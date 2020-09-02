他们靠在网上卖实体纸牌游戏月入270万，怎么做到的？

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 经验 > 关键词 > 纸牌游戏最新资讯 > 正文

他们靠在网上卖实体纸牌游戏月入270万，怎么做到的？

2020-09-02 08:58 · 稿源：站长之家

虽然互联网越来越发达，但并未拉近人们之间的关系。相反，很多人把时间花在网上，线下相处的时间变少了，比如当下一些聚会的场景是，却各自低头玩手机。

怎么样才能让大家放下手机，见面交心的聊天天呢?这一问题成为了别人眼中的生意，国外一家公司创造一款可以拉近人与人之间距离的实体纸牌游戏Vertellis，单纯靠售卖纸牌，月入 40 万美元(约人民币 270 万元。)

简单的说，Vertellis(网址：https：//vertellis.nl/)是一针对家人、朋友开发的线下纸牌游戏，与普通扑克牌不同的是，Vertellis每张卡牌上设置一些经过深思且有意义的问题，让玩家回答内心真实的想法。

Vertellis有多个系列，比如有家庭亲子版、情侣版等等，每个系列的问题卡片与不同领域的专家同共同开发。目的是帮助人们在玩游戏的过程中，建立有趣且有意义的对话，帮助更好地了解朋友和家人。

下文中，Vertellis创始人将跟大家分享自己这个纸牌游戏的创建过程，一起来看看它是如何从零发展成月入上百万的业务吧。

你是谁，是做什么?

嗨!我叫巴特( Bart )，是Vertellis的联合创始人。Vertellis在荷兰语中的意思是“告诉我更多”，我们的使命是让人们关系更加亲密，努力在数字社会中对人们的联系方式产生全球性的影响。

最初，这只是一款供我们家人在圣诞节期间玩的手写卡片游戏，后来通过一项众筹活动迅速发展，成为活跃在全球 8 个国家品牌。

在Vertellis，我们坚信高质量的线下时间加上更好的了解自己，对于以健康的方式应对变化至关重要。这一产品旨在增加线下社交，创造自我反思的空间，激发彼此真诚的对话。

我们出售基于反思和有意义的问题的纸牌游戏，个人发展日志，最近推出了一个在线项目，旨在帮助人们改善心态，让他们的生活变得更好。

产品热销季节在冬季，尤其是在一年的最后两个月。第一年之后，我们迅速扩大了产品系列，推出了个人成长杂志和情侣卡，今年第一季度也推出了两款很棒的产品包括：新年系列和情人节系列。

你是怎么想到这个主意的?

一直以来，我跟自己家人的关系并不和谐，有一个很重要的原因是，大家都没有静下心来进行意义深入的交谈。

当我意识到这一点时，产生一个想法，并最终改变了我和我周围的人的关系。

2015 年 12 月份，我和妻子利兹(Liz )试图想出一个有趣而有意义的方式在假期与家人联系。

当时，我卖掉了房子准备开启环游世界之旅，对此家人很不理解我的做法。那个圣诞节也成为开始冒险前一起度过的最后一个圣诞节。

所以，作为能和他们联系的最后机会，我创建了这个手写卡片游戏，希望我们能就我的人生计划进行一次有意义的对话。

令我惊讶的是，那天晚上发生了一件非常特别的事情：

在这个难忘的圣诞节，有那么多的爱与理解，我们从未如此亲密过。

这不仅改变了我与家人的关系，同样也加深了他们彼此的关系。我的使命是进行有意义的对话，这就是第一款Vertellis游戏——假日版( the Holiday Edition)——的诞生。

我们提出了几个问题，目的是为了更好地了解家庭，反思和谈论过去的一年，以及每个人对新一年的计划。我们想要鼓励每个人要有梦想，并在生活中认真计划，并努力去实现。

我们通过Facebook广告分享了自己的故事，尝试在获得 500 份订单后开始生产产品，接下来就是 500 变成了25，000，订单越来越多。

注：图片经谷歌机器翻译

这个“自制”的手写游戏卡片游戏可以说相当的成功。圣诞节过后，我们开始了环球旅行，并在巴厘岛结交了新的朋友拉尔斯(Lars)。我们一起旅游，探讨商业想法，并最终决定一同把Vertellis做大。

