报告：2019中国生鲜电商交易规模达2796.2亿元 同比增长36.7%

今日，艾瑞咨询发布报告称， 2019 年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796. 2 亿元，较上一年增长36.7%。 2020 年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的需求急速增长，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到 2023 年，生鲜电商市场交易规模将超过 8000 亿元。
今日，艾瑞咨询发布报告称， 2019 年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796. 2 亿元，较上一年增长36.7%。 2020 年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的需求急速增长，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到 2023 年，生鲜电商市场交易规模将超过 8000 亿元。
作者:李碧雯一个月前，疫情消息刚出来时，叮咚买菜创始人、CEO梁昌霖紧急组织高管开了战备会议。“我们是民生商品，疫情期间我们不看利润、不看KPI!只要保证供应量，让更多的用户能买到菜。”梁昌霖语气坚决。通知很快下达到所有部门。叮咚买菜是总部位于上海的一家生鲜电商平台，2019 年总营收超过 50 亿元。虽然叮咚买菜过年不打烊，春节期间保留了75%的一线员工，但暴增的订单量还是带来巨大挑战。腊月廿九到正月初三，由于订单
从得志意满到幡然醒悟，需要多久时间?这位创业者用了整整 5 年的时光，才悟得一个道理：生鲜电商什么的，都是“坑”!
社区团购头部玩家“同程生活”和邻邻壹已完成战略合并。合并完成后，襄禾资本及同程生活的老股东贝塔斯曼、元禾控股等在C+轮继续加投数千万美元。
今年六月初，社区团购品牌“十荟团”完成了 8000 万美元的C轮融资;七月初，美团发布组织调整公告，将成立“优选事业部”进军社区团购赛道;七月底，社区电商平台兴盛优选获得金额约 8 亿美元的C+轮融资(由腾讯领投)，投后估值 40 亿美元……
亚马逊公司宣布将在洛杉矶伍德兰希尔斯附近开设第一家亚马逊实体生鲜商店，本周将对本地邀请的客户开放。
在北京东四环外的广渠路，百子湾地铁站东北口出来，沿街向西，拥有 4000 多户人家的广华新城就坐落于此。往左转入小区内步行 500 米左右，能看到一栋独立 2 层沿街商业楼，T11 生鲜超市独有的红色和醒目的外立招牌已赫然可见。独栋门店 更大更丰富的想象空间据悉，这是T11 生鲜超市的第二家门店，将于 8 月 28 日正式运营。与首家门店不同，T11 二店并没有入驻商业综合体，而是选择了独栋建筑，在购物环境设计和运营创新上，显然独
【TechWeb】8月27日消息，日前，返利网对外宣布，获得2020虎啸“年度媒体公司”、“营销综合-公益类优秀奖”。与此同时，返利网全国营销总经理谭佳玮指出，“受疫情影响，消费加速向线上迁移，#宅经济#的外延进一步拓展，包括在线教育、生鲜外卖、在线问诊、居家办公等场景需求井喷，及时和便利成为了大家密切关注的决策点。”根据艾瑞数据，2020年3月到5月，相较社会零售总额的同比下滑，网上零售额同比逆势增长7.3%。“宅家”加
近段时间，针对跨境电商的相关政策不断释放出利好的信号，让那些曾经在开年的时候，因为疫情而一度彷徨的商家看到了新的希望。数据显示， 2020 年一季度，我国跨境电商进出口总额同比增长34.1%，其中，跨境出口电商交易额同比增速为99.8%，这是一个利好的现象，向更加多想要出海的电商商家昭示出了世界贸易市场的广阔蓝图。期间，不少准备出海的电商商家都在磨拳擦掌，通过不断强化平台的整体运营实力，提高国际货运能力，以应对出
上周基本没怎么更新公众号，主要是因为去一趟福建，搞社群的线下聚会。我和福建人其实早已结下不解之缘，因为我的名字里有个福字，在读大学的时候又比较贱，所以那时候大家都叫我福贱人!
我 2015 年踏入生鲜市场时，当时的中国处在商品房疯狂涨价前的前夜，我当时就有一种判断：未来，社区经济会迅速崛起，在生鲜领域，谁先抢占了社区，谁就有可能成功!
以为是风口，满怀信心地就进来了!我今年 40 岁，昨天在地铁上看见有人用手机看许鞍华的电影《男人四十》，我在旁边瞥了几眼，突然就哭出了声!
有太多人想做电商平台了，而且是全类目的电商平台。但真正能做的，屈指可数，绝大多数创业者，其实都是炮灰。
近年来，电商创业掀起一片浪潮，电商时代的到来为一大波如应届生、宝妈、失业者和创业者们开启创业大门。的确，电商创业的好处与实体创业有着千差万别。开店最主要的是流量，实体店的人流每天有限，并且需要前期大量的投资，但电商创业统统把这些弊端发展成优势。做好了，流量暴增，全国都可以有你的客户，这就是电商创业的优势!随着电商创业潮的到来，也孕育了一批新型企业生长。电商教育就有着非常好的发展趋势，宝钻教育就是这?
