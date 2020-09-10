乘联会：8月特斯拉Model 3销量1.18万辆

据乘联会最新数据显示，特斯拉Model3 的 8 月销量为1. 18 万辆，较 7 月1. 1 万销量再增长7.2%。
据乘联会最新数据显示，特斯拉Model3 的 8 月销量为1. 18 万辆，较 7 月1. 1 万销量再增长7.2%。
特斯拉“拒付门”事件仍在持续发酵之中。昨日，同在拼多多上团购特斯拉的上海用户对外表示已经成功提车，引发此前被特斯拉拒绝交付的武汉用户不满。该用户对媒体表示，他是一名快递员，曾在武汉打工10年，从小喜欢科技产品，也欣赏马斯克的极客精神。他称，他一直想买一辆特斯拉，但一直没有攒够钱。该用户无法理解特斯拉拒绝向他交付的行为，他对媒体表示，“如果特斯拉和拼多多有矛盾，那他应该去找拼
在特斯拉和拼多多几番“交手”后，舆论不断反转，但特斯拉并不占上风。日前，特斯拉“拒交门”事件又有新进展。 8 月 18 日晚间，有报道称宜买车和拼多多协助武汉车主成功提车。同时该车主称是使用家人名义下单，因为自己名字被拉黑，无法购买。
今日，拼多多方面透露， 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主成功提车，并已为车辆上险。
昨天下午，特斯拉客户支持微博回应失控事故：事故发生后特斯拉高度重视，相关声明一直在首发新闻下方可以查看，从未删除，为保护客户以及相关人员隐私，目前不方便发布其他信息。
最近几天特斯拉股价疯涨，市值超过3700多亿美元，马斯克也成为全球第四大富豪。这一切还得靠特斯拉电动车逐渐受到认可，现在连专用约会APP——Tesla Dating都有了，想用它得有辆特斯拉
之前写了拼多多和特斯拉的逼格之战之后，收获了很多问题，其中有一个问题特别有趣，那就是到底有没有可能拼多多和特斯拉达成双赢呢?
据Business Insider报道，加拿大的“e-commerce entrepreneur”和特斯拉粉丝Ajitpal Grewal专门针对特斯拉车主开发了一款约会软件“Tesla Dating”。据了解，这款软件仅限特斯拉车主使用，要想使用它，必须要证明你是拥有一辆特斯拉，否则无法注册使用。
【特斯拉支持团购车主向拼多多维权】据媒体报道，针对来自湖北的拼多多团购车主被拒绝交付一事，特斯拉回应表示，若该车主通过官方渠道下单，特斯拉将提供一定的弥补措施；如果车主决定起诉拼多多，特斯拉提供法律援助。
9 月 8 日，蔚来创始人李斌在汽车新商业地理节目中表示，特斯拉是一家优秀的汽车企业，但蔚来汽车追赶特斯拉并没有想象的那么不可逾越。李斌认为，只要设定一个目标，持续地投入，是可以达到特斯拉同样的成就的。李斌称，蔚来给自己设定了一个更高的目标。特斯拉从成立到量产交付models用了 9 年的时间，而蔚仅用了 3 年，就完成了从 1 万辆销量到 2 万辆销量到 5 万辆销量这样的成绩。
9月7日消息，9月5日下午，四川南充双福街一辆特斯拉失控，撞上路边多个行人，导致2人死亡、6人受伤和多车受损。警方通报，司机刘某已被警方控制，经初步检测刘某排除酒驾、毒驾嫌疑，事故原因还在进一步调查当中。发生车祸5小时后，特斯拉官方微博发表声明，称根据对车辆数据的分析显示车辆没有发生故障，会尽全力配合警方的调查工作。随后，有网友称，该回应微博被删除。今日下午，特斯拉官方微博再度发声回应称，事?
就在刚刚，特斯拉拒绝向武汉团购车主交付汽车一事又有了新的进展，特斯拉表示，在所谓“武汉车主交付”的报道中，使用的拖车、签字文件以及交付操作流程均不符合特斯拉交付规范，非特斯拉正常流程。对这种通过自导自演制造新闻，恶意误导舆论的做法表示强烈愤慨，并奉劝相关方遵守基本的商业道德底线，停止为了自身利益玩弄公众舆论和消费大众情绪。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
9月1日消息，据国外媒体报道，福特的首席执行官（CEO）吉姆?哈克特（Jim Hackett）表示，特斯拉的电池战略“没有任何优势”。尽管大多数大型汽车制造商投入了数十亿美元用于“移动项目”的研发，包括与推进电动汽车直接相关的项目，但它们的做法各不相同。一些制造商（例如特斯拉）通过建造电池厂来实现自给自足，另一些制造商则满足于与供应商达成协议。福特的领导人称，该公司采取了后面一种方式。据悉，福特的电动?
