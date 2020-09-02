他们靠在网上卖实体纸牌游戏月入270万，怎么做到的？

虽然互联网越来越发达，但并未拉近人们之间的关系。相反，很多人把时间花在网上，线下相处的时间变少了，比如当下一些聚会的场景是，却各自低头玩手机。

怎么样才能让大家放下手机，见面交心的聊天天呢?这一问题成为了别人眼中的生意，国外一家公司创造一款可以拉近人与人之间距离的实体纸牌游戏Vertellis，单纯靠售卖纸牌，月入 40 万美元(约人民币 270 万元。)

简单的说，Vertellis(网址：https：//vertellis.nl/)是一针对家人、朋友开发的线下纸牌游戏，与普通扑克牌不同的是，Vertellis每张卡牌上设置一些经过深思且有意义的问题，让玩家回答内心真实的想法。

Vertellis有多个系列，比如有家庭亲子版、情侣版等等，每个系列的问题卡片与不同领域的专家同共同开发。目的是帮助人们在玩游戏的过程中，建立有趣且有意义的对话，帮助更好地了解朋友和家人。

下文中，Vertellis创始人将跟大家分享自己这个纸牌游戏的创建过程，一起来看看它是如何从零发展成月入上百万的业务吧。

你是谁，是做什么?

嗨!我叫巴特( Bart )，是Vertellis的联合创始人。Vertellis在荷兰语中的意思是“告诉我更多”，我们的使命是让人们关系更加亲密，努力在数字社会中对人们的联系方式产生全球性的影响。

最初，这只是一款供我们家人在圣诞节期间玩的手写卡片游戏，后来通过一项众筹活动迅速发展，成为活跃在全球 8 个国家品牌。

在Vertellis，我们坚信高质量的线下时间加上更好的了解自己，对于以健康的方式应对变化至关重要。这一产品旨在增加线下社交，创造自我反思的空间，激发彼此真诚的对话。

我们出售基于反思和有意义的问题的纸牌游戏，个人发展日志，最近推出了一个在线项目，旨在帮助人们改善心态，让他们的生活变得更好。

产品热销季节在冬季，尤其是在一年的最后两个月。第一年之后，我们迅速扩大了产品系列，推出了个人成长杂志和情侣卡，今年第一季度也推出了两款很棒的产品包括：新年系列和情人节系列。

你是怎么想到这个主意的?

一直以来，我跟自己家人的关系并不和谐，有一个很重要的原因是，大家都没有静下心来进行意义深入的交谈。

当我意识到这一点时，产生一个想法，并最终改变了我和我周围的人的关系。

2015 年 12 月份，我和妻子利兹(Liz )试图想出一个有趣而有意义的方式在假期与家人联系。

当时，我卖掉了房子准备开启环游世界之旅，对此家人很不理解我的做法。那个圣诞节也成为开始冒险前一起度过的最后一个圣诞节。

所以，作为能和他们联系的最后机会，我创建了这个手写卡片游戏，希望我们能就我的人生计划进行一次有意义的对话。

令我惊讶的是，那天晚上发生了一件非常特别的事情：

在这个难忘的圣诞节，有那么多的爱与理解，我们从未如此亲密过。

这不仅改变了我与家人的关系，同样也加深了他们彼此的关系。我的使命是进行有意义的对话，这就是第一款Vertellis游戏——假日版( the Holiday Edition)——的诞生。

我们提出了几个问题，目的是为了更好地了解家庭，反思和谈论过去的一年，以及每个人对新一年的计划。我们想要鼓励每个人要有梦想，并在生活中认真计划，并努力去实现。

我们通过Facebook广告分享了自己的故事，尝试在获得 500 份订单后开始生产产品，接下来就是 500 变成了25，000，订单越来越多。

注：图片经谷歌机器翻译

这个“自制”的手写游戏卡片游戏可以说相当的成功。圣诞节过后，我们开始了环球旅行，并在巴厘岛结交了新的朋友拉尔斯(Lars)。我们一起旅游，探讨商业想法，并最终决定一同把Vertellis做大。

