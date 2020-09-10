乘联会：8月特斯拉Model 3销量1.18万辆

9 月 8 日，蔚来创始人李斌在汽车新商业地理节目中表示，特斯拉是一家优秀的汽车企业，但蔚来汽车追赶特斯拉并没有想象的那么不可逾越。李斌认为，只要设定一个目标，持续地投入，是可以达到特斯拉同样的成就的。李斌称，蔚来给自己设定了一个更高的目标。特斯拉从成立到量产交付models用了 9 年的时间，而蔚仅用了 3 年，就完成了从 1 万辆销量到 2 万辆销量到 5 万辆销量这样的成绩。