小米辟谣小米卫浴上黑榜；字节跳动:将遵守技术进出口条例；微博关闭109个向涉黄黑产导流账号

小米辟谣小米卫浴上黑榜

昨日，针对“小米卫浴上家居黑榜”的报道，小米公司发言人发文回应称，“小米卫浴公司”与小米集团完全无关。

8月29日，2020第四届中国家居品牌大会发布“2019-2020中国家居十大质量黑榜”，其中，小米卫浴等十个品牌入选。

据通报，小米卫浴的具体质量问题为： 2019 年 12 月 31 日，标称小米卫浴有限公司的两款产品被国家市场监督管理总局通报不合格，分别是“手按式便池冲洗阀、便器压力冲洗阀”和“地漏”，不合格项目分别是防虹吸性能和耐腐蚀性能; 2020 年 5 月 15 日，福建省市场监督管理局发布公告，标称小米卫浴有限公司生产的“MIUI”菜盆龙头(规格型号6073、生产日期/批号2019-04-10)，被检出管螺纹精度项目不合格。

昨日，字节跳动表示，公司关注到商务部和科技部于 8 月 28 日，联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

据悉， 8 月 28 日，商务部、科技部调整发布了最新版的《中国禁止出口限制出口技术目录》。新的《目录》新增了 23 项限制出口的技术条目，并对 21 项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。新版《目录》也增加了限制语音合成等AI技术、无人机技术、量子密码技术等技术的条款，以及“基于数据分析的个性化推送技术”出口的条款。

微博关闭109个向涉黄黑产导流账号

昨日，微博管理员发文称，根据用户投诉，今天关闭了 109 个向涉黄内容黑产进行导流的账号。高粉账号点赞包含购买涉黄内容链接的微博，使其出现在自己的个人主页获得曝光机会。

微博管理员表示，此类规避平台安全过滤的导流模式，一直是微博重点打击的对象。从 6 月至今已关闭参与此类导流的高粉账号 710 个。

微博强调，遇到此类内容或账号，请直接投诉。今日关闭账号的相关信息和证据已经留存，并将提供给公安机关。