从即日起至 10 月 9 日，留给尚未开通抖音小店商家的考虑时间，仅剩 41 天。“抖音断了直播外链，我抖音账号上的 100 万粉丝怎么办?!” 8 月 26 日，智能家居商家高宇得知， 10 月 9 日开始，抖音不再支持第三方平台来源商品进入达人直播间的购物车，“大平台之间打架，凭什么要我成了炮灰。”
2020 年，新冠疫情的突然来袭，让全球经济遭遇了巨大挑战，在疫情的影响下，虽然各国都展开了积极地应对措施，但仍然无法阻止全球经济衰退的步伐。 3 月以来，美国失业总人数超 3000 万，金融危机之后用了 12 年才达到的就业人数被“一夜”之间全部蒸发。全球正常的生产、贸易、旅游、餐饮等行业也遭受了重创，数据显示，全球旅游业损失至少 220 亿美元，全球航运业每周损失约3. 5 亿美元，整体呈现断崖式下跌趋势。世界贸易组织预
7月26日晚8:30,超半亿人涌进周杰伦直播间,直播同时在线人数一度超600W,直播打赏收入超2000W。这场直播,对于杰迷们来说是一场小春晚,而对于快手来说,是一场大型吸粉的营销。周杰伦的粉丝覆盖群体之广,使得无数从来不使用快手的人,成为了快手的新用户。出道二十多年,“周杰伦”这三个字,带着肉眼可见的热度。也正因为如此,周杰伦能带给快手的,远远不只是拉新的价值,可以说是快手探索娱乐电商市场的关键一步。从邀请张雨绮成为快手电?
普罗大众对于网红的态度一直很矛盾。一方面，网友对网红的颜值品头论足，言语间少不了调侃、揶揄和鄙夷。另一方面，他们又惊讶于网红创造的财富，态度里充满艳羡、向往和嫉妒。
如果没有之前 10 年长线布局、默默耕耘，如今家装行业无法在线上找到突围的机会。互联网家装行业的风口来了。8 月 27 日，天猫家装峰会上，阿里宣布加码投资，并为天猫家装定了一个小目标——未来 3 年内让家装的数字化率由10%提升至20%，成交规模达到 1 万亿。
直播卖货会是这几年的主旋律，所以大家都想在直播卖货这个领域分杯羹。有想淘金的，也有想给人挖坑的。
8 月 30 日，为期三天的2020NCE杭州电商新渠道博览会正式落下帷幕。新晋快递品牌J&T极兔速递在本届大会火速走红，其打造的速递惊喜馆成为展会网红展馆和打卡胜地，不仅吸引现场观众更吸引商家前来参观。进入展馆，以红色为主色调的极兔速递惊喜馆立马抢走了观众目光。场馆设计突破了人们对于快递固有的传统形象，年轻而又时尚，极富潮流气息。凭借着高颜值场馆，吸引了大量观众前去拍照打卡。除了高颜值外观设计外，极兔速递还推出
阴阳师体验服在9月2日进行了更新维护，此次的更新内容主要是周年庆的一些预热活动，道馆的玩法也进行了调整，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就..
地铁上手机外放刷抖音让人厌烦，以往只能在道德上谴责，也没有什么好的治理办法，现在终于有法可依了。近日，武汉公布了新修订的《武汉市轨道交通..
阴阳师在9月2日开启了更新维护，其中逢魔之时首领鬼灵歌伎的技能削弱，此外没有什么值得注意的更新内容，下面就来为大家分享一下这次阴阳师的更新..
拆股后首日大涨的特斯拉股价在周二转而下跌。截至周二美股收盘，特斯拉股价下跌4.67%，报价475. 05 美元。..
育碧Uplay在9月1日宣布旗下的游戏《孤岛惊魂3》开启免费，很多玩家还不清楚怎么领取《孤岛惊魂3》，下面就来为大家详细的介绍一下。..
告诉你个恐怖故事，今年已过去了三分之二!今年KPI完成多少了?你的企业还好吗?每个人今年都很艰难，生意不好做、工作不好找、钱包很“羞涩”，..
日前，微软透露，Windows 10将采用一个新的API，名为DeirectStorage，将带来更好的游戏体验，提高游戏性能。DirectStorage能为Windows 10电脑带来..
华为Mate40的发布会时间很大概率会确定在9月底，在8月21日有网友发现Mate40系列的三款主要机型已经入网，这也就是说距离发布会时间更进一步。除了..
9月2日消息，据国外媒体报道，拆股后首日大涨的特斯拉股价，在周二未能延续上涨的势头，下跌超过4%，市值也有明显缩水。周二美国股市收盘时，特斯..
三星Galaxy Z Fold2 5G采用一体式设计，内部主屏幕采用了三星超薄柔性玻璃(UTG)，还采用了隐形铰链与机身精密贴合，其凸轮结构能够实现多角度旋停..
“动感单车普拉提，保温杯里泡枸杞”“熬最深的夜，敷最贵的面膜”“吃最贵的保健品，点最便宜的外卖”……这些网络上流行的段子，生动形象地反映..
当前主要的芯片公司可大概分为三类，无晶圆厂纯设计，晶圆代工和晶圆厂、设计综合，第二类的代表是台积电、格芯、中芯国际等，第三类的代表是Inte..
DoNews 9月2日消息（记者 程梦玲）美国总统特朗普当地时间9月1日再一次重申了其在TikTok出售在美业务一事上给出的限期，即TikTok需要在9月15日前与..
9月1日在美国，52位美国非裔前加盟商起诉快餐连锁品牌麦当劳种族歧视，称麦当劳拒绝给他们与白人加盟商同等的机会，将寻求 10 亿美元的赔偿。..
时至今日，做新媒体运营，内容依然是核心。好内容带来粉丝，好内容形成产品，好内容构建出一个账号的核心竞争力。但很多公众号运营者每天就是惯性..
近日，Twitter 爆料人士 Mr·white 分享了新的iPhone 12 Pro的后盖玻璃照片，照片显示，iPhone 12 Pro上面带有 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头布局。..
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府..
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一..
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听..
最近，马斯克再次 “ 改变世界 ” 的事儿，大家应该都知道了。如果有不知道的差友，这里差评君帮你恶补下：马斯克用猪展示了旗下的脑机接口 Neura..