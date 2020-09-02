微信公众号上线号内搜索推荐功能 可自定义搜索关键词

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:近日，微信公众号新增号内搜索功能。公众号主可以自定义设置推荐搜索关键词，从而增加文章曝光。
用户点击文章中的搜索框进入该公众号搜索页面，既可以在搜索框中输入任意关键词，也可以直接点击公众号设置的推荐关键词。目前，推荐搜索关键词最多不超过 6 个。
功能上，号内搜索类似于百度搜索的下拉关键词，不同之处在于百度相关搜索是根据算法系统控制的，而公众号号内搜索则由公众号主自主设置，与号内文章关联度大，点击关键词即可跳转至包含关键词的内容页面。
站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:近日，微信公众号新增号内搜索功能。公众号主可以自定义设置推荐搜索关键词，从而增加文章曝光。
用户点击文章中的搜索框进入该公众号搜索页面，既可以在搜索框中输入任意关键词，也可以直接点击公众号设置的推荐关键词。目前，推荐搜索关键词最多不超过 6 个。
功能上，号内搜索类似于百度搜索的下拉关键词，不同之处在于百度相关搜索是根据算法系统控制的，而公众号号内搜索则由公众号主自主设置，与号内文章关联度大，点击关键词即可跳转至包含关键词的内容页面。
微信公众号收入(订阅号为例)，微信官方提供的目前主要有这几种：赞赏、付费阅读、微信小店、流量主，第三方平台的主要有按点击阅读次数付费(CPC)、按点击成交的金额分佣(CPS)等其他模式。
昨日晚间，微信公众平台发布消息称：“微信公众平台正在灰度测试问答功能，现邀请你开通体验，开通后即可在图文内容中插入问答插件，增强与用户的互动。可在问答管理页面对回答进行精选、置顶或回复，精选后的回答可以被其他用户看到。”
今天，微信公众号突然内测了一个名叫“问答”的功能，公众号收到内测邀请后都能使用。看到这一功能后，很多公众号运营者大呼惊喜，因为自2018年3月12日后，新注册的公众号都没有留言
微信公众号小范围灰度测试问答功能，站长之家了解到，已经有部分公众号作者收到了测试邀请。据悉，开通问答功能后，运营者就能在图文内容中插入问答插件，增强与用户互动。另外，可在问答管理页面对问答进行精选、制定或者回复，精选后的回答可以被其他用户看到。
这期间，有人脱下校服穿上制服从高中走进了职场，有人从爸妈的孩子变成孩子的爸妈，有人也许因为一个机遇人生轨迹呈螺旋式上升，却也有人多次创业失败而跌落到谷底。
【教学月刊回应披露高考满分作文】据媒体报道，上衣标题为《生活在树上》的浙江省高考满分作文引发人们热议。 4 日，浙江省教育考试院一位工作人员告诉媒体表示，针对前述引发热议的高考满分作文，他们正在了解情况中。
【一加工场疑用工业盐腌制咸鸭蛋】 8 月 19 日，张家港市场监管局在官方微信公众号披露， 8 月 13 日上午，该局接到杨舍镇西闸村食品安全信息员反映，位于该村寿兴一组的咸鸭蛋加工场所可能存在使用工业盐腌制鸭蛋的行为。该局执法人员立即同杨舍镇食安办及综合执法局工作人员检查现场。
据央视新闻报道，近日，许多地区招生部门的微信公众号被个人和商业机构提前抢注，这些山寨公众号打着某地“招生官网”的旗号进行虚假宣传。
今日，针对央视此前曝光的“山寨招生公众号骗局”，微信回应称，已对1138个问题公众号进行清除。平台一旦发现公众号名称存在故意混淆，将进行清理或封号处理。
众所周知，自2018年3月12日后，新注册的公众号都没有留言功能，只能通过账号迁移或者小程序来实现留言，操作比较繁琐，严重影响了作者和读者的互动。而最近，微信公众号正在内测“问答&r
微信小商店要怎么绑定微信公众号，要把这两个账号绑定在一起需要在哪里进行具体的操作步骤，这里我们来一起看下微信小商店绑定公众号的具体操作。
今日，微信iOS版7.0. 15 正式版发布，据更新内容显示，本次更新微信解决了一些已知问题，并优化聊天消息操作选项，公众号视频内容支持发弹幕、倍速播放等功能以及小程序内新增防沉迷按钮。
昨日晚间，微信公众平台发布消息称：“微信公众平台正在灰度测试问答功能，现邀请你开通体验，开通后即可在图文内容中插入问答插件，增强与用户的互动。可在问答管理页面对回答进行精选、置顶或回复，精选后的回答可以被其他用户看到。”
微信视频号要怎么找到自己想要找的人，只要知道了对方的视频号名字或者ID都是可以找到对方的账号，以下就来看下具体的查找方法。
公众号两大难题：增粉和变现。许多人苦于增粉没有任何门路，如果是投放，按照投产比之后计算的单价至少在 5 块。稍微一不注意，价格就往上涨，关键还有取关的。
时至今日，做新媒体运营，内容依然是核心。好内容带来粉丝，好内容形成产品，好内容构建出一个账号的核心竞争力。但很多公众号运营者每天就是惯性的找选题、写文章、打磨标题，一篇接一篇……
自媒体人对“爆文”的标准从10W+，到双10W+(阅读和在看数)，再到三个10W+(阅读、在看、点赞数)，用户阅读习惯日渐“倍速化”的现在，想要做刷屏级别的爆文越来越难了。
8 月 18 日晚间21：51，小公举收到了微信公众平台发来的灰度测试邀请，开通问答功能插件。开通后即可在图文内容中插入问答插件，增强与用户的互动。可在问答管理页面对回答进行精选、置顶或回复，精选后的回答可以被其他用户看到。
【央视揭山寨招生公众号骗局】据央视新闻报道，账号抢注，内容高仿，打着某地“招生官网”的旗号引流、推广、牟利…许多地区招生部门的微信公众号被个人和商业机构提前抢注，仿冒官方进行虚假宣传。不仅如此，这背后还存在仿冒运营的黑色产业链，花钱即可租赁“山寨”公众号。
现在做公众号的人越来越多，国人众多，原因很简单，简单粗暴一点，大家都想赚钱，想通过做公众号积累粉丝，开通流量主赚钱，然后还可以打广告赚钱，有的则因为是兴趣。
这几天，微信灰度测试“群直播”的消息炸开了锅，引发许多猜想。什么是“群直播”?顾名思义，即微信群内可以发起和观看的直播。..
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近年来，真无线蓝牙耳机备受欢迎，各大耳机厂家也纷纷推出了自己的真无线蓝牙耳机产品，所以现在市面上的真无线耳机可以让人挑花眼。我体验过不少..
现在大家做什么事都已经离不开耳机了，耳机使用频率也是越来越频繁，所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机，..
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