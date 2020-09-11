高德地图上线“高德指南” 覆盖350个城市

今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地图上搜索“高德指南”或者“城市名+指南”，即可查看各城市的高德指南榜单。
今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地图上搜索“高德指南”或者“城市名+指南”，即可查看各城市的高德指南榜单。
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。
地图导航虽然现在普及率很高，但人们在使用时仍然需要一定的理解成本，尤其一些复杂的岔路口，理解起来需要更长时间，但哪怕只是几秒，在高速行驶过程中就有可能错过关键路口。今天，高德地图
9月11日，今天，高德地图小团团导航语音正式上线，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员。大家在高德地图搜索“小团团”即刻下载，大小12.17M。也可以，进入高德地图，点击
9月8日消息，在2020中国国际服务贸易交易会交通领域分论坛上，北京市交通委员会、北京市生态环境局联合高德地图等平台共同启动“MaaS出行 绿动全城”行动，基于北京交通绿色出行一体化服务平台（MaaS平台）推出绿色出行碳普惠激励措施。即日起，在北京市域范围内，市民通过高德地图等平台使用骑行导航、步行导航或用公交、地铁方式出行，均可获得相应的碳能量。市民个人账户中的碳能量既可用于公益性活动，也可在高德?
近日，高德地图迎来了前行升级，在最新的v10. 60 版本中，高德地图上线了手机端的AR驾车导航功能，用户只需一部手机和一个支架即可体验路线、方向和车道级实景导航。
今天，高德地图官方宣布，小团团导航语音来啦，将于9月11日独家上线高德地图。至此，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员，相信在导航过程中，会给司机带去不少乐趣。高德还提到，今
8月11日消息，近日，高德打车推出企业用车服务，正式上线高德打车企业版，帮助企业实现公务出行数字化升级，降低企业公务出行成本。高德打车企业版同样采用聚合打车模式，让企业员工可以一键全网叫车、全网比价。同时，高德打车企业版免收开发费、服务费及其他附加费用。据介绍，高德打车企业版覆盖超过360个城市，提供出租车、经济型、舒适型、豪华型、商务型等多类型用车服务，通过全网比价，用更低费用获得同类型、
提到房车，很多人第一个联想到的词就是“贵”，“有钱、有闲”才能玩得起。其实，房车也分不同的类型，比如整车配置的B型、C型房车，可能要几十万，但也有便宜的，例如拖
近日，高德打车推出企业用车服务，正式上线高德打车企业版，高德打车企业版同样采用聚合打车模式，让企业员工可以一键全网叫车、全网比价。同时，高德打车企业版免收开发费、服务费及其他附加费用，并限时推出新企业入驻充值返现活动，充值1000元送600元，充值5000元送3200元。
9月3日消息，近日，高德打车在北京上线“北汽出租”，与“金银建出行”一起出现在经济型网约车服务中。乘客可以在线呼叫北京北汽出租公司旗下的巡游出租车。这是继“金银建出行”之后，高德打车在北京上线的第二个巡游车网约化合作项目。此外，高德打车还与新月联合、北方北创等北京多家大型出租车企业达成了巡游车网约化合作，项目即将上线。以上公司旗下的巡游出租车陆续接入高德打车后，上线车辆将超过3万辆，接近?
在大部分人的印象之中，自动驾驶汽车离我们还很远。但实际情况却是，自动驾驶汽车已经来到了我们身边，并且也在悄无声息的改变着我们的生活。8月17日，自动驾驶初创公司AutoX，在上海的自动驾
8月14日消息，高德地图宣布，推出AR导航行业解决方案，为用户带来部分高端豪车才有的AR实景导航、碰撞预警等安全辅助、精细化导航等功能。该解决方案让行车记录仪的摄像头在驾驶场景中充当“眼睛”，记录仪通过Wi-Fi与导航应用联通，汽车中控屏作为视觉展示的终端。未来，不需要专门购买一辆支持AR导航的汽车，只需要有一款行车记录仪，就能低成本地体验AR导航带来的驾驶乐趣。具体来看，该解决方案开放了三大能力：首
8月28日消息，北京银建出租汽车有限公司今日对外披露，“金银建出行”驾驶员接单总量已达到上线初期的3倍，驾驶员日均收入增长30%。今年5月，北京银建出租与高德打车达成巡游出租车网约化合作，开展巡游车网络预约叫车服务。高德打车上线“金银建出行”，乘客可以通过互联网呼叫巡游出租车。数据显示，经过3个月的运营，“金银建出行”驾驶员接单总量已达到上线初期的3倍，驾驶员日均收入增长30%。“金银建出行”为司?
又到七夕，看着人潮中来来往往的情侣，而自己面对喜欢的人却还是迟迟不敢告白？你缺少的不只是梁静茹给你的勇气，还有一辆载着你奔向Ta的“告白专车”和一大波告白助攻！今年七夕节，由高德打车发起，优品会员制社交电商悦淘、知食米酒、榴芒一刻等共同参与的一场主题为“勇敢爱 去表白”七夕告白专车活动即将启动。8 月 25 日活动当天，北京地区用户在高德打车页面，选择“AA出行”或者“及时用车”，即有机会呼叫“告白专车”。?
