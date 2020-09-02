微信公众号上线号内搜索推荐功能 可自定义搜索关键词

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:近日，微信公众号新增号内搜索功能。公众号主可以自定义设置推荐搜索关键词，从而增加文章曝光。

用户点击文章中的搜索框进入该公众号搜索页面，既可以在搜索框中输入任意关键词，也可以直接点击公众号设置的推荐关键词。目前，推荐搜索关键词最多不超过 6 个。

功能上，号内搜索类似于百度搜索的下拉关键词，不同之处在于百度相关搜索是根据算法系统控制的，而公众号号内搜索则由公众号主自主设置，与号内文章关联度大，点击关键词即可跳转至包含关键词的内容页面。