼叫“告白专车”。?