拉尔斯认为，这个卡片游戏是一个很好的创意，并决定创建一个网站看是否能有更大的收获。

拉尔斯有着丰富的Facebook市场营销的经验，我有过上门销售的经验，莉兹喜欢写作。这些优势结合在一起后，促使Vertellis快速成长起来。

介绍一下产品从启动到推出的过程

我们是在巴厘岛一次商务会议上想出了“Vertellis”这个名字。在荷兰语中，它的意思是“告诉我更多(tell me more)”。

为了获得必要的资金并将风险降到最低，我们想到了通过Facebook众筹来推出这款游戏。

2016 年 11 月和 12 月，我们用一些非常基础和简陋的设备拍摄了一段相当尴尬的众筹视频，并在荷兰一个寒冷而多雨的岛屿上处理了大量的客户服务信息。

Vertellis一开始没有任何资金支持，第一批订单来自家人和朋友。此外，我们还通过Facebook广告分享了我们的故事，并尝试获得 500 个预购订单来开始生产。没想到， 500 变成了25000，接下来我们就有了生意。

一开始，我们想通过一个知名的众筹平台筹集资金，由于需要支付的费用太高，同时要求制作精美的宣传视频不得不让人感到沮丧。我们没有预算，所以想要扭转局面，只能从一个想法和任务开始(通过我们有意义的纸牌游戏让人们走得更近，并刺激线下时间)。

所以我们开始网络上分享这一想法，从Facebook到Linkedin。很多朋友都会帮忙分享转发，幸运的是我有一个朋友在荷兰一家著名的杂志工作，他为我们提供了一些免费的公关服务。当地的“小”报纸也喜欢我们的故事，并免费帮忙宣传。

关键的转折点是预购订单达到了 500 个，我们就开始生产产品。由于有了预订的预算，我们决定赌一把，拉尔斯想在Facebook做广告，推广成本大概是 10 美元，并收获了更多的订单。直到第四季度结束，我们售出了2. 5 万件产品!”

这是一个成功的开始，大家的评价都很好，更重要的是，我们以一种非常有意义和真诚的方式与客户建立了联系。

我们相信以一种有意义和真诚的方式与我们的客户建立联系，“超额交付”是我们所做的一切的核心。

快进到 2017 年，我们开始考虑在荷兰以外的地区扩张，包括进军更多的市场和推出更多类型的产品。所以那一年，我们围绕情人节设计并推出了关系版(Relationship Edition)游戏，几个月后推出了家庭版游戏。

2017 年，我们通过另一个朋友认识了威廉。威廉当时在美国工作，我们从一开始就关系很好，不久就开始合作，并打入美国市场。

你们的商业模式是怎样的?

我们的商业模式包括通过网上商店在全球各地出售产品，其中约30%的销售额是通过亚马逊(Amazon)进行的。

我们并不会选择在媒体、报纸和播客上投放广告，而是以Facebook广告作为主要推广渠道，其次是电子邮件营销。

每月平均的的收入大约为 40 万美元，节假日期间达到高峰， 2019 年Facebook广告的年支出为 250 万美元。

注：图片经谷歌机器翻译

因为我们喜欢全球任何地方工作、学习新技能、扩展知识、尝试和创造旅程的自由，所以有着独特的团队结构，包括一个由来自全球各地的专业自由职业者和专家组成的小型“核心”团队。

这也有助于降低我们的管理费用。我们从 2017 年开始招聘第一批员工并扩大团队。从那以后，越来越多的人加入了Vertellis，能够和这样一个优秀的团队一起工作，我们感到非常自豪和感激。

未来有什么计划?

除了在网下以流行的问题卡游戏和专注日志的形式提供的灵感之外，现在还有在线活动来激励我们的粉丝。比如正在为Vertellis的粉丝们建立一个很棒的社区，他们来自世界各地。我们还推出了Vertellis Mindset，一个通过个人发展、自我反省和生活方式来改善你的心态的在线项目。

今年，我们将踏上激励全球各地 300 万人的里程碑，相信这个星球现在比以往任何时候都更需要Vertellis。

---END---

注：文章编译自starterstory，原文标题《How We Created A $400K/Month Card Game To Bring People Closer Together》。

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓

站长视界无.jpg

网友热搜:

80后创业互联网创业互联网创业系统互联网创业前景房地产互联网创业百度互联网创业者互联网创业者的噩梦如何在互联网创业互联网创业领军项目!互联网创业机遇移动互联网创业公司移动互联网创业趋势2016年Q2中国互联网创业投资分析报告
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 他用一个月开发了个纸牌游戏网站作为副业，轻松月入过万！

    ​说起在线纸牌游戏，你可能会觉得已经是很过时的游戏了，但仍然不乏一些人会想玩这类型的游戏。那么提供纸牌游戏服务是否有市场呢?丹麦一开发者Holger用一个月时间创建了一个让纸牌游戏的网站(Online Solitaire)作为副业，月入 1500 美元(约合人民币 1 万元)。