2020高德出行节线上发布会上，阿里巴巴合伙人、高德集团总裁刘振飞称，今年的疫情改变了很多，云端开发布会、出门扫健康码，各行各业都在加速着数字化，出行行业尤其典型。但“危中有机”，数字化是最好的答案。刘振飞认为，过去半年的实践已经证明了出行行业数字化的巨大潜力。随着跨省游的恢复，国内游正在快速升温，十一黄金周临近，旅游出行行业需要更彻底的数字化，不仅为用户的安心出游保驾护航，
自动驾驶汽车初创公司AutoX宣布在上海公开推出自动驾驶出租车服务，被称为 “机器人出租车” (RoboTaxi)。AutoX产品接下来将于滴滴展开竞争，后者于6 月底在上海推出了自己的机器人出租车试点项目。
最近在抖音上有不少的用户在玩“足迹地图”这个玩法，不少人想知道在哪里可以看到足迹地图功能，具体的开启设置方法是什么呢，以下我们来看下抖音足迹地图的具体设置方法。
跨界合作这么火，前有肯德基×玛丽黛佳、后有网易云音乐×农夫山泉、江小白×同道大叔、百事×凡士林，然后突然喜茶×茶颜悦色的约会照曝出，让单身狗们默默转身去喝了一口快乐柠檬。各种各样的联名潮品让话题年年有，今年特别多。眼花缭乱之余，真是的步子跨的越大，越不相关的跨界越“真香”吗?思创客品牌咨询近期也对跨界合作如何实现品效合一这个话题进行了一番研究。首先我们本着严谨的研究态度正本溯源，先看下跨界的定义:跨
进入以品质至上、精致为先的新消费时代以来,我们开始把凝视的焦点越聚越小、把生活的细节越放越大,比如控制着居家光明的开关插座,早已不再是门边墙角的小角色,而是整屋设计里体现品位的点睛之笔。同时,高品质的开关插座也是家中防止触电起火、保障用电安全的专职守卫。为了更好地提升家居用电的安全能级和品质标准,西门子首创了“家居电气强弱电整屋解决方案”,更加适应当代家庭的大容量、长时间用电需求,通过综合布局电能在家居环
作为一家负有社会责任感的消费金融公司，北银消费金融公司始终坚持把最佳的服务奉献给客户，服务理念贯穿业务发展全过程。为推动金融知识宣传普及工作，全方位抓好社会公众金融知识教育，特别是加强在校学生金融知识普及，北银消费金融公司特总结了一份暑假防诈骗安全指南。愉快的暑假生活已经开始，对于同学们来说已经到了休闲时间。但在我们看不见的角落，却依然有人蠢蠢欲动，觊觎着同学们的钱包。请同学们一定要提高警惕，特别
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9 月 10 ..
8 月以来，关于Scratch报道层出不穷，在这些声音的推动下，目前Scratch官网和平台论坛已在内地被禁止访问，软件仅支持离线版本，其中涉及到网络相..
今天，高德地图正式上线大数据出游指南“高德指南”。据了解，“高德指南”覆盖国内 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐，可以基于十亿“过来人..
据微博博主“冰宇宙”爆料称，苹果要求三星显示器公司提供大量可折叠手机屏幕样品，并希望独家供应一年的量。有人认为，这暗示着苹果已经开始对折..
据外媒报道，苹果方面应该没有放弃京东方的屏幕供应。虽然有消息称此前京东方的屏幕没有达到iPhone12 系列的标准，但有爆料称京东方依旧为苹果保留..
最强蜗牛每天都会放出密令，有可能是一天一个，也就可能是一天多个，很多玩家还不清楚最强蜗牛今天的最新密令是什么，下面就来为大家详细的介绍..
国际权威的商业新闻媒体Business Insider日前对外发布了“ 2020 亚洲商业变革百人榜”(100 people transforming business in Asia)，作为“泛娱乐..
9月10日消息，十一黄金周前夕，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖国内350个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。疫情让说走就走的无计划出游变得更..
00后这一代人，可能对于摩托罗拉已经没多少印象了。但在80、90后眼中，它绝对是一个时代的符号，一个可以怀念的“按键打字盲发短信”的青葱岁月。..
华为nova7 SE发布后受到了很多朋友喜欢，现在有爆料称这款手机的新版本要来了! 9 月 11 日，数码博主@数码闲聊站 爆料称，华为nova7 SE新版本要上..
据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至 2020 年第二季度，美团和饿了么两家已包揽了外卖市场近95%市场份额，双头垄断格局逐渐形成。..
距离2021年仅剩下110多天了，主要厂商都开始了新旗舰机的准备工作，就安卓阵营来说，无疑将围绕骁龙875芯片平台布局。来自博主数码闲聊站的最新爆..
今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地..
9 月 8 日晚，酷开 2020 秋季新品发布会在深圳举行。发布会上，酷开电视除了推出全新的P70 75智慧剧幕之外，也回顾了自品牌成立以来取得的成绩。从..
2020 年 8 月 21 日，为期四天的中国国际电梯展览会在上海国家会展中心圆满落幕。来自成都的视觉AI品牌—梯智眼，凭借领先的视觉AI技术，结合对电..
如今很多人已经不想去电影院，反而觉得在家享受大屏更加舒服。无论是看电影或者球赛，超大屏的投影仪就像是私人家庭影院，可以带来不一样的感受。..
导致一个人肥胖的因素有非常多，如每天的食物摄入量过多、久坐不运动以及先天遗传的肥胖症等等，都会导致体重飙升等问题。不过，如今随着科学的不..
当地时间 9 月 10 日，西班牙网友Elena在“随手拍”海尔网站上传了一组名为“漂亮酒柜”的照片，并配文:“想带一台回家”。照片中，两个人举着红酒..
9月11日消息，Canalys在其最新的预测报告中预计，2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台，预计2020年智能手机出货量总额将比2019年全年同比下..
9月11日消息，据国外媒体报道，大数据公司Palantir最近向SEC（美国证券交易委员会）提交的文件显示，该公司估值约105亿美元，较5年前缩水一半。Pa..