拉尔斯认为，这个卡片游戏是一个很好的创意，并决定创建一个网站看是否能有更大的收获。

拉尔斯有着丰富的Facebook市场营销的经验，我有过上门销售的经验，莉兹喜欢写作。这些优势结合在一起后，促使Vertellis快速成长起来。

介绍一下产品从启动到推出的过程

我们是在巴厘岛一次商务会议上想出了“Vertellis”这个名字。在荷兰语中，它的意思是“告诉我更多(tell me more)”。

为了获得必要的资金并将风险降到最低，我们想到了通过Facebook众筹来推出这款游戏。

2016 年 11 月和 12 月，我们用一些非常基础和简陋的设备拍摄了一段相当尴尬的众筹视频，并在荷兰一个寒冷而多雨的岛屿上处理了大量的客户服务信息。

Vertellis一开始没有任何资金支持，第一批订单来自家人和朋友。此外，我们还通过Facebook广告分享了我们的故事，并尝试获得 500 个预购订单来开始生产。没想到， 500 变成了25000，接下来我们就有了生意。

一开始，我们想通过一个知名的众筹平台筹集资金，由于需要支付的费用太高，同时要求制作精美的宣传视频不得不让人感到沮丧。我们没有预算，所以想要扭转局面，只能从一个想法和任务开始(通过我们有意义的纸牌游戏让人们走得更近，并刺激线下时间)。

所以我们开始网络上分享这一想法，从Facebook到Linkedin。很多朋友都会帮忙分享转发，幸运的是我有一个朋友在荷兰一家著名的杂志工作，他为我们提供了一些免费的公关服务。当地的“小”报纸也喜欢我们的故事，并免费帮忙宣传。

关键的转折点是预购订单达到了 500 个，我们就开始生产产品。由于有了预订的预算，我们决定赌一把，拉尔斯想在Facebook做广告，推广成本大概是 10 美元，并收获了更多的订单。直到第四季度结束，我们售出了2. 5 万件产品!”

这是一个成功的开始，大家的评价都很好，更重要的是，我们以一种非常有意义和真诚的方式与客户建立了联系。

我们相信以一种有意义和真诚的方式与我们的客户建立联系，“超额交付”是我们所做的一切的核心。

快进到 2017 年，我们开始考虑在荷兰以外的地区扩张，包括进军更多的市场和推出更多类型的产品。所以那一年，我们围绕情人节设计并推出了关系版(Relationship Edition)游戏，几个月后推出了家庭版游戏。

2017 年，我们通过另一个朋友认识了威廉。威廉当时在美国工作，我们从一开始就关系很好，不久就开始合作，并打入美国市场。

你们的商业模式是怎样的?

我们的商业模式包括通过网上商店在全球各地出售产品，其中约30%的销售额是通过亚马逊(Amazon)进行的。

我们并不会选择在媒体、报纸和播客上投放广告，而是以Facebook广告作为主要推广渠道，其次是电子邮件营销。

每月平均的的收入大约为 40 万美元，节假日期间达到高峰， 2019 年Facebook广告的年支出为 250 万美元。

注：图片经谷歌机器翻译

因为我们喜欢全球任何地方工作、学习新技能、扩展知识、尝试和创造旅程的自由，所以有着独特的团队结构，包括一个由来自全球各地的专业自由职业者和专家组成的小型“核心”团队。

这也有助于降低我们的管理费用。我们从 2017 年开始招聘第一批员工并扩大团队。从那以后，越来越多的人加入了Vertellis，能够和这样一个优秀的团队一起工作，我们感到非常自豪和感激。

未来有什么计划?

除了在网下以流行的问题卡游戏和专注日志的形式提供的灵感之外，现在还有在线活动来激励我们的粉丝。比如正在为Vertellis的粉丝们建立一个很棒的社区，他们来自世界各地。我们还推出了Vertellis Mindset，一个通过个人发展、自我反省和生活方式来改善你的心态的在线项目。

今年，我们将踏上激励全球各地 300 万人的里程碑，相信这个星球现在比以往任何时候都更需要Vertellis。

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注：文章编译自starterstory，原文标题《How We Created A $400K/Month Card Game To Bring People Closer Together》。

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