    纸牌游戏 网站开发 创业项目

  • 拉勾发布互联网人如厕报告 57%互联网人遭遇如厕排队

    8月24日消息，日前，拉勾网对外发布《互联网人如厕报告》，数据显示，57%的互联网人表示，在公司如厕总会遇到排队。报告指出，86%的互联网人把厕所当做回归自我的最后净土。60%的人在厕所隔间刷票圈，32%的人买买买，35%的人会在如厕时发呆，还有18%的人，在厕所隔间里哭过。并且，51%的人会在如厕时工作。同时，作为互联网人如厕中的一朵奇葩，32%的设计会选择结伴如厕。33%的互联网人会把如厕作为一种解压方式，如厕

    拉勾网

  • 什么是正确的企业互联网获客方案？

    不同类型的站，思路应该是不同的，竞价词库只是一部分思路，要分析你的获客模型。很多时候，明明你这样得到一个单子，为啥不深挖?

    网站获客 SEO优化 SEM

  • 腾讯的产业互联网“朋友圈”

    腾讯深入产业互联网的思路方法：孵化、合作、培训、投资，基于腾讯云启产业生态平台，摸索和重塑产业互联网时代的生产关系。同腾讯合作持续一年后，飞虎互动拿到了投资。

    腾讯 朋友圈 产业互联网

  • 滴滴在北京成立新公司 经营范围含互联网信息服务、从事互联网文化活动等

    天眼查数据显示， 8 月 6 日，北京桔行科技有限公司成立，注册资本 500 万人民币，法定代表人为张可帅，该公司由滴滴出行的关联公司北京小桔科技有限公司100%持股，程维为疑似实际控制人。

    滴滴出行 小桔科技 程维

  • 滴滴在北京成立新公司，经营范围含互联网信息服务、从事互联网文化活动等

    天眼查APP显示，8月6日，北京桔行科技有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为张可帅，公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品；互联网信息服务；从事互联网文化活动。该公司由滴滴出行的关联公司北京小桔科技有限公司100%持股，程维为疑似实际控制人。

    滴滴

  • 互联网公司上厕所那点事儿

    如今找工作，考虑公司的因素主要包括薪水、公司实力、交通等，但你想过“能快速方便上厕所”这个因素吗?

    互联网公司 找厕所手机软件 拼多多

  • 京东健康“亮相”首届中国互联网医院大会 全面助力提升医疗机构互联网医院运营能力

    “在互联网医院方面，医院专心做核心医疗业务，而我们做‘辅助医疗’内容，比如利用京东健康技术优势赋能医院，提升医院整体管理水平、科研能力；利用京东健康药品供应链优势，解决患者用药最后一公里问题；利用京东平台丰富的商品供应能力，帮助医院提升收入水平，实现共赢。”在首届中国互联网医院大会上，京东健康智慧医疗总经理王东媛如是说。8 月 22 日~ 23 日，以“融合聚力，共赢未来”为主题、由中国研究型医院学会互联网?

    京东健康 中国互联网医院大会

  • 字节跳动，疯狂收割互联网人才

    数日前，腾讯一线爆出，去年百度闪电离职的 5 名高管中，已经有 2 名加入了字节跳动。至此，字节跳动内部不知不觉集结起一大批“百度系”人才，包括今日头条现任CEO朱文佳、字节跳动算法负责人杨震原等等。

    字节跳动 互联网人才 互联网招聘

  • 又有一个项目（酒蛋蛋）正在适应中国互联网的最强逻辑

    10 年来中国互联网风起云涌，电商、外卖、O2O、网约车、共享经济、新零售……，一代又一代互联网新产业新物种层出不穷，波澜壮阔的烧钱大战此起彼伏，影响深远。尤其近年来，线上零售渗透率增速放缓，流量红利殆尽，线下零售遭遇寒流，关店潮骤起。随后阿里快速布局社区生鲜、无人零售等线上线下融合的全新商业形态，全面数字化人、货、场，新零售烧钱的大幕就此拉开。零售新物种风起云涌，跨界超市、餐饮、生鲜、便利店、无人店、

    酒蛋蛋 中国互联网

  • 广撒网的南极人，踩着互联网的肩朝我们走来

    不声不响，但却一直位于各平台的品牌销售榜单前列。南极人，这样一款在经历了 22 年的成长蜕变之下，已经在内衣、母婴、服装、床品、厨品、户外、家电等品类有所成绩的一个品牌，如今可以说是转型互联网企业后，模式创新最强、最有力的代表。

    网购 南极人 淘宝店

  • 电商创业潮来，宝钻教育与电商创业者同行

    近年来，电商创业掀起一片浪潮，电商时代的到来为一大波如应届生、宝妈、失业者和创业者们开启创业大门。的确，电商创业的好处与实体创业有着千差万别。开店最主要的是流量，实体店的人流每天有限，并且需要前期大量的投资，但电商创业统统把这些弊端发展成优势。做好了，流量暴增，全国都可以有你的客户，这就是电商创业的优势!随着电商创业潮的到来，也孕育了一批新型企业生长。电商教育就有着非常好的发展趋势，宝钻教育就是这?

