网易云音乐与好多音乐联合宣布达成战略合作

网易云音乐又“争气”了。继 5 月与华纳版权战略合作，今日，网易云音乐又与环球音乐集团(Universal Music Group， 简称UMG)联合宣布达成数年期全新战略合作。
8月11日，腾讯音乐与环球音乐集团共同宣布，基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。另外，授权范围包括全民K歌与在线音乐直播平台等场景。与此同时，网易
闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。
这首去年从网易云音乐火到抖音的《世间美好与你环环相扣》，预示了今日网易云音乐与抖音的牵手合作。那些曾经网易云音乐评论里封神的原创音乐人，终于穿越人海，与更广大的用户相拥了。
有部分抖音用户告诉Tech星球，抖音App于近日，向部分用户推送了最新的内测版本。在该版本中，可以发现抖音在音乐功能方面做了多处更新，最主要的是增加了“听全曲”功能，此外，还做了一个能显示歌词的和曲子进度的简易版播放器。
今日，针对网络传言的阿里收购网易云音乐一事，网易公关总监回应称：问的人越来越多，一个字，假。
今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
8月7日消息，据阿里方面发布的消息，88VIP进一步升级，会员只需“一卡”即可横跨 “吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家”等9大生活场景。据悉，在88会员节前夕，网易云音乐、借呗、美年大健康、宠物险宣布加入88VIP。根据官方的介绍，为进一步满足会员用户对高品质商品的需求，Prada、万宝龙、海蓝之谜等国际大牌首次加入88VIP生态，在388个年度合作品牌中，奢侈品牌占比达23%。为会员用户提供折上95折，10倍积
杭州/伦敦， 2020 年 8 月 10 日，在线音乐平台网易云音乐与全球音乐娱乐行业领先的环球音乐集团（Universal Music Group， 简称UMG）联合宣布达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐不仅将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。 环球音乐是全球领先的音乐娱乐公司，拥有跨越多个世代、涵盖不同音乐类型的音乐曲库。旗下不仅拥有欧美乐坛的“顶流?
8 月 17 日，网易云音乐推出扶持音乐红人的“飓风计划”，通过专家级爆款企划团队、优质词曲作品、金牌制作人共同合力，帮助年轻歌手打造爆款作品，并最终进入专业音乐领域，获得更多发展机遇。
DoNews8月25日消息（记者 程梦玲）网易云音乐与搜狗输入法共同宣布达成深度合作，双方首次联动推出了“AI畅写，音乐帮聊”功能。据悉，这也是音乐平台与输入法产品的首度跨界合作。在今年七夕节，用户在聊天中调起搜狗输入法键盘后输入“我爱你”“喜欢你”“想见你”“表白”等词语，并点击智能汪仔头像，即可得到由网易云音乐定制的万千优质乐评及歌词内容。在帮聊内容推荐储备方面，搜狗输入法首次将网易云音乐优质歌曲及乐评内
昨日，网易云音乐宣布与环球音乐集团达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐不仅将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。
最近网易云音乐因为网抑云的调侃频繁上头条，这也说侧面说明了一个问题，网易云音乐影响力还是挺大的，现在又有消息称阿里巴巴即将收购网易云音乐。考虑到阿里巴巴之前收购了网易的考拉海购业
今天网易云音乐和抖音宣布达成合作，双方将围绕音乐人扶持、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设。
顶流TFBOYS首次尝试在线演唱会，并在网易云音乐独家付费直播。这是网易云音乐的一次大胆尝试，也很可能是中国在线音乐演出行业真正走上历史舞台的开端。
今日，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设，同时，网易云音乐和抖音将围绕音乐人扶持、音乐宣发、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索。
8 月 5 日，网易云音乐和淘宝 88VIP 宣布达成战略合作。8 月 7 日起，新老淘宝 88VIP 用户均可在会员主页领取网易云音乐黑胶 VIP 会员。目前淘宝 88VIP 已经包含优酷 VIP、虾米超级 VIP、淘票票全国卡、饿了么吃货卡等多项阿里系会员权益。那么网易云音乐黑胶VIP和普通VIP有什么区别？
8月22日晚19:30，TFBOYS七周年演唱会在网易云音乐独家开唱，这也是TFBOYS成军七年以来的首次全线上演唱会。信息显示，TFBOYS七周年演唱会售票数破百万；最高同时在线人数达78.6万，打破线上付费演唱会世界纪录。据介绍，网易云音乐全面主导策划并参与了制作、互动、宣发、周边衍生品开发等线上演唱会全链路流程；还在演唱会内容、技术方面进行创新，将多项国际领先技术融入舞台效果和在线互动环节，打造?
8月5日，网易云音乐与阿里巴巴达成合作，网易云音乐黑胶VIP年卡权益已正式加入阿里88VIP年度生态权益包。如果你是阿里88VIP，那么8月7日起就能免费领取网易云黑胶年卡，价值180元。网易方面称
生活中有许多瞬间都无法与人诉说，一句戳中心灵的歌词仿佛多了一个精神的知己，我们总是习惯戴上耳机聆听着每首歌中所蕴藏的情绪。 8 月 18 日，拥有多年音频经验的OPPO与大家熟悉的网易云音乐共同打造的OPPO Enco W31 真无线耳机网易云音乐定制款正式亮相，让你能享受专属的个人时间，让音乐伴你度过每一个难忘的时刻。 OPPO与网易云音乐对高品质音乐的看法以及品牌理念的契合是此次双方达成合作的催化剂。 网易云音乐相信高品质?
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