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
DoNews8月12日消息（记者 翟继茹）12日，美股交易后，特斯拉发布公告称，董事会将以分红形式对其普通股进行1:5的拆分。受此消息影响，特斯拉盘后股价一度上涨近7%。CNBC估算，拆分后股票后特斯拉的股票价值约为297美元。拆分股票可以让员工和小型投资者更容易获得特斯拉股票。数据显示，过去12个月，特斯拉的股价上涨了近乎500%。特斯拉最新财报显示，第二季度特斯拉电动汽车总体产量为82272辆，环比下降20%。其中，第二季度Model
【武汉被拒车主将起诉特斯拉】据媒体报道， 8 月 17 日，武汉被特斯拉拒绝交付的准车主在接受梨视频采访时表示，将起诉特斯拉。此前，特斯拉已于 8 月 14 日晚间关闭了来自该拼多多团购车主的Model3 订单。原本这个订单本应该在 8 月 13 日进行交付。
最近和平精英开启的特斯拉活动还在继续，不过有的玩家在最近找不到特斯拉的抽奖活动入口了，下面就来为大家详细的介绍一下和平精英特斯拉活动入口在哪。
14晚，对于特斯拉拒绝向拼多多“限时秒杀”团购车主交付Model 3一事，拼多多小二乐福回应表示，已消费者处证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。拼多多称，已和宜买车为该名消费者提供2万元车款补贴。拼多多表示，“特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为补贴方对此表示遗憾，但我们支持消费者依法维权，并积
针对特斯拉方面刚刚发出的声明，湖北团购车主回应称，不要特斯拉的补偿，自己要起诉特斯拉。自己之前就是在特斯拉官网上下的单。此前，特斯拉方面曾表示，支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能地为消费者提供所需的法律援助
9月2日消息，2019年3月，最早一批特斯拉V3充电桩在美国旧金山一处停车场向用户开放。由于这款充电桩在家用车领域，采用了史无前例的250kW超高设计功率，官方为部署V3，需要以极为苛刻的条件筛选能够驾驭超高负载的电网。所以，直到2019年末，首批V3充电桩才在国内首次亮相。当时，特友们纷至沓来，有车主甚至在搭载2170电芯的标准Model 3上，体验到了“15分钟200公里”的急速补能体验。据一家国内媒体测试，老款ModelX?
【TechWeb】9月10日消息，TCL科技发布公告称，公司于2020年9月10日收到中国证监会通知，中国证监会上市公 司并购重组审核委员会（以下简称“并购重..
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司..
【TechWeb】9月10日消息，腾讯会议今日对外披露，上线245天，用户数已经突破1亿。与此同时，腾讯会议还发布了企业版。腾讯会议企业版最高支持2000..
今天下午，华为举行了HDC 2020开发者大会，发布了鸿蒙2.0系统、EMUI 11及方舟编译器2.0等全新系统及软件技术。这次的重点是软件生态，但是大家对华..
国家邮政局实时监测数据显示， 9 月 10 日，2020年我国第500亿件快件诞生。仅用时 8 个多月就完成500亿件快递业务量，不仅显现了我国快递发展的蓬..
在今日晚间的华为全场景发布会上，华为正式发布了FreeBuds Pro无线耳机。据悉，华为FreeBuds Pro耳机全球首发支持了动态降噪技术，充满电后单次通..
9月10日晚，华为全场景发布会上，华为发布了新一代TWS无线耳机——FreeBuds Pro，这是华为耳机中的新旗舰产品，全球首发动态降噪技术，..
9月10日晚，华为带来了全新升级款智能手表WATCH GT 2 Pro，外观升级，运动模式更丰富，还能在户外迷路时救你一命。作为WATCH GT 2的升级版，WATCH..
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9月10日消息，据媒体报道，飞利浦要出售家电业务，九阳和格力电器有意参与竞购，交易价值最高可达30亿欧元。值得注意的是，飞利浦还与美的、海尔等..
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