    电商创业

  • 互联网项目，你做的是经营性收入还是增值性收入？

    躺赚就是你躺着，什么都不用做，每天就能收到钱赚到钱。可是真的有这么好的事情吗?

    互联网项目 赚钱项目 年收入

  • 互联网安全大会BCS如期举行，构建未来安全框架

    就在本月7号，北京网络安全大会(BCS 2020)隆重举办，这次是第二届BCS，本次大会主题以“内生安全，从安全框架开始”为主要会以内容，这次大会有中、美、英、日等11个国家参加，同时到场的还有联合国组织的500多位重磅嘉宾，可以说全球对各领域专家都亲临现场，通付盾副总裁艾婉婷女士也是接到了这次大会的邀请，共担使命，共创未来，是这次到场的所有人共同讨论的主题内容。今年全球多地都收到黑客攻击其实大家都知道，今天是比较?

    互联网安全大会

  • 互联网医疗风暴前夜，万亿级市场如何破局？

    今年上半年，新冠肺炎疫情突如其来，远程医疗、线上诊疗服务在发挥巨大作用的同时，公众的线上就医习惯也得到了市场培育，互联网医疗借此迎来重要的发展机遇。相关数据显示今年以来，阿里健康股价涨幅近133%，当下市值超过 2700 亿港元，规模较年初扩张超 1500 亿港元；京东健康2019 年披露，仅用 3 年时间，京东大药房收入超过四大药品零售连锁上市企业；今年 6 月，腾讯 6 亿元参与医药零售巨头老百姓药房的定增募资，更是引发行

    互联网医疗

  • 互联网人不配过七夕：“社畜”们的苦味爱情，总是无疾而终

    关于互联网人谈恋爱的段子比比皆是。但互联网人的爱情真的这么惨吗?互联网人谈个恋爱就这么困难吗?

    互联网人 七夕 社畜

  • 互联网人如厕报告：厕所成“最后净土” 老板找是“最讨厌的事”

    正所谓人有三急，不过，对互联网人来说，“职场如厕”并不只是一次简单的身体输出。8月24日消息，拉勾网发布的《互联网人如厕报告》显示，86%的互联网人把厕所当做回归自我的最后净

    互联网人群

  • 互联网医院医生网络连通患者迅速响应，“云问诊”让患者化险为夷

    “医院”两个字，会让人联想到什么场景?仪器上不断跳动的数字、护士忙碌的身影、埋头于病历的医生、排队的患者……在互联网医院里没有这些场景，医生与患者隔着屏幕，网络连通，全程“无接触”。但是，噼里啪啦的“键盘声”背后，同样上演着拯救生命的生死时速。图示:平安互联网医院医生深度赋能抗击疫情24小时，守护16岁男孩的回家路在“不见病人愁苦面，只闻键盘噼啪声”的互联网医院里，“无接触”的危情鉴诊随时都有可能发生。

    互联网医院 云问诊

  • 滴滴在北京成立新公司 从事互联网文化活动等

    天眼查APP显示，8月6日，北京桔行科技有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为张可帅。公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品；互联网信息服务；从事互联网文化活动。该公司由滴滴出行的关联公司北京小桔科技有限公司100%持股，程维为疑似实际控制人。

    滴滴 小桔科技

  • 极光：互联网文娱、电竞体育，看后浪如何“花式”求职

    极光(Aurora Mobile， NASDAQ:JG)发布《“超职季”招聘行业报告—年轻人篇》，从年轻人求职环境分析及年轻人求职观察等方面洞悉当前年轻人求职就业现状。极光观点:1、年轻求职者依然面临着“最难就业年”，就业难题主要表现在求职周期长、岗位供给少和招聘信息判断难以及应聘成本高;2、超职季等招聘节为求职者智能推送众多合适的就业机会，利用大数据智能手段高效匹配人岗，缩短求职周期，排除干扰信息，通过减少双方空间距离和心?

    互联网文娱 电竞体育
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
RTX30系列显卡 显卡天梯图 骁龙732G tech星球 欧菲光 网易员工起花名 刘作虎回归OPPO 小米市值 网络怎么赚钱 抖音云游戏

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM