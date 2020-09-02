微信公众号上线号内搜索推荐功能 可自定义搜索关键词

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信公众号上线号内搜索推荐功能 可自定义搜索关键词

2020-09-02 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:近日，微信公众号新增号内搜索功能。公众号主可以自定义设置推荐搜索关键词，从而增加文章曝光。

用户点击文章中的搜索框进入该公众号搜索页面，既可以在搜索框中输入任意关键词，也可以直接点击公众号设置的推荐关键词。目前，推荐搜索关键词最多不超过 6 个。

互联网 搜索 查找

功能上，号内搜索类似于百度搜索的下拉关键词，不同之处在于百度相关搜索是根据算法系统控制的，而公众号号内搜索则由公众号主自主设置，与号内文章关联度大，点击关键词即可跳转至包含关键词的内容页面。

网友热搜:

微信公众号运营费用新北方微信公众号微信公众号看电影微信公众号客服系统微信公众号运营方案范文微信运营干货分享：很干微信公众号推广干货在此12306短信公众号微信公众号申诉怎么写微信公众号托管代运营凤姐微信公众号微信公众平台未认证团车网微信公众号图片
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
抖音小店 OKEx 磁力下载 SDK 显卡天梯 cpu天梯 cpu天梯图 手机CPU天梯图 RTX3070 iPhone12Pro玻璃后壳

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM