阿里回应与圆通快递就增持股份谈判：假消息

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阿里回应与圆通快递就增持股份谈判：假消息

2020-08-27 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日，路透社报道称，有消息人士透露阿里巴巴正与圆通快递集团创始人进行谈判，以增持圆通快递股份，成为圆通最大股东。对此，阿里官方的回应是：假消息。

此前，路透社援引知情人士消息称，阿里已经持有圆通约10%的股份，目前正与圆通创始人就再收购至多30%的股份进行谈判。

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对此，阿里巴巴的一名代表否认了计划成为圆通大股东并收购高达30%股份的消息，称其为“不正确且绝对错误的”，没有提供任何进一步